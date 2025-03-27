Новый церковный календарь на апрель 2025 — важные праздники Вербное воскресенье, Пасха

Церковный календарь на апрель — когда Вербное воскресенье и Пасха
Апрель насыщен важными религиозными датами и событиями. Именно во второй весенний месяц мы встретим главный церковный праздник — Пасху или Воскресение Христово. Также верующих будет ждать Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье и Страстная неделя.
Новини.LIVE делится новым церковным календарем на апрель 2025 года, который поможет не пропустить важные большие праздники, поминальные дни и другие религиозные события.
Церковный календарь на апрель 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Какие церковные праздники встретим в апреле 2025 года — календарь по дням на начало весны:
- 1 апреля — преподобной Марии Египетской;
- 2 апреля — преподобного Тита Чудотворца;
- 3 апреля — преподобного Никиты исповедника; мученицы Феодосии, девы;
- 4 апреля — преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
- 5 апреля — святых мучеников Феодула, Агатопода и других;
- 6 апреля — святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
- 7 апреля — шестая неделя Великого поста (Вербная неделя); святого преподобного Юрия Мелитийского;
- 8 апреля — святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
- 9 апреля — святого мученика Евпсихия;
- 10 апреля — святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36-ти других;
- 11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского;
- 12 апреля — Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
- 13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;
- 14 апреля — начало Страстной недели; святого исповедника Мартина, Папы Римского;
- 15 апреля — Великий вторник; Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери; святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
- 16 апреля — Великая среда; святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
- 17 апреля — Великий четверг (Чистый четверг); святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;
- 18 апреля — Великая пятница (Страстная пятница); святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
- 19 апреля — Великая суббота; святого преподобного Иоанна Печерника;
- 20 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Феодора Трихины;
- 21 апреля — Пасхальная неделя; всеобщая; Светлый понедельник; святого священномученика Януария и других;
- 22 апреля — Светлый вторник; святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия;
- 23 апреля — Светлая среда; святого великомученика Юрия Победоносца;
- 24 апреля — Светлый четверг; святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов;
- 25 апреля — Светлая пятница; святого апостола и евангелиста Марка;
- 26 апреля — Светлая суббота; святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
- 27 апреля — Антипасха; второе воскресенье после Пасхи; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
- 28 апреля — вторая неделя после Пасхи (Проводы); святых мучеников Максима и Дады;
- 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;
- 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.
Напомним, также мы рассказывали, чем нельзя заниматься в Великий пост.
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