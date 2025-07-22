Модные аксессуары из Парижа — тренды осень-зима 2025 года

Девушка в красивых аксессуарах. Фото: Freepik

В этом сезоне на подиумах все перевернулось с ног на голову — теперь не платья диктуют правила игры, а именно аксессуары. То, что раньше было "дополнением", теперь стало главным акцентом образа. Массивные браслеты, роскошные перчатки или неожиданный головной убор — каждая деталь достойна внимания.

Стилист Марина Мартынив для Harper's Bazaar выбрала шесть самых выразительных трендов этого сезона, которые уже вышли за пределы подиумов и уверенно шагают в ежедневный гардероб.

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Браслет, который не спрячешь под рукавом

Массивный, глянцевый, бронзовый или серебряный — браслет больше не о скромности. Jacquemus вывел на подиум модели с толстыми металлическими браслетами на обеих руках. Такие украшения легко сочетаются даже с базовыми вещами — белой майкой, джинсами или жакетом.

SCHIAPARELLI. Фото: Harper's Bazaar

Несколько ожерелий

Одна цепочка — классика, а вот когда их пять, то это уже настоящий модный жест. Тренд на наслоение украшений вернулся, и на этот раз без компромиссов. Celine показали на подиуме луки, где шея щедро декорирована несколькими одинаковыми ожерельями.

Celine. Фото: Harper's Bazaar

Платок

Когда-то он украшал шею Одри Хепберн, потом исчез из моды, а теперь снова в игре. Платок вернулся, и с ним множество идей. Завязать на сумке, носить как топ, сделать из него пояс или украшение для волос — это уже не просто кусок ткани, а целый инструмент для создания стиля.

Celine. Фото: Harper's Bazaar

Шляпка, которая заставит вращаться

Головные уборы больше не играют скромную роль в стиле. Они удивляют. Ashi Studio и Schiaparelli в этом сезоне показали настоящий театр форм: объем, игривые изгибы, сдержанные цвета. Эта шляпа не прячет голову — она рассказывает историю.

Ashi Studio. Фото: Harper's Bazaar

Пояс

Когда-то его роль была сугубо практичной, но все изменилось. Широкие ремни с декоративными пряжками, цепями или даже логотипами становятся отдельным модным элементом.

Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Длинные перчатки

Сегодня длинные перчатки уверенно носят с кейпом, жакетом, костюмом или даже футболкой. В коже, атласе или прозрачном материале — выглядит изящно и вызывает интерес.

Chanel. Фото: Harper's Bazaar

Chanel и Schiaparelli доказали, что один аксессуар может изменить настроение всего образа.

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