З Днем матері 2025 — найщиріші привітання у листівках, віршах і прозі

Теплі привітання до Дня матері 2025 — гарні листівки
Сьогодні, 11 травня 2025 року, вся Україна відзначає чудове сімейне свято — День матері, тому саме час сказати своїй мамі приємні речі. Дізнайтеся, як можна щиро і від усієї душі привітати найріднішу людину у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як можна привітати з Днем матері у віршах
Ще в колисці немовля
Слово "мама" вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати, Матінка,Матуся,
Мама, Мамонька, Мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!
***
Можна у світі чимало зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі та хащі.
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
В світі усе починається з мами!
***
Мамо, в День матері хочу сказати,
Що кращої мами не можна й бажати.
Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.
Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!
Як привітати з Днем матері у прозі
Немає у світі ріднішої людини за тебе, моя люба матусю. Ти — справжній приклад незламності, мудрості та сили! Будь завжди здоровою, щасливою, усміхненою і молодою! З Днем матері, моя найрідніша!
***
Люба матусю, я тебе вітаю з твоїм днем! Нехай у твоєму житті ніколи не буде горя, а буде тільки радість, щастя і сміх! Хай сльози на очах будуть лише з гарних приводів, а ми будемо старатися завжди бути поруч! Зі святом тебе, з Днем матері!
***
Мамусю, ти — найрідніша людина у моєму житті! Нехай у дитинстві я була неслухняною, проте, сьогодні я хочу прилинути до твоїх грудей і кинутися в твої теплі обійми! Я бажаю тобі міцного здоров’я і справжнього щастя! З Днем матері.
Найкращі привітання з Днем матері у листівках
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