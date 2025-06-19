Шорты, которые больше не стыдно носить - модный тренд

Девушка в шортах. Фото: Freepik

Еще недавно баскетбольные шорты казались вещью "только для спортзала". Но лето-2025 все изменило. Они больше не про тренировки — теперь это про стиль, свободу и вдохновение. Длинные, широкие, из легких материалов — такие шорты стали главным героем сезона, и носят их даже те, кто раньше обходил спортивный стиль десятой дорогой.

Новини.LIVE напишет об этом тренде подробнее.

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Почему все в восторге от этих шорт

Потому что это и комфорт, и стиль в одном флаконе. В таких шортах не жарко, они не сковывают движений, и выглядят действительно круто. Это как если бы любимый худи превратился в шорты — такие же удобные и уютные. Но и с ноткой провокации: потому что в таком виде еще несколько лет назад точно никто не пошел бы на свидание.

Девушка в стильных шортах. Фото из Instagram

С чем носить

Здесь фантазия может разгуляться на полную. Один день — это образ с шелковым топом, маленькой сумочкой и изящными босоножками. В другой смело надевайте худи, высокие носки и кроксы. А еще можно рассмотреть легкий кроп-топ и балетки, если хочется добавить немножко романтики. Баскетбольные шорты как белый лист: только от вас зависит, каким будет ваш лук.

Какие выбрать свои идеальные шорты

Идеальная длина — это чуть ниже колена или классическая. Цвета выбирайте, какие душа пожелает: яркие, пастельные, однотонные или с принтом. Но главное, чтобы ткань была "дышащей". Ведь в жару это самое важное.

Баскетбольные шорты. Фото из Instagram

Одним словом, не бойтесь отойти от привычных джинсовых мини. Лето — это про эксперименты. И баскетбольные шорты могут стать именно той деталью, которая освежит ваш гардероб и напомнит: мода — это не про правила, а про кайф.

Ранее мы писали о том, какие шорты идеально подходят ко всему этим летом.

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