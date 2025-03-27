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Церковный календарь на апрель — когда Вербное воскресенье и Пасха

27 марта 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Новый церковный календарь на апрель 2025 — важные праздники Вербное воскресенье, Пасха
Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info
Светлана Конюшенко - Редактор

Апрель насыщен важными религиозными датами и событиями. Именно во второй весенний месяц мы встретим главный церковный праздник — Пасху или Воскресение Христово. Также верующих будет ждать Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье и Страстная неделя.

Новини.LIVE делится новым церковным календарем на апрель 2025 года, который поможет не пропустить важные большие праздники, поминальные дни и другие религиозные события.

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Какие церковные праздники встретим в апреле 2025 года — календарь по дням на начало весны:

  • 1 апреля — преподобной Марии Египетской;
  • 2 апреля — преподобного Тита Чудотворца;
  • 3 апреля — преподобного Никиты исповедника; мученицы Феодосии, девы;
  • 4 апреля — преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
  • 5 апреля — святых мучеников Феодула, Агатопода и других;
  • 6 апреля — святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
  • 7 апреляшестая неделя Великого поста (Вербная неделя); святого преподобного Юрия Мелитийского;
  • 8 апреля — святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
  • 9 апреля — святого мученика Евпсихия;
  • 10 апреля — святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36-ти других;
  • 11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского;
  • 12 апреляЛазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

 

Коли Лазарева субота 2025
Верующая в церкви на богослужении. Фото: google.com
  • 13 апреляВход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;

 

Коли Вербна неділя 2025 року
Верующая в церкви на праздник. Фото: google.com
  • 14 апреляначало Страстной недели; святого исповедника Мартина, Папы Римского;
  • 15 апреля — Великий вторник; Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери; святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
  • 16 апреля — Великая среда; святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
  • 17 апреляВеликий четверг (Чистый четверг); святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

 

Коли Чистий четвер 2025 року
Девушка умывается в Чистый четверг. Фото: freepik.com
  • 18 апреляВеликая пятница (Страстная пятница); святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

 

Коли Страсна п'ятниця 2025 року
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
  • 19 апреляВеликая суббота; святого преподобного Иоанна Печерника;
  • 20 апреляПасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Феодора Трихины;

 

Коли Великдень 2025 року
Женщина на Пасху в церкви. Фото: google.com
  • 21 апреляПасхальная неделя; всеобщая; Светлый понедельник; святого священномученика Януария и других;
  • 22 апреляСветлый вторник; святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия;
  • 23 апреляСветлая среда; святого великомученика Юрия Победоносца;
  • 24 апреля Светлый четверг; святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов;
  • 25 апреляСветлая пятница; святого апостола и евангелиста Марка;
  • 26 апреляСветлая суббота; святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
  • 27 апреляАнтипасха; второе воскресенье после Пасхи; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
  • 28 апрелявторая неделя после Пасхи (Проводы); святых мучеников Максима и Дады;
  • 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;
  • 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

Напомним, также мы рассказывали, чем нельзя заниматься в Великий пост.

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