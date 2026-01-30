Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 2 февраля 2026 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние во Льве, которое появится в небе уже 2 февраля, принесет чрезвычайно мощную и эмоционально насыщенную энергию. Для многих этот день может стать переломным, ведь полнолуние выведет наружу скрытые чувства и вопросы, которые давно требовали ответа. Астрологи предупреждают, в этот период одному знаку Зодиака особенно важно сохранять холодную голову, чтобы избежать событий, о которых впоследствии придется жалеть.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга следует быть особенно осторожным в это полнолуние и как можно избежать проблем.

Знак Зодиака, которому нужно быть осмотрительным

Полнолуние испытает на выдержку и прочность Тельцов. Влияние будет ощутимым уже с 1 февраля. Энергия этого периода коснется тем дома, семьи и личной безопасности. Возможны напряженные разговоры, вспышки раздражения или желание резко что-то изменить. Есть риск, что даже мелочи будут вызывать сильную эмоциональную реакцию.

Астрологи говорят, в это время важно помнить, что спешка и категоричность будут работать против вас. Избегайте импульсивных решений, особенно связанных с жильем, финансами или отношениями. Серьезные разговоры лучше отложить. Чтобы пережить это полнолуние без стресса и потерь, сосредоточьтесь на ощущении внутренней опоры. Поможет тишина, привычные ритуалы и забота о себе.

