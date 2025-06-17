Наймодніший педикюр на літо — ідеї, що вражають

Стильні ідеї педикюру для літа — не відірвати погляд
Літо — це та пора, коли ніжки нарешті можуть "дихати", а педикюр перетворюється на важливу частину образу. Якщо ви досі не знаєте, який колір обрати цього сезону — ось п’ять ідей, які точно не підведуть.
Новини.LIVE вирішив полегшити вам життя, поділившись ними.
Наймодніші ідеї педикюру на літо
Масляний блиск
Ефект делікатного сяйва, ніби краплі олії на нігтях. Він дає враження зволоженої, здорової поверхні. Вдалий вигляд має на базових відтінках — ліловому, прозорому, молочному.
Небесний baby-blue
М’який блакитний із ледь вловимим сірим підтоном освіжає образ і красиво підкреслює засмагу. Він має елегантний і дорогий вигляд, а головне добре підходить до літніх відкритих босоніжок у будь-якому стилі.
Класичний червоний
Справжня класика, яка знову на піку. Але цьогоріч у тренді не просто яскраво-червоний, а трохи затемнений, глибокий відтінок, ближчий до стиглої вишні або червоного вина. Він додає педикюру вишуканості й має особливо ефектний вигляд на коротких нігтях.
Карамельний
Цей відтінок ніби створений для теплого сезону. Він легкий, м’який, трохи "їстівний" — ідеально поєднується з нюдовим взуттям або білими босоніжками. Має жіночний і дуже літній вигляд.
Чистий нюд із блиском
Нюдові відтінки з ідеальним глянцем — це завжди гарна ідея. Такий педикюр підходить до всього, має охайний вигляд, навіть якщо зроблений звичайним лаком вдома.
Головне — не забувайте про догляд за шкірою п’ят і кутикулою. Навіть наймодніший колір не врятує, якщо нігті й шкіра недоглянуті.
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