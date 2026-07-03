Только один знак Зодиака откроет путь к богатству в июле 2026

Зодиакальный круг, девушка с деньгами. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

В июле в жизнь одного знака Зодиака неожиданно ворвется настоящая удача. Вселенная подарит счастливчику реальные шансы получить выгодные предложения и увеличить доходы.

Новини.LIVE со ссылкой на прогноз астролога Анжелы Перл рассказывает, для кого июль может стать одним из самых прибыльных месяцев года.

Знак Зодиака, у которого самые большие шансы разбогатеть в июле 2026

Шанс наконец обрести финансовый успех получат Козероги. По прогнозу Анжелы Перл, до 23 июля старые связи могут принести новую прибыль. А все благодаря влиянию ретроградного Меркурия в Раке. В этот период в жизнь могут вернуться бывшие клиенты, давние бизнес-партнеры или люди, с которыми уже были успешные финансовые проекты.

20 июля кармические узлы переходят в новое положение, которое будет определять развитие материальной сферы в течение следующих полутора лет. Для Козерогов это означает начало большой финансовой трансформации.

Вторая половина июля станет самой интересной для финансов. С 19 по 23 июля Юпитер формирует гармоничный аспект с Нептуном, открывая Козерогам доступ к дополнительным ресурсам. Речь идет не только о собственном заработке. Могут поступить государственные выплаты, наследство, финансовая помощь, поддержка семьи или средства от партнера.

Конец июля принесет самые громкие финансовые новости. 29 июля полнолуние в секторе доходов поможет увидеть истинную картину собственных финансов. Тогда многие Козероги примут важные решения относительно зарплаты, работы, расходов, инвестиций или крупных покупок. А уже 30 июля наступит один из самых счастливых моментов месяца. Солнце соединится с Юпитером, который символизирует достаток, расширение возможностей и большие деньги.

Самые опасные дни июля

Астролог также предупредила о неблагоприятных периодах. С 3 по 5 июля стоит быть максимально осторожными. Из-за напряженного аспекта Марса и Урана возможны конфликты на работе, неожиданные задержки, технические неисправности или риск травм.

После 26 числа Сатурн начнет ретроградное движение, которое может замедлить дела, связанные с недвижимостью, ремонтом, переездом или оформлением документов. Некоторые процессы могут затянуться до декабря, поэтому стоит запастись терпением и не нервничать из-за вынужденных задержек.

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