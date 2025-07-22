Модні аксесуари з Парижа — тренди осінь-зима 2025 року

Дівчина в гарних аксесуарах. Фото: Freepik

Цього сезону на подіумах усе перевернулося з ніг на голову — тепер не сукні диктують правила гри, а саме аксесуари. Те, що раніше було "доповненням", тепер стало головним акцентом образу. Масивні браслети, розкішні рукавиці чи несподіваний головний убір — кожна деталь варта уваги.

Стилістка Марина Мартинів для Harper's Bazaar обрала шість найбільш виразних трендів цього сезону, які вже вийшли за межі подіумів і впевнено крокують у щоденний гардероб.

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Браслет, який не сховаєш під рукавом

Масивний, глянцевий, бронзовий чи срібний — браслет більше не про скромність. Jacquemus вивів на подіум моделі з товстими металевими браслетами на обидвох руках. Такі прикраси легко поєднати навіть із базовими речами — білою майкою, джинсами чи жакетом.

SCHIAPARELLI. Фото: Harper's Bazaar

Кілька намист

Один ланцюжок — класика, а от коли їх п’ять, то це вже справжній модний жест. Тренд на нашарування прикрас повернувся, і цього разу без компромісів. Celine показали на подіумі луки, де шия щедро декорована кількома однаковими намистами.

Celine. Фото: Harper's Bazaar

Хустка

Колись вона прикрашала шию Одрі Хепберн, потім зникла з моди, а тепер знову у грі. Хустка повернулась, і з нею безліч ідей. Зав’язати на сумці, носити як топ, зробити з неї пояс чи прикрасу для волосся — це вже не просто шматок тканини, а цілий інструмент для створення стилю.

Celine. Фото: Harper's Bazaar

Капелюшок, який змусить обертатись

Головні убори більше не грають скромну роль у стилі. Вони дивують. Ashi Studio та Schiaparelli в цьому сезоні показали справжній театр форм: об’єм, грайливі вигини, стримані кольори. Цей капелюх не ховає голову — він розповідає історію.

Ashi Studio. Фото: Harper's Bazaar

Пасок

Колись його роль була суто практичною, але все змінилось. Широкі ремені з декоративними пряжками, ланцюгами чи навіть логотипами стають окремим модним елементом.

Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Довгі рукавиці

Вони перестали бути лише про вечірню сукню. Сьогодні довгі рукавички впевнено носять із кейпом, жакетом, костюмом чи навіть футболкою. У шкірі, атласі чи прозорому матеріалі — має витончений вигляд й викликає цікавість.

Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Chanel та Schiaparelli довели, що один аксесуар може змінити настрій всього образу.

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