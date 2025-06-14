Какие шорты будут модными летом 2025 — тренд для смелых

Джинсовые шорты. Фото: Freepik

Этим летом на пике популярности — комфортная одежда и обувь. Стиль стараются сочетать с удобством и простотой. Такой тренд сделал хитом сезона шорты, которые легко могут вытеснить из фаворитов джинсовую модель.

Об этом пишет Vogue.

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Летней базой уже давно стали джинсовые шорты. Однако в этом сезоне у них появился мощный конкурент. Модницы выбирают беговые шорты. Их можно удачно стилизовать даже в изысканных образах.

Образ с беговыми шортами. Фото из Instagram

Спортивная одежда становится все более трендовой из-за удобства. Особенно летом хочется надевать что-то легкое и комфортное, и беговые шорты — это именно то, что нужно на жаркую погоду. Удобные и стильные — они стали любимчиками знаменитостей.

Хейли Бибер в образе с беговыми шортами. Фото: Vogue

Собственные модели предлагают различные бренды. В частности, Lacoste представил комплект из рубашки и беговых шорт, а Phoebe Philo — черный образ с классической рубашкой, спортивными шортами и босоножками.

Беговые шорты от Phoebe Philo. Фото: Vogue

Если вы до сих пор ищете идеальную одежду на лето, обязательно присмотритесь к беговым шортам. В них вы будете выглядеть не просто стильно и трендово, но и чувствовать себя комфортно. Сочетайте их с различными элементами гардероба и не бойтесь экспериментировать.

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