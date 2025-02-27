Церковный календарь на март 2025 года — какие важные праздники встретим по новому стилю

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Март 2025 года будет насыщен важными церковными событиями, среди которых Прощенное воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста. Также первый месяц весны будет иметь целых три родительские субботы — дни поминовения умерших. Какие еще значимые религиозные даты нас ждут?

Новини.LIVE делится новым церковным календарем на март 2025 года, который поможет не пропустить большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.

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Как уже отмечалось выше, в марте будет целых три родительские субботы:

15 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;

— родительская суббота второй недели Великого поста; 22 марта — родительская суббота третьей недели поста;

— родительская суббота третьей недели поста; 29 марта — родительская суббота четвертой недели поста.

Женщина держит свечу в руках. Фото: Alamy

Церковный календарь на март 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Какие церковные праздники встретим в марте 2025 года — календарь по дням на начало весны:

1 марта — преподобномученицы Евдокии;

— преподобномученицы Евдокии; 2 марта — Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье), священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

Люди держатся за руки. Фото: depositphotos.com

3 марта — начинается Великий пост 2025 года;

года; 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского;

— святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского; 5 марта — святого мученика Конона Мандонского;

— святого мученика Конона Мандонского; 6 марта — память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены, икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо";

— память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены, икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо"; 7 марта — святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;

— святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других; 8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;

— святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского; 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;

— святых 40 мучеников Севастийских; 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

— мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента; 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

— святого Софрония, патриарха Иерусалимского; 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской;

— перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской; 14 марта — святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава;

— святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава; 15 марта — родительская суббота второй недели поста , святых мучеников Агалия и шестерых других;

, святых мучеников Агалия и шестерых других; 16 марта — вторая неделя Великого поста , святых мучеников Савина и Папы;

, святых мучеников Савина и Папы; 17 марта — святого преподобного Алексия, человека Божия;

— святого преподобного Алексия, человека Божия; 18 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия;

— святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия; 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;

— святых мучеников Хризанта и Дарии; 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

— святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы; 21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

— святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского; 22 марта — родительская суббота третьей недели поста , святого священномученика Василия Анкирского;

, святого священномученика Василия Анкирского; 23 марта — третья неделя Великого поста , святого преподобного мученика Никона и его учеников;

— , святого преподобного мученика Никона и его учеников; 24 марта — предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы , святого преподобного Захарии;

— , святого преподобного Захарии; 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

26 марта — Собор архангела Гавриила ;

— ; 27 марта — святой мученицы Матроны Солунской;

— святой мученицы Матроны Солунской; 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;

— святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана; 29 марта — родительская суббота четвертой недели поста , святых священномучеников Марка и Кирилла;

— , святых священномучеников Марка и Кирилла; 30 марта — четвертая неделя Великого поста , святого преподобного Иоанна Лествичника;

— , святого преподобного Иоанна Лествичника; 31 марта — святого преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.

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