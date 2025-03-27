Новый церковный календарь на апрель 2025 — важные праздники Вербное воскресенье, Пасха

Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

Апрель насыщен важными религиозными датами и событиями. Именно во второй весенний месяц мы встретим главный церковный праздник — Пасху или Воскресение Христово. Также верующих будет ждать Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье и Страстная неделя.

Новини.LIVE делится новым церковным календарем на апрель 2025 года, который поможет не пропустить важные большие праздники, поминальные дни и другие религиозные события.

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Какие церковные праздники встретим в апреле 2025 года — календарь по дням на начало весны:

1 апреля — преподобной Марии Египетской;

— преподобной Марии Египетской; 2 апреля — преподобного Тита Чудотворца;

— преподобного Тита Чудотворца; 3 апреля — преподобного Никиты исповедника; мученицы Феодосии, девы;

— преподобного Никиты исповедника; мученицы Феодосии, девы; 4 апреля — преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;

— преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи; 5 апреля — святых мучеников Феодула, Агатопода и других;

— святых мучеников Феодула, Агатопода и других; 6 апреля — святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

— святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского; 7 апреля — шестая неделя Великого поста (Вербная неделя) ; святого преподобного Юрия Мелитийского;

— ; святого преподобного Юрия Мелитийского; 8 апреля — святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;

— святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других; 9 апреля — святого мученика Евпсихия;

— святого мученика Евпсихия; 10 апреля — святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36-ти других;

— святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36-ти других; 11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского;

— святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского; 12 апреля — Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

Верующая в церкви на богослужении. Фото: google.com

13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;

Верующая в церкви на праздник. Фото: google.com

14 апреля — начало Страстной недели ; святого исповедника Мартина, Папы Римского;

— ; святого исповедника Мартина, Папы Римского; 15 апреля — Великий вторник; Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери; святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;

— Великий вторник; Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери; святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима; 16 апреля — Великая среда; святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;

— Великая среда; святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии; 17 апреля — Великий четверг (Чистый четверг); святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

Девушка умывается в Чистый четверг. Фото: freepik.com

18 апреля — Великая пятница (Страстная пятница); святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

19 апреля — Великая суббота ; святого преподобного Иоанна Печерника;

— ; святого преподобного Иоанна Печерника; 20 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Феодора Трихины;

Женщина на Пасху в церкви. Фото: google.com

21 апреля — Пасхальная неделя; всеобщая; Светлый понедельник ; святого священномученика Януария и других;

— ; святого священномученика Януария и других; 22 апреля — Светлый вторник ; святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия;

— ; святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия; 23 апреля — Светлая среда ; святого великомученика Юрия Победоносца;

— ; святого великомученика Юрия Победоносца; 24 апреля — Светлый четверг ; святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов;

— ; святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов; 25 апреля — Светлая пятница ; святого апостола и евангелиста Марка;

— ; святого апостола и евангелиста Марка; 26 апреля — Светлая суббота ; святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

— ; святого священномученика Василия, епископа Амасийского; 27 апреля — Антипасха; второе воскресенье после Пасхи ; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;

— ; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского; 28 апреля — вторая неделя после Пасхи (Проводы) ; святых мучеников Максима и Дады;

— ; святых мучеников Максима и Дады; 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;

— святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона; 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

Напомним, также мы рассказывали, чем нельзя заниматься в Великий пост.