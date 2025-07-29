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Главная Мода Шелковый платок в тренде — классика, что не выйдет из моды

Шелковый платок в тренде — классика, что не выйдет из моды

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 09:19
Шелковый платок, который переживет все тренды — как выбрать самый универсальный
Девушка с шелковым платком. Фото: Freepik

Этим летом аксессуары буквально захватили моду. На улицах шляпы, канотье, тюрбаны, обручи, а в топе всего этого разнообразия — шелковый шарф. Кажется, он везде: в волосах, на шее, на сумке, вместо топа или банданы. И это не преувеличение — одна вещь, а вариантов, как ее носить, десятки.

Новини.LIVE расскажет об этом шелковом шарфе больше.

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Все просто — шарф подходит практически ко всему и способен освежить любой образ. Покупая его, вы получаете сразу несколько вещей: стильную косынку, модный аксессуар на сумку, легкий шарф и даже полноценный элемент одежды для пляжа или вечеринки. Но, как и с любой вещью, важно не попасть в ловушку мимолетных трендов и выбрать тот вариант, который останется с вами надолго.

Чтобы не теряться среди сотен моделей в магазинах, вот несколько самых актуальных принтов лета 2025, которые точно не подведут.

Флористика

Цветочные шарфы снова в фаворитах. Они отлично подходят как к легким платьям в винтажном стиле, так и к строгому офисному костюму. Но есть нюанс: выбирайте менее яркие модели с ограниченным количеством цветов (до 5). Так будет легче создавать лаконичные и стильные луки, не перегружая их.

Квіткові шарфи у вінтажному стилі підкорюють тренди
Цветочные шарфы. Фото из Instagram

Горох

Принт в стиле 60-х снова в моде. И это именно тот вариант, с которым сложно промахнуться. Если хочется элегантности в образе, то обратите внимание на классическое черно-белое сочетание. Если душа просит красок, то здесь в игру вступают помадные, персиковые, нежно-голубые или естественные тона.

Принт у стилі 60-х знову в моді, навіть на хустці
Платок в горох. Фото из Instagram

Полоска

Морская тематика снова актуальна, поэтому сине-белые шарфы — отличное решение. Но не ограничивайтесь только морем, потому что стильная полоска в шоколадных, графитовых или винных оттенках выглядит не менее роскошно и гораздо универсальнее.

Хустка в полоску має універсальний вигляд
Платок в полоску. Фото из Instagram

А что лучше обойти стороной

В 2025 году леопард сдал позиции. То же самое касается шарфов с крупными логотипами — они часто "удешевляют" образ и редко удачно сочетаются с базовыми вещами. Поэтому если ищете действительно удачное пополнение своего гардероба, то выбирайте шелковый шарф с вневременным дизайном. Пусть это будет не просто аксессуар на сезон, а любимый элемент ваших образов на годы вперед.

Ранее мы писали о том, что тренды этого лета покоряет юбка-хустка.

Также мы сообщали, можно ли шелковый платок выбирать на подарок.

мода тренды аксессуары стиль украшения
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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