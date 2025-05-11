С Днем матери 2025 — самые искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

Теплые поздравления ко Дню матери 2025 — красивые открытки
Сегодня, 11 мая 2025 года, вся Украина отмечает замечательный семейный праздник — День матери, поэтому самое время сказать своей маме приятные вещи. Узнайте, как можно искренне и от всей души поздравить самого родного человека в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как можно поздравить с Днем матери в стихах
Ще в колисці немовля
Слово "мама" вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати, Матінка,Матуся,
Мама, Мамонька, Мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!
***
Можна у світі чимало зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі та хащі.
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
В світі усе починається з мами!
***
Мамо, в День матері хочу сказати,
Що кращої мами не можна й бажати.
Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.
Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!
Как поздравить с Днем матери в прозе
Нет в мире роднее человека, чем ты, моя дорогая мамочка. Ты — настоящий пример несокрушимости, мудрости и силы! Будь всегда здоровой, счастливой, улыбчивой и молодой! С Днем матери, моя самая родная!
***
Дорогая мамочка, я тебя поздравляю с твоим днем! Пусть в твоей жизни никогда не будет горя, а будет только радость, счастье и смех! Пусть слезы на глазах будут лишь по хорошим поводам, а мы будем стараться всегда быть рядом! С праздником тебя, с Днем матери!
***
Мамочка, ты — самый родной человек в моей жизни! Пусть в детстве я была непослушной, однако, сегодня я хочу прильнуть к твоей груди и броситься в твои теплые объятия! Я желаю тебе крепкого здоровья и настоящего счастья! С Днем матери.
Самые лучшие поздравления с Днем матери в открытках
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