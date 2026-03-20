Таро-гороскоп на выходные 21-22 марта 2026: знаки Зодиака, которым повезет больше всего

Выходные после весеннего равноденствия могут стать настоящей точкой перезагрузки, но не для всех знаков Зодиака одинаково. Мистические карты Таро показали трех счастливчиков, которым Вселенная готовит неожиданные подарки, приятные совпадения и важные шансы.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака будет сопутствовать удача во всех делах уже на эти выходные 21-22 марта.

Близнецы — карта Таро "Колесница" (перевернутая)

Таро говорят не о стремительном прорыве, а о шансе вовремя остановиться, и это ваша удача. В выходные 21-22 марта вам лучше не спешить с решениями, особенно если речь идет о поездках или покупках. Также возможны ситуации, когда кто-то будет провоцировать вас на эмоции, но если вы сдержитесь, получите преимущество в будущем. Приятный бонус этих дней — неожиданная хорошая новость или поддержка от важного человека.

Дева — карта Таро "Девятка кубков"

Вам выпала одна из самых приятных карт Таро. "Девятка кубков" обещает благоприятный период, когда желания могут осуществляться почти без усилий. Также это хорошее время для покупок, отдыха и даже небольших празднований. Позвольте себе насладиться моментом без чувства вины. Не откладывайте приятные вещи "на потом".

Скорпион — карта Таро "Тройка пентаклей" (перевернутая)

"Тройка пентаклей" в перевернутом положении предупреждает о ситуациях, где что-то идет не по плану, но в итоге это сыграет вам на руку. Например, вместо одной встречи появится другая, которая принесет больше пользы. Не держитесь за идеальный сценарий. Если что-то "срывается", воспринимайте это как знак судьбы, а не проблему.

