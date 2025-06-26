Новый церковный календарь на июль 2025 — когда День крещения Руси-Украины

Церковный календарь на июль 2025 — все праздники по новому стилю
В июле 2025 года православные верующие в Украине будут встречать несколько важных праздников и памятных дат. Согласно церковному календарю главными религиозными событиями будут: День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Равноапостольного великого князя Владимира, Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, а также День крещения Руси-Украины.
Новини.LIVE подготовил актуальный церковный календарь праздников на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые главные религиозные события второго месяца лета.
Православный календарь на июль 2025 — полный перечень праздников по новому календарю
Церковные праздники, которые встретим в июле 2025 года:
- 1 июля — святых чудотворцев и бессеребреников Космы и Дамиана, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского;
- 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;
- 3 июля — мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;
- 4 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марты, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии;
- 5 июля — преподобного Афанасия Афонского;
- 6 июля — преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 7 июля — преподобных Ива и Феодосия Манявских, мученика Евангелия;
- 8 июля — великомученика Прокопия;
- 9 июля — священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
- 10 июля — преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества;
- 11 июля — День памяти святой равноапостольной княгини Киевской Ольги; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось;
- 12 июля — мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве;
- 13 июля — Собор святого архангела Гавриила, память святых отцов шести Вселенских Соборов, преподобного Стефана Савваита;
- 14 июля — благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, во святом крещении Николая;
- 15 июля — День памяти Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, День крещения Руси-Украины;
- 16 июля — святого священномученика Атеногена и его учеников;
- 17 июля — великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
- 18 июля — мученика Эмилиана, мученика Якинта Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 19 июля — преподобной Макрины, сестры Василия Великого, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 20 июля — день памяти святого славного пророка Илии;
- 21 июля — пророка Иезекиила, преподобных Симеона и Иоанна;
- 22 июля — равноапостольной Марии Магдалины;
- 23 июля — почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и других;
- 24 июля — мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
- 25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- 26 июля — Поминальный день перед Успенским постом, мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
- 27 июля — великомученика Пантелеймона; Климента;
- 28 июля — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 29 июля — мученика Калиника;
- 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
- 31 июля — Заговенье на Успенский пост, праведного Евдокима.
Когда родительская суббота в июле 2025 года
Дни, которые называют родительские субботы, посвящены поминовению усопших и молитве за них. Также в такие даты принято посещать кладбище, убирать на могилах и оставлять цветы. Уже дома многие семьи готовят поминальную трапезу.
В июле 2025 года будет только одна поминальная суббота — 26 июля, перед Успенским постом. В свою очередь Успенский пост начнется 1 августа (пятница) и завершится 14 августа (четверг).
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