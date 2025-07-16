Трендовый аксессуар для волос 2025 — простой и гениальный

Аксессуары для волос. Фото: Freepik

Лето — именно то время, когда хочется легкости не только в одежде, но и в прическе. И тут на помощь приходит давний знакомый, который снова в моде — крабик для волос. Но не обычный, а в форме бабочки. Кажется, еще не так давно мы видели его разве что в 90-х, но с весны 2024-го он триумфально вернулся в ленты соцсетей, TikTok и даже на подиумы. Теперь его называют "хитом сезона", а модницы со всего мира показывают, как носить этот милый аксессуар в повседневных и даже вечерних образах.

Новини.LIVE объяснит, почему этот аксессуар не потерял популярности и в 2025 году.

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Все просто — он не только добавляет прическе шарма, но и действительно удобен. Волосы больше не лезут в лицо, а сама заколка держит крепко, без "танцев" в течение дня. И при этом не портит вид — наоборот, добавляет образу женственности и легкости.

Крабик-бабочка. Фото из Instagram

Кстати, это идеальное решение не только для длинных волос. Средняя длина, каре или даже короче — бабочка найдет, за что зацепиться. А еще она подходит всем: и юным девушкам, и женщинам, которые ценят комфорт и стиль одновременно.

Сделанный из качественных материалов, этот аксессуар прослужит вам не один сезон. А главное то, что даже в самый жаркий день вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть безупречно. Поэтому, если ищете простой, но эффектный способ обновить свой образ, заколка-бабочка — именно то, что нужно.

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