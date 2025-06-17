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Головна Мода Стильні ідеї педикюру для літа — не відірвати погляд

Стильні ідеї педикюру для літа — не відірвати погляд

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 19:41
Наймодніший педикюр на літо — ідеї, що вражають
Дівчина миє ноги. Фото: Freepik
Ключові моменти Наймодніші ідеї педикюру на літо

Літо — це та пора, коли ніжки нарешті можуть "дихати", а педикюр перетворюється на важливу частину образу. Якщо ви досі не знаєте, який колір обрати цього сезону — ось п’ять ідей, які точно не підведуть.

Новини.LIVE вирішив полегшити вам життя, поділившись ними.

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Наймодніші ідеї педикюру на літо

Масляний блиск

Ефект делікатного сяйва, ніби краплі олії на нігтях. Він дає враження зволоженої, здорової поверхні. Вдалий вигляд має на базових відтінках — ліловому, прозорому, молочному. 

З таким педикюром завжди будете в тренді
Ніжний педикюр. Фото з Instagram

Небесний baby-blue

М’який блакитний із ледь вловимим сірим підтоном освіжає образ і красиво підкреслює засмагу. Він має елегантний і дорогий вигляд, а головне добре підходить до літніх відкритих босоніжок у будь-якому стилі.

Блакитний колір зараз в тренді
Педикюр в блакитному кольорі. Фото з Instagram

Класичний червоний

Справжня класика, яка знову на піку. Але цьогоріч у тренді не просто яскраво-червоний, а трохи затемнений, глибокий відтінок, ближчий до стиглої вишні або червоного вина. Він додає педикюру вишуканості й має особливо ефектний вигляд на коротких нігтях.

Червоний колір на нігтях вже давно став класикою
Манікюр і педикюр в червоному кольорі. Фото з Instagram

Карамельний

Цей відтінок ніби створений для теплого сезону. Він легкий, м’який, трохи "їстівний" — ідеально поєднується з нюдовим взуттям або білими босоніжками. Має жіночний і дуже літній вигляд.

Карамельний відтінок має благородний вигляд на нігтях
Карамельний відтінок. Фото з Instagram

Чистий нюд із блиском

Нюдові відтінки з ідеальним глянцем — це завжди гарна ідея. Такий педикюр підходить до всього, має охайний вигляд, навіть якщо зроблений звичайним лаком вдома.

Чистий нюд із блиском завжди буде мати попит
Нюд. Фото з Instagram

Головне — не забувайте про догляд за шкірою п’ят і кутикулою. Навіть наймодніший колір не врятує, якщо нігті й шкіра недоглянуті.

Раніше ми писали про те, який універсальний манікюр зазвичай обирають успішні жінки.

Також ми повідомляли про моду на хромовані нігті, які треба спробувати зробити у 2025 році.

мода педикюр краса стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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