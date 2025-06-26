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Главная Праздники Церковный календарь на июль 2025 — все праздники по новому стилю

Церковный календарь на июль 2025 — все праздники по новому стилю

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Дата публикации 26 июня 2025 08:02
Новый церковный календарь на июль 2025 — когда День крещения Руси-Украины
Украинцы возле церкви в большой праздник. Фото: google.com

В июле 2025 года православные верующие в Украине будут встречать несколько важных праздников и памятных дат. Согласно церковному календарю главными религиозными событиями будут: День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Равноапостольного великого князя Владимира, Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, а также День крещения Руси-Украины.

Новини.LIVE подготовил актуальный церковный календарь праздников на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые главные религиозные события второго месяца лета.

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Церковные праздники, которые встретим в июле 2025 года:

  • 1 июля — святых чудотворцев и бессеребреников Космы и Дамиана, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского;
  • 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 3 июля — мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;
  • 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии;
  • 5 июля — преподобного Афанасия Афонского;
  • 6 июля — преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 7 июля — преподобных Ива и Феодосия Манявских, мученика Евангелия;
  • 8 июля — великомученика Прокопия;
  • 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества;
  • 11 июляДень памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось;
  • 12 июля — мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве;
  • 13 июляСобор святого архангела Гавриила, память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита;
  • 14 июляблаговерного князя Аскольда, первомученика Киевского, во святом крещении Николая;
  • 15 июляДень памяти Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, День крещения Руси-Украины;
  • 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников;
  • 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
  • 18 июля — мученика Эмилиана, мученика Якинта Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 20 июлядень памяти святого славного пророка Илии;
  • 21 июляпророка Иезекиила, преподобных Симеона и Иоанна;
  • 22 июляравноапостольной Марии Магдалины;
  • 23 июля — почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и других;
  • 24 июлямучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
  • 25 июляУспение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • 26 июляПоминальный день перед Успенским постом, мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
  • 27 июля — великомученика Пантелеймона; Климента;
  • 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 29 июля — мученика Калиника;
  • 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
  • 31 июляЗаговенье на Успенский пост, праведного Евдокима.

 

Когда родительская суббота в июле 2025 года
Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Когда родительская суббота в июле 2025 года

Дни, которые называют родительские субботы, посвящены поминовению усопших и молитве за них. Также в такие даты принято посещать кладбище, убирать на могилах и оставлять цветы. Уже дома многие семьи готовят поминальную трапезу.

В июле 2025 года будет только одна поминальная суббота — 26 июля, перед Успенским постом. В свою очередь Успенский пост начнется 1 августа (пятница) и завершится 14 августа (четверг).

Также предлагаем вам ознакомиться с полным календарем праздников на июль — какие государственные, профессиональные праздники и памятные даты встретят украинцы во второй месяц лета.

Напомним, мы рассказывали, будут ли украинцы переводить часы осенью 2025 года.

праздники церковь календарь даты июль День Крещения Руси
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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