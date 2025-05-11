С Днем матери 2025 — самые искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

Маленькая девочка, которая обнимает свою маму. Фото: Freepik

Сегодня, 11 мая 2025 года, вся Украина отмечает замечательный семейный праздник — День матери, поэтому самое время сказать своей маме приятные вещи. Узнайте, как можно искренне и от всей души поздравить самого родного человека в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как можно поздравить с Днем матери в стихах

Ще в колисці немовля

Слово "мама" вимовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати, Матінка,Матуся,

Мама, Мамонька, Мамуся!

Називаю тебе я,

Рідна ненечко моя!

***

Можна у світі чимало зробити:

Перетворити зиму на літо,

Можна моря й океани здолати,

Гору найвищу штурмом узяти,

Можна пройти крізь пустелі та хащі.

Тільки без мами не можна нізащо,

Бо найдорожче стоїть за словами:

В світі усе починається з мами!

***

Мамо, в День матері хочу сказати,

Що кращої мами не можна й бажати.

Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.

Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!

Как поздравить с Днем матери в прозе

Нет в мире роднее человека, чем ты, моя дорогая мамочка. Ты — настоящий пример несокрушимости, мудрости и силы! Будь всегда здоровой, счастливой, улыбчивой и молодой! С Днем матери, моя самая родная!

***

Дорогая мамочка, я тебя поздравляю с твоим днем! Пусть в твоей жизни никогда не будет горя, а будет только радость, счастье и смех! Пусть слезы на глазах будут лишь по хорошим поводам, а мы будем стараться всегда быть рядом! С праздником тебя, с Днем матери!

***

Мамочка, ты — самый родной человек в моей жизни! Пусть в детстве я была непослушной, однако, сегодня я хочу прильнуть к твоей груди и броситься в твои теплые объятия! Я желаю тебе крепкого здоровья и настоящего счастья! С Днем матери.

Самые лучшие поздравления с Днем матери в открытках

Поздравление с Днем матери. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем матери. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем матери. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем матери. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что можно подарить маме, которая любит огород, на День матери.

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