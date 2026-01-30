Видео
Главная Праздники Этим знакам Зодиака повезет в Снежное полнолуние 2 февраля

Этим знакам Зодиака повезет в Снежное полнолуние 2 февраля

Дата публикации 30 января 2026 10:03
Каким знакам Зодиака повезет больше всего в полнолуние 2 февраля 2026 — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Особое астрологическое событие нас ждет уже в понедельник, 2 февраля, — на небо взойдет Снежное полнолуние в знаке Льва. Для некоторых знаков Зодиака это будет моментом неожиданных подарков судьбы. Полнолуние наделит счастливчиков силой и уверенностью, что станет толчком к смелым решениям и действиям.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга энергия этого полнолуния принесет невероятную удачу и счастье.

Знаки Зодиака, которым повезет больше всего

Лев

Поскольку полнолуние пройдет именно в вашем знаке, неудивительно, что вы оказались среди главных счастливчиков. Это будет время, когда вы наконец увидите плоды своего труда и будете знать, какие шаги следует делать дальше. Возможно признание, важная победа или ситуация, где вас наконец услышат и оценят. Это удачное время для смелых заявлений, презентаций и разговоров, которых вы раньше избегали.

Скорпион

Снежное полнолуние активирует для вас тему карьеры, статуса и жизненных целей. Вы можете получить знак, что движетесь в правильном направлении, или неожиданное предложение, которое изменит планы. То, что долго оставалось неопределенным, наконец приобретет четкие очертания. Не игнорируйте сигналы судьбы и не бойтесь брать на себя больше, чем привыкли.

Стрелец

Для вас это полнолуние — время идей, которые могут изменить видение будущего, или возможностей, связанных с обучением, путешествиями или личным развитием. Вы почувствуете внутреннюю ясность и уверенность. Это благоприятное время для планирования, важных разговоров и принятия судьбоносных решений. Доверяйте своему внутреннему голосу при принятии решений.

гороскоп полнолуние Астрология знаки Зодиака полнолуние 2 февраля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
