Полнолуние во Льве в феврале 2026 — какие знаки Зодиака почувствуют сильное влияние

Мы встречаем одно из важнейших астрологических событий месяца — полнолуние в знаке Льва. Как утверждают астрологи, это полнолуние будет по-настоящему судьбоносным, оно заставит посмотреть правде в глаза и принять взвешенные решения.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan делится гороскопом на это февральское полнолуние для каждого знака Зодиака.

Когда наступит полнолуние — точное время

Полнолуние наступит в ночь на 2 февраля в 00:09 по киевскому времени (UTC+2). По всемирному времени это произойдет немного раньше — 1 февраля в 22:09 (UTC).

Астрологи советуют ориентироваться именно на местное время, ведь лунные ритмы проявляются по-разному в зависимости от того, где находится человек. При этом важно помнить, что действие полной Луны не ограничивается одной ночью, ее энергетический фон сохраняется примерно три дня до пика и еще три дня после него.

Гороскоп на февральское полнолуние во Льве для всех знаков Зодиака

Овен

Это полнолуние проверит вашу способность управлять силой и эмоциями. Есть риск импульсивных решений. События научат вас: настоящая сила проявляется не в резких шагах, а в ответственности.

Телец

Для вас это полнолуние станет моментом честного разговора с собой о комфорте и безопасности. Вы наконец увидите, где держитесь за привычное из страха перемен. Вы сможете отпустить то, что больше не приносит вам пользы.

Близнецы

Полнолуние заставит вас выбирать между удобством и правдой. На первый план выйдут разговоры, которые вы откладывали уже очень давно. Этот период научит говорить прямо.

Рак

Февральское полнолуние затронет вашу самоценность. Вы четко увидите, где отдаете больше, чем получаете. Наступает время вернуть себе энергию и установить здоровые границы без чувства вины.

Лев

Для вас это полнолуние действительно судьбоносное. Оно повлияет на вас больше всего. Это будет момент глубокого внутреннего обновления и переосмысления себя. Вы сможете отпустить обиды, определить новые приоритеты и понять свои желания.

Дева

Полнолуние призывает вас к внутренней тишине и восстановлению. Вам важно позволить себе остановиться, не анализировать каждую эмоцию и не пытаться все исправить. Ответы придут через спокойствие.

Весы

Это полнолуние поможет четко понять, где вам действительно хорошо, а где вы лишь пытаетесь "вписаться". Вы можете заметить, что часто подстраивались ради мира и удобства. Наступает время оставлять рядом тех, кто принимает вас без условий. Ваш круг может измениться, но именно эти изменения приведут к ощущению настоящей близости.

Скорпион

Полнолуние во Льве затронет тему власти и влияния. Вы увидите, где контроль заменил доверие, а напряжение — искренность. Этот период поможет осознать, что настоящая сила проявляется в сдержанности и внутренней уверенности.

Стрелец

Ваши убеждения проходят проверку. То, во что вы верили раньше, может потребовать обновления. Полнолуние во Льве откроет путь к более глубокому пониманию через диалог и готовность учиться.

Козерог

Полнолуние поднимет вопрос доверия и близости. Вы осознаете, где слишком полагались только на себя. Позволив другим быть рядом, вы не потеряете силу — наоборот, приумножите ее.

Водолей

В это полнолуние вы переосмыслите свои отношения. Вы увидите ваши привычные сценарии. Отстраненность могла помогать сохранять свободу, но в то же время мешала настоящей близости. Этот период напоминает: ясность и независимость важны, но без тепла они не работают.

Рыбы

Полнолуние обращает внимание на повседневные привычки и заботу о теле. Наступает время перейти от мечтаний к конкретным действиям. Маленькие, но регулярные шаги принесут наибольший результат.

