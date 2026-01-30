Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше у повню 2 лютого 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Особлива астрологічна подія на нас чекає вже у понеділок, 2 лютого, — на небо зійде Снігова повня у знаку Лева. Для деяких знаків Зодіаку це буде моментом несподіваних подарунків долі. Повний Місяць наділить щасливчиків силою та впевненістю, що стане поштовхом до сміливих рішень та дій.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола енергія цієї повні принесе неймовірну удачу та щастя.

Знаки Зодіаку, яким пощастить найбільше

Лев

Оскільки повня пройде саме у вашому знаку, не дивно, що ви опинилися серед головних щасливчиків. Ця буде час, коли ви нарешті побачите плоди своєї праці й знатимете, які кроки слід робити далі. Можливе визнання, важлива перемога або ситуація, де вас нарешті почують і оцінять. Це вдалий час для сміливих заяв, презентацій і розмов, яких ви раніше уникали.

Скорпіон

Снігова повня активує для вас тему кар'єри, статусу та життєвих цілей. Ви можете отримати знак, що рухаєтесь у правильному напрямку, або несподівану пропозицію, яка змінить плани. Те, що довго залишалося невизначеним, нарешті набуде чітких обрисів. Не ігноруйте сигнали долі та не бійтеся брати на себе більше, ніж звикли.

Стрілець

Для вас цей повний Місяць — час ідей, які можуть змінити бачення майбутнього, або можливостей, що пов'язані з навчанням, подорожами чи особистим розвитком. Ви відчуєте внутрішню ясність і впевненість. Це сприятливий час для планування, важливих розмов і ухвалення доленосних рішень. Довіряйте своєму внутрішньому голосу при прийнятті рішень.

