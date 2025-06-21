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Главная Мода Цветы, покоряющие женские сердца — что модно дарить этим летом

Цветы, покоряющие женские сердца — что модно дарить этим летом

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 09:19
Какие цветы модно дарить этим летом — женщины от них просто в восторге
Девушка держит букет цветов. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие цветы этим летом в тренде

Цветы — это всегда приятный подарок, который показывает внимание. Этим летом в тренде будут пышные букеты с ноткой нежности и романтичности. Настоящими любимцами женщин стали одни цветы, которые готовы пленить сердце с первого взгляда.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие цветы этим летом в тренде

На пике популярности этим летом будут гортензии. Они пышные, с романтическим шармом и будто воздушные. Такие букеты идеально подойдут как для торжественных событий, так и для простого комплимента женщине.

Які квіти цього літа в тренді
Букет белых гортензий. Фото из Instagram

Популярными этим летом будут нежные цвета. Выбирайте пудрово-розовые, голубые, лавандовые или кремовые оттенки. Они имеют роскошный и одновременно сдержанный вид.

Які квіти цього літа в тренді
Голубые и розовые гортензии. Фото из Instagram

Гортензии — это не просто цветы, а символ щедрости и благодарности. На подарок они подойдут идеально. Благодаря своей объемности, всего несколько веточек гортензии уже создадут большой, пышный букет.

Які квіти цього літа в тренді
Фиолетовые гортензии фиолетового цвета. Фото из Instagram

В моде также будут и сухие цветы. Они подойдут для интерьерных букетов. Гортензия — настоящий символ нежности и стиля, поэтому этим летом точно стоит выбирать именно ее.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи носить в июне. Это база, которая подойдет абсолютно всем.

Также мы рассказывали о том, какой педикюр этим летом на пике моды. Его выбирают любительницы трендов.

лето мода тренды цветы советы
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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