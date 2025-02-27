Церковный календарь на март 2025 года — какие важные праздники встретим по новому стилю

Церковный календарь на март — когда Великий пост и Благовещение
Март 2025 года будет насыщен важными церковными событиями, среди которых Прощенное воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста. Также первый месяц весны будет иметь целых три родительские субботы — дни поминовения умерших. Какие еще значимые религиозные даты нас ждут?
Новини.LIVE делится новым церковным календарем на март 2025 года, который поможет не пропустить большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.
Когда поминальные дни (родительские субботы) в марте 2025 года
Как уже отмечалось выше, в марте будет целых три родительские субботы:
- 15 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;
- 22 марта — родительская суббота третьей недели поста;
- 29 марта — родительская суббота четвертой недели поста.
Церковный календарь на март 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Какие церковные праздники встретим в марте 2025 года — календарь по дням на начало весны:
- 1 марта — преподобномученицы Евдокии;
- 2 марта — Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье), священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 3 марта — начинается Великий пост 2025 года;
- 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского;
- 5 марта — святого мученика Конона Мандонского;
- 6 марта — память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены, икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо";
- 7 марта — святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
- 8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
- 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
- 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской;
- 14 марта — святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава;
- 15 марта — родительская суббота второй недели поста, святых мучеников Агалия и шестерых других;
- 16 марта — вторая неделя Великого поста, святых мучеников Савина и Папы;
- 17 марта — святого преподобного Алексия, человека Божия;
- 18 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия;
- 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;
- 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
- 21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта — родительская суббота третьей недели поста, святого священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта — третья неделя Великого поста, святого преподобного мученика Никона и его учеников;
- 24 марта — предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы, святого преподобного Захарии;
- 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;
- 26 марта — Собор архангела Гавриила;
- 27 марта — святой мученицы Матроны Солунской;
- 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
- 29 марта — родительская суббота четвертой недели поста, святых священномучеников Марка и Кирилла;
- 30 марта — четвертая неделя Великого поста, святого преподобного Иоанна Лествичника;
- 31 марта — святого преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.
Ранее мы писали, когда украинцы будут отмечать День весеннего равноденствия в 2025 году.
Напомним, мы рассказывали, получат ли украинцы выходной 8 марта 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!