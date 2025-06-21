Какие цветы модно дарить этим летом — женщины от них просто в восторге

Девушка держит букет цветов. Фото: Freepik

Цветы — это всегда приятный подарок, который показывает внимание. Этим летом в тренде будут пышные букеты с ноткой нежности и романтичности. Настоящими любимцами женщин стали одни цветы, которые готовы пленить сердце с первого взгляда.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие цветы этим летом в тренде

На пике популярности этим летом будут гортензии. Они пышные, с романтическим шармом и будто воздушные. Такие букеты идеально подойдут как для торжественных событий, так и для простого комплимента женщине.

Букет белых гортензий. Фото из Instagram

Популярными этим летом будут нежные цвета. Выбирайте пудрово-розовые, голубые, лавандовые или кремовые оттенки. Они имеют роскошный и одновременно сдержанный вид.

Голубые и розовые гортензии. Фото из Instagram

Гортензии — это не просто цветы, а символ щедрости и благодарности. На подарок они подойдут идеально. Благодаря своей объемности, всего несколько веточек гортензии уже создадут большой, пышный букет.

Фиолетовые гортензии фиолетового цвета. Фото из Instagram

В моде также будут и сухие цветы. Они подойдут для интерьерных букетов. Гортензия — настоящий символ нежности и стиля, поэтому этим летом точно стоит выбирать именно ее.

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