З Днем матері 2025 — найщиріші привітання у листівках, віршах і прозі

Маленька дівчинка, яка обіймає свою маму. Фото: Freepik

Сьогодні, 11 травня 2025 року, вся Україна відзначає чудове сімейне свято — День матері, тому саме час сказати своїй мамі приємні речі. Дізнайтеся, як можна щиро і від усієї душі привітати найріднішу людину у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Ще в колисці немовля

Слово "мама" вимовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати, Матінка,Матуся,

Мама, Мамонька, Мамуся!

Називаю тебе я,

Рідна ненечко моя!

***

Можна у світі чимало зробити:

Перетворити зиму на літо,

Можна моря й океани здолати,

Гору найвищу штурмом узяти,

Можна пройти крізь пустелі та хащі.

Тільки без мами не можна нізащо,

Бо найдорожче стоїть за словами:

В світі усе починається з мами!

***

Мамо, в День матері хочу сказати,

Що кращої мами не можна й бажати.

Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.

Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!

Як привітати з Днем матері у прозі

Немає у світі ріднішої людини за тебе, моя люба матусю. Ти — справжній приклад незламності, мудрості та сили! Будь завжди здоровою, щасливою, усміхненою і молодою! З Днем матері, моя найрідніша!

***

Люба матусю, я тебе вітаю з твоїм днем! Нехай у твоєму житті ніколи не буде горя, а буде тільки радість, щастя і сміх! Хай сльози на очах будуть лише з гарних приводів, а ми будемо старатися завжди бути поруч! Зі святом тебе, з Днем матері!

***

Мамусю, ти — найрідніша людина у моєму житті! Нехай у дитинстві я була неслухняною, проте, сьогодні я хочу прилинути до твоїх грудей і кинутися в твої теплі обійми! Я бажаю тобі міцного здоров’я і справжнього щастя! З Днем матері.

Найкращі привітання з Днем матері у листівках

Привітання з Днем матері. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем матері. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати мамі, яка любить город, на День матері.

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