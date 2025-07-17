Какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги до конца июля 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Вторая половина июля грозит оказаться финансово нестабильной для отдельных представителей зодиакального круга. Как предвещают карты Таро, эти знаки Зодиака рискуют стать жертвами мошенников, заключить неудачные сделки, принять неправильные финансовые решения. Им придется внимательнее относиться к финансовым делам, иначе потерь не избежать.

Каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными с деньгами до конца июля, узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

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Знаки Зодиака, которым стоит быть осторожными с деньгами

Близнецы — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Близнецам выпала непростая карта, которая символизирует финансовые трудности, потери или ситуации, когда денег ощутимо не хватает. Этот период будет не лучший, чтобы делать крупные покупки, брать кредиты или займы. До конца июля избегайте рискованных финансовых решений и сосредоточьтесь на экономии.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Семерка Мечей"

Стрельцы рискуют пострадать из-за доверия не тому человеку, неудачного инвестирования или банальной невнимательности. Ведь эта карта Таро указывает на обман или мошенничество. До конца июля будьте особенно осторожны с любыми бумагами, подписями и денежными операциями. Проверяйте каждую деталь и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Дьявол"

Карта Таро "Дьявол" свидетельствует о зависимости и иллюзиях. В случае с деньгами это может быть шопинг-зависимость, азартные игры или чрезмерные траты, вызванные эмоциями. До конца июля Рыбам стоит воздержаться от спонтанных покупок, чрезмерной щедрости или желания "закрыть глаза" на долги. Работайте над самоконтролем. Если не взять финансы под контроль — ситуация может стать критической.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

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