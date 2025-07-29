Какой модный аксессуар не стоит брать в машину — может стоить здоровья

Женщина за рулем. Фото: Freepik

На первый взгляд — обычная пластиковая заколка-зажим. Красивая, удобная, держит волосы — мечта, а не аксессуар. Но именно она может стать реальной угрозой во время аварии.

Об этом пишет издание Ехргеѕѕ.

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Может сложиться такая ситуация: резкое торможение и голову резко бросает вперед, а потом — назад, к подголовнику. Именно в этот момент заколка на затылке превращается из украшения в опасный "клин" между головой и сиденьем. Из-за этого подголовник не выполняет свою основную функцию — защищать шею и голову от травм. Более того, это может вызвать дополнительные повреждения, особенно шейного отдела позвоночника.

Шпилька в волосах. Фото: Freepik

В компании Vertu отметили, что подголовник — это не просто удобная мягкая часть сиденья, а важный элемент безопасности. Чтобы он сработал как надо, голова должна быть максимально близко к нему, без зазоров. И вот именно такая объемная шпилька смещает голову вперед, создавая критическое расстояние. В случае удара это повышает риск хлыстовой травмы — когда шея получает резкое перенапряжение.

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Freepik

Есть и реальная история. В 2023 году британская студентка Джина Панесар попала в аварию и все могло обойтись, если бы не булавка на голове. После столкновения она получила серьезную травму — от брови до затылка, перенесла операцию и восстанавливалась полтора месяца.

Врачи уверены, что пластиковая булавка сыграла в этой травме ключевую роль. Специалисты советуют не рисковать и выбрать мягкую резинку или аккуратную прическу без крупных аксессуаров. И, конечно, перед каждой поездкой убедитесь, что подголовник правильно настроен — его верх должен быть на уровне ваших ушей, а голова максимально близко. Безопасность всегда в моде.

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