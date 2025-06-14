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Главная Мода Конкуренты джинсовым — шорты, ставшие хитом этого лета

Конкуренты джинсовым — шорты, ставшие хитом этого лета

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 09:19
Какие шорты будут модными летом 2025 — тренд для смелых
Джинсовые шорты. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендовые шорты 2025 года

Этим летом на пике популярности — комфортная одежда и обувь. Стиль стараются сочетать с удобством и простотой. Такой тренд сделал хитом сезона шорты, которые легко могут вытеснить из фаворитов джинсовую модель.

Об этом пишет Vogue.

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Трендовые шорты 2025 года

Летней базой уже давно стали джинсовые шорты. Однако в этом сезоне у них появился мощный конкурент. Модницы выбирают беговые шорты. Их можно удачно стилизовать даже в изысканных образах.

З чим носити бігові шорти
Образ с беговыми шортами. Фото из Instagram

Спортивная одежда становится все более трендовой из-за удобства. Особенно летом хочется надевать что-то легкое и комфортное, и беговые шорты — это именно то, что нужно на жаркую погоду. Удобные и стильные — они стали любимчиками знаменитостей.

З чим носити бігові шорти
Хейли Бибер в образе с беговыми шортами. Фото: Vogue

Собственные модели предлагают различные бренды. В частности, Lacoste представил комплект из рубашки и беговых шорт, а Phoebe Philo — черный образ с классической рубашкой, спортивными шортами и босоножками.

З чим носити бігові шорти
Беговые шорты от Phoebe Philo. Фото: Vogue

Если вы до сих пор ищете идеальную одежду на лето, обязательно присмотритесь к беговым шортам. В них вы будете выглядеть не просто стильно и трендово, но и чувствовать себя комфортно. Сочетайте их с различными элементами гардероба и не бойтесь экспериментировать.

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье будет идеальным на лето. Эта модель не теряет актуальности годами.

Также мы рассказывали о том, какая сумка будет трендовой этим летом. Она должна быть у каждой модницы.

мода одежда тренды шорты стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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