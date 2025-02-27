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Церковный календарь на март — когда Великий пост и Благовещение

27 февраля 2025 07:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Церковный календарь на март 2025 года — какие важные праздники встретим по новому стилю
Девушка в церкви ставит свечу. Фото: google.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Март 2025 года будет насыщен важными церковными событиями, среди которых Прощенное воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста. Также первый месяц весны будет иметь целых три родительские субботы — дни поминовения умерших. Какие еще значимые религиозные даты нас ждут?

Новини.LIVE делится новым церковным календарем на март 2025 года, который поможет не пропустить большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.

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Когда поминальные дни (родительские субботы) в марте 2025 года

Как уже отмечалось выше, в марте будет целых три родительские субботы:

  • 15 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;
  • 22 марта — родительская суббота третьей недели поста;
  • 29 марта — родительская суббота четвертой недели поста.

 

Когда поминальные дни (родительские субботы) в марте 2025 года
Женщина держит свечу в руках. Фото: Alamy

Церковный календарь на март 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Какие церковные праздники встретим в марте 2025 года — календарь по дням на начало весны:

  • 1 марта — преподобномученицы Евдокии;
  • 2 мартаНеделя сыропустная (Прощеное воскресенье), священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

 

Когда Прощенное воскресенье в 2025 году
Люди держатся за руки. Фото: depositphotos.com
  • 3 марта — начинается Великий пост 2025 года;
  • 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского;
  • 5 марта — святого мученика Конона Мандонского;
  • 6 марта — память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены, икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо";
  • 7 марта — святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
  • 8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
  • 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;
  • 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
  • 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
  • 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской;
  • 14 марта — святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава;
  • 15 марта — родительская суббота второй недели поста, святых мучеников Агалия и шестерых других;
  • 16 марта — вторая неделя Великого поста, святых мучеников Савина и Папы;
  • 17 марта — святого преподобного Алексия, человека Божия;
  • 18 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия;
  • 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;
  • 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
  • 21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта — родительская суббота третьей недели поста, святого священномученика Василия Анкирского;
  • 23 мартатретья неделя Великого поста, святого преподобного мученика Никона и его учеников;
  • 24 мартапредпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы, святого преподобного Захарии;
  • 25 мартаБлаговещение Пречистой Девы Марии;

 

Когда Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году
Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com
  • 26 мартаСобор архангела Гавриила;
  • 27 марта — святой мученицы Матроны Солунской;
  • 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
  • 29 мартародительская суббота четвертой недели поста, святых священномучеников Марка и Кирилла;
  • 30 мартачетвертая неделя Великого поста, святого преподобного Иоанна Лествичника;
  • 31 марта — святого преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.

Ранее мы писали, когда украинцы будут отмечать День весеннего равноденствия в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, получат ли украинцы выходной 8 марта 2025 года.

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