Який модний аксесуар не варто брати в машину — може коштувати здоровʼя

Жінка за кермом. Фото: Freepik

На перший погляд — звичайна пластикова шпилька-затискач. Красива, зручна, тримає волосся — мрія, а не аксесуар. Але саме вона може стати реальною загрозою під час аварії.

Про це пише видання Еxpress.

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Може скластись така ситуація: різке гальмування і голову різко кидає вперед, а потім — назад, до підголівника. Саме в цей момент шпилька на потилиці перетворюється з прикраси на небезпечний "клин" між головою та сидінням. Через це підголівник не виконує свою основну функцію — захищати шию і голову від травм. Ба більше, це може спричинити додаткові пошкодження, особливо шийного відділу хребта.

Шпилька у волоссі. Фото: Freepik

У компанії Vertu відзначили, що підголівник — це не просто зручна м’яка частина сидіння, а важливий елемент безпеки. Щоб він спрацював як треба, голова має бути максимально близько до нього, без зазорів. І от саме така обʼємна шпилька зміщує голову вперед, створюючи критичну відстань. У разі удару це підвищує ризик хлистової травми — коли шия отримує різке перенапруження.

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Freepik

Є й реальна історія. У 2023 році британська студентка Джина Панесар потрапила в аварію і все могло обійтись, якби не шпилька на голові. Після зіткнення вона отримала серйозну травму — від брови до потилиці, перенесла операцію і відновлювалася півтора місяця.

Лікарі впевнені, що пластикова шпилька відіграла в цій травмі ключову роль. Фахівці радять не ризикувати й обрати м’яку гумку або акуратну зачіску без великих аксесуарів. І, звісно, перед кожною поїздкою переконайтеся, що підголівник правильно налаштований — його верх має бути на рівні ваших вух, а голова максимально близько. Безпека завжди в моді.

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