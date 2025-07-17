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Главная Праздники Три знака Зодиака рискуют потерять деньги в июле по Таро

Три знака Зодиака рискуют потерять деньги в июле по Таро

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 03:45
Какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги до конца июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Вторая половина июля грозит оказаться финансово нестабильной для отдельных представителей зодиакального круга. Как предвещают карты Таро, эти знаки Зодиака рискуют стать жертвами мошенников, заключить неудачные сделки, принять неправильные финансовые решения. Им придется внимательнее относиться к финансовым делам, иначе потерь не избежать.

Каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными с деньгами до конца июля, узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

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Знаки Зодиака, которым стоит быть осторожными с деньгами

Близнецы — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Близнецам выпала непростая карта, которая символизирует финансовые трудности, потери или ситуации, когда денег ощутимо не хватает. Этот период будет не лучший, чтобы делать крупные покупки, брать кредиты или займы. До конца июля избегайте рискованных финансовых решений и сосредоточьтесь на экономии.

 

Какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги до конца июля 2025 по Таро — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Семерка Мечей"

Стрельцы рискуют пострадать из-за доверия не тому человеку, неудачного инвестирования или банальной невнимательности. Ведь эта карта Таро указывает на обман или мошенничество. До конца июля будьте особенно осторожны с любыми бумагами, подписями и денежными операциями. Проверяйте каждую деталь и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения.

 

Какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги до конца июля 2025 по Таро — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Дьявол"

Карта Таро "Дьявол" свидетельствует о зависимости и иллюзиях. В случае с деньгами это может быть шопинг-зависимость, азартные игры или чрезмерные траты, вызванные эмоциями. До конца июля Рыбам стоит воздержаться от спонтанных покупок, чрезмерной щедрости или желания "закрыть глаза" на долги. Работайте над самоконтролем. Если не взять финансы под контроль — ситуация может стать критической.

 

Какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги до конца июля 2025 по Таро — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждут судьбоносные события до конца июля по Таро.

Напомним, мы делились, какие знаки Зодиака по предсказанию карт Таро получат невероятное везение на этой неделе.

Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака, по прогнозу Таро, до конца лета найдут новую работу.

гороскоп деньги прогнозы финансы знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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