Самый модный педикюр на лето — идеи, которые впечатляют

Стильные идеи педикюра для лета — не оторвать взгляд
Лето — это та пора, когда ножки наконец-то могут "дышать", а педикюр превращается в важную часть образа. Если вы до сих пор не знаете, какой цвет выбрать в этом сезоне — вот пять идей, которые точно не подведут.
Новини.LIVE решил облегчить вам жизнь, поделившись ими.
Самые модные идеи педикюра на лето
Масляный блеск
Эффект деликатного сияния, будто капли масла на ногтях. Он дает впечатление увлажненной, здоровой поверхности. Удачно смотрится на базовых оттенках — лиловом, прозрачном, молочном.
Небесный baby-blue
Мягкий голубой с едва уловимым серым подтоном освежает образ и красиво подчеркивает загар. Он выглядит элегантно и дорого, а главное хорошо подходит к летним открытым босоножкам в любом стиле.
Классический красный
Настоящая классика, которая снова на пике. Но в этом году в тренде не просто ярко-красный, а немного затемненный, глубокий оттенок, ближе к спелой вишне или красному вину. Он добавляет педикюру изысканности и особенно эффектно смотрится на коротких ногтях.
Карамельный
Этот оттенок будто создан для теплого сезона. Он легкий, мягкий, немного "съедобный" — идеально сочетается с нюдовой обувью или белыми босоножками. Выглядит женственно и очень по-летнему.
Чистый нюд с блеском
Нюдовые оттенки с идеальным глянцем — это всегда хорошая идея. Такой педикюр подходит ко всему, выглядит опрятно, даже если сделан обычным лаком дома.
Главное — не забывайте об уходе за кожей пяток и кутикулой. Даже самый модный цвет не спасет, если ногти и кожа неухоженные.
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