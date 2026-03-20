Таро-гороскоп на вихідні 21-22 березня 2026: знаки Зодіаку, яким пощастить найбільше

Вихідні після весняного рівнодення можуть стати справжньою точкою перезавантаження, але не для всіх знаків Зодіаку однаково. Містичні карти Таро показали трьох щасливчиків, яким Всесвіт готує несподівані подарунки, приємні збіги та важливі шанси.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку супроводжуватиме удача в усіх справах вже на ці вихідні 21-22 березня.

Близнюки — карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Таро говорять не про стрімкий прорив, а про шанс вчасно зупинитися, і це ваша удача. У вихідні 21-22 березня вам краще не поспішати з рішеннями, особливо якщо йдеться про поїздки або покупки. Також можливі ситуації, коли хтось буде провокувати вас на емоції, але якщо ви стримаєтесь, отримаєте перевагу в майбутньому. Приємний бонус цих днів — несподівана хороша новина або підтримка від важливої людини.

Діва — карта Таро "Дев'ятка кубків"

Вам випала одна з найприємніших карт Таро. "Дев'ятка кубків" обіцяє сприятливий період, коли бажання можуть здійснюватися майже без зусиль. Також це хороший час для покупок, відпочинку та навіть невеликих святкувань. Дозвольте собі насолодитися моментом без почуття провини. Не відкладайте приємні речі "на потім".

Скорпіон — карта Таро "Трійка пентаклів" (перевернута)

"Трійка пентаклів" у перевернутому положенні попереджає про ситуації, де щось іде не за планом, але у підсумку це зіграє вам на руку. Наприклад, замість однієї зустрічі з'явиться інша, яка принесе більше. користі. Не тримайтеся за ідеальний сценарій. Якщо щось "зривається", сприймайте це як знак долі, а не проблему.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Які знаки Зодіаку зможуть отримати великі прибутки у перший місяць весни.

Яким знакам Зодіаку доведеться зіштовхнутися з труднощами до кінця березня.

Кому цієї весни доведеться переїхати на нове місце.