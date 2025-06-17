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Главная Мода Стильные идеи педикюра для лета — не оторвать взгляд

Стильные идеи педикюра для лета — не оторвать взгляд

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 19:41
Самый модный педикюр на лето — идеи, которые впечатляют
Девушка моет ноги. Фото: Freepik
Ключові моменти Самые модные идеи педикюра на лето

Лето — это та пора, когда ножки наконец-то могут "дышать", а педикюр превращается в важную часть образа. Если вы до сих пор не знаете, какой цвет выбрать в этом сезоне — вот пять идей, которые точно не подведут.

Новини.LIVE решил облегчить вам жизнь, поделившись ими.

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Самые модные идеи педикюра на лето

Масляный блеск

Эффект деликатного сияния, будто капли масла на ногтях. Он дает впечатление увлажненной, здоровой поверхности. Удачно смотрится на базовых оттенках — лиловом, прозрачном, молочном.

З таким педикюром завжди будете в тренді
Нежный педикюр. Фото из Instagram

Небесный baby-blue

Мягкий голубой с едва уловимым серым подтоном освежает образ и красиво подчеркивает загар. Он выглядит элегантно и дорого, а главное хорошо подходит к летним открытым босоножкам в любом стиле.

Блакитний колір зараз в тренді
Педикюр в голубом цвете. Фото из Instagram

Классический красный

Настоящая классика, которая снова на пике. Но в этом году в тренде не просто ярко-красный, а немного затемненный, глубокий оттенок, ближе к спелой вишне или красному вину. Он добавляет педикюру изысканности и особенно эффектно смотрится на коротких ногтях.

Червоний колір на нігтях вже давно став класикою
Маникюр и педикюр в красном цвете. Фото из Instagram

Карамельный

Этот оттенок будто создан для теплого сезона. Он легкий, мягкий, немного "съедобный" — идеально сочетается с нюдовой обувью или белыми босоножками. Выглядит женственно и очень по-летнему.

Карамельний відтінок має благородний вигляд на нігтях
Карамельный оттенок. Фото из Instagram

Чистый нюд с блеском

Нюдовые оттенки с идеальным глянцем — это всегда хорошая идея. Такой педикюр подходит ко всему, выглядит опрятно, даже если сделан обычным лаком дома.

Чистий нюд із блиском завжди буде мати попит
Нюд. Фото из Instagram

Главное — не забывайте об уходе за кожей пяток и кутикулой. Даже самый модный цвет не спасет, если ногти и кожа неухоженные.

Ранее мы писали о том, какой универсальный маникюр обычно выбирают успешные женщины.

Также мы сообщали о моде на хромированные ногти, которые надо попробовать сделать в 2025 году.

мода педикюр красота стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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