Новый церковный календарь на июль 2025 — когда День крещения Руси-Украины

Украинцы возле церкви в большой праздник. Фото: google.com

В июле 2025 года православные верующие в Украине будут встречать несколько важных праздников и памятных дат. Согласно церковному календарю главными религиозными событиями будут: День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Равноапостольного великого князя Владимира, Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, а также День крещения Руси-Украины.

Новини.LIVE подготовил актуальный церковный календарь праздников на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые главные религиозные события второго месяца лета.

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Церковные праздники, которые встретим в июле 2025 года:

1 июля — святых чудотворцев и бессеребреников Космы и Дамиана, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского;

— святых чудотворцев и бессеребреников Космы и Дамиана, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;

— возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси; 3 июля — мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;

— мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского; 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии;

— святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии; 5 июля — преподобного Афанасия Афонского;

— преподобного Афанасия Афонского; 6 июля — преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 7 июля — преподобных Ива и Феодосия Манявских, мученика Евангелия;

— преподобных Ива и Феодосия Манявских, мученика Евангелия; 8 июля — великомученика Прокопия;

— великомученика Прокопия; 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

— священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского; 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества;

— преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества; 11 июля — День памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги ; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось;

— ; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось; 12 июля — мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве;

— мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве; 13 июля — Собор святого архангела Гавриила , память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита;

— , память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита; 14 июля — благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, во святом крещении Николая ;

— ; 15 июля — День памяти Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия , День крещения Руси-Украины ;

— , ; 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников;

— святого священномученика Атеногена и его учеников; 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;

— великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской; 18 июля — мученика Эмилиана, мученика Якинта Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— мученика Эмилиана, мученика Якинта Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

— преподобной Макрины, сестры Василия Великого, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах; 20 июля — день памяти святого славного пророка Илии ;

— ; 21 июля — пророка Иезекиила , преподобных Симеона и Иоанна;

— , преподобных Симеона и Иоанна; 22 июля — равноапостольной Марии Магдалины ;

— ; 23 июля — почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и других;

— почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и других; 24 июля — мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины ;

— ; 25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы ;

— ; 26 июля — Поминальный день перед Успенским постом , мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

— , мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы; 27 июля — великомученика Пантелеймона; Климента;

— великомученика Пантелеймона; Климента; 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

— апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; 29 июля — мученика Калиника;

— мученика Калиника; 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;

— святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других; 31 июля — Заговенье на Успенский пост, праведного Евдокима.

Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Когда родительская суббота в июле 2025 года

Дни, которые называют родительские субботы, посвящены поминовению усопших и молитве за них. Также в такие даты принято посещать кладбище, убирать на могилах и оставлять цветы. Уже дома многие семьи готовят поминальную трапезу.

В июле 2025 года будет только одна поминальная суббота — 26 июля, перед Успенским постом. В свою очередь Успенский пост начнется 1 августа (пятница) и завершится 14 августа (четверг).

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