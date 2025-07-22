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Головна Мода Подіум диктує тренди — аксесуари, які всі захочуть у 2025 році

Подіум диктує тренди — аксесуари, які всі захочуть у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 18:10
Модні аксесуари з Парижа — тренди осінь-зима 2025 року
Дівчина в гарних аксесуарах. Фото: Freepik

Цього сезону на подіумах усе перевернулося з ніг на голову — тепер не сукні диктують правила гри, а саме аксесуари. Те, що раніше було "доповненням", тепер стало головним акцентом образу. Масивні браслети, розкішні рукавиці чи несподіваний головний убір — кожна деталь варта уваги.

Стилістка Марина Мартинів для Harper's Bazaar обрала шість найбільш виразних трендів цього сезону, які вже вийшли за межі подіумів і впевнено крокують у щоденний гардероб.

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Браслет, який не сховаєш під рукавом

Масивний, глянцевий, бронзовий чи срібний — браслет більше не про скромність. Jacquemus вивів на подіум моделі з товстими металевими браслетами на обидвох руках. Такі прикраси легко поєднати навіть із базовими речами — білою майкою, джинсами чи жакетом. 

Масивні браслети в тренді
SCHIAPARELLI. Фото: Harper's Bazaar

Кілька намист

Один ланцюжок — класика, а от коли їх п’ять, то це вже справжній модний жест. Тренд на нашарування прикрас повернувся, і цього разу без компромісів. Celine показали на подіумі луки, де шия щедро декорована кількома однаковими намистами. 

Один ланцюжок вже не модно
Celine. Фото: Harper's Bazaar

Хустка

Колись вона прикрашала шию Одрі Хепберн, потім зникла з моди, а тепер знову у грі. Хустка повернулась, і з нею безліч ідей. Зав’язати на сумці, носити як топ, зробити з неї пояс чи прикрасу для волосся — це вже не просто шматок тканини, а цілий інструмент для створення стилю.

Хустка має знайтись в будь-якій шафі
Celine. Фото: Harper's Bazaar

Капелюшок, який змусить обертатись

Головні убори більше не грають скромну роль у стилі. Вони дивують. Ashi Studio та Schiaparelli в цьому сезоні показали справжній театр форм: об’єм, грайливі вигини, стримані кольори. Цей капелюх не ховає голову — він розповідає історію.

В моді капелюхи нестандартної форми
Ashi Studio. Фото: Harper's Bazaar

Пасок

Колись його роль була суто практичною, але все змінилось. Широкі ремені з декоративними пряжками, ланцюгами чи навіть логотипами стають окремим модним елементом. 

Широкі ремені можуть стати родзинкою образу
Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Довгі рукавиці

Вони перестали бути лише про вечірню сукню. Сьогодні довгі рукавички впевнено носять із кейпом, жакетом, костюмом чи навіть футболкою. У шкірі, атласі чи прозорому матеріалі — має витончений вигляд й викликає цікавість.

Довгі рукавиці додадуть елегантності образам
Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Chanel та Schiaparelli довели, що один аксесуар може змінити настрій всього образу.

Раніше ми писали про те, які трендові аксесуари для волосся зараз носять майже усі.

Також ми повідомляли, яку сумку продали за рекордну суму цього сезону.

мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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