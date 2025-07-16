Трендовий аксесуар для волосся 2025 — простий і геніальний

Аксесуари для волосся. Фото: Freepik

Літо — саме той час, коли хочеться легкості не лише в одязі, а й у зачісці. І тут на допомогу приходить давній знайомий, який знову в моді — крабик для волосся. Але не звичайний, а у формі метелика. Здається, ще не так давно ми бачили його хіба що у 90-х, але з весни 2024-го він тріумфально повернувся в стрічки соцмереж, TikTok і навіть на подіуми. Тепер його називають "хітом сезону", а модниці з усього світу показують, як носити цей милий аксесуар у повсякденних і навіть вечірніх образах.

Новини.LIVE пояснить, чому цей аксесуар не втратив популярності й у 2025 році.

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Все просто — він не тільки додає зачісці шарму, а й справді зручний. Волосся більше не лізе в обличчя, а сама заколка тримає міцно, без "танців" упродовж дня. І при цьому не псує вигляд — навпаки, додає образу жіночності й легкості.

Крабик-метелик. Фото з Instagram

До речі, це ідеальне рішення не лише для довгого волосся. Середня довжина, каре чи навіть коротше — метелик знайде, за що зачепитись. А ще він підходить усім: і юним дівчатам, і жінкам, які цінують комфорт і стиль одночасно.

Зроблений з якісних матеріалів, цей аксесуар прослужить вам не один сезон. А головне те, що навіть у найспекотніший день ви почуватиметесь комфортно й виглядатимете бездоганно. Тож, якщо шукаєте простий, але ефектний спосіб оновити свій образ, заколка-метелик — саме те, що треба.

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