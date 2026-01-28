Видео
Україна
Видео

Один знак Зодиака наконец расправит крылья до конца зимы 2026

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 22:43
Какому знаку Зодиака февраль 2026 принесет долгожданные перемены и облегчение
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эта зима истощила многих. Но одному счастливчику февраль 2026 обещает принести долгожданное облегчение. Этому знаку Зодиака завершение зимы откроет новую страницу жизни, где появится ясность и внутренняя свобода.

Какой знак Зодиака станет главным счастливчиком февраля 2026 года, рассказала астролог Анжела Перл.

Знак Зодиака, которому февраль 2026 года принесет легкость и свободу

Последний месяц зимы станет особенным для Водолеев. Вы почувствуете мощный импульс к обновлению. Это будет время, когда жизнь будет меняться быстро, открывая новое и неизведанное.

 

Якому знаку Зодіаку лютий 2026 принесе довгоочікувані зміни та полегшення — Водолій
Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Так, февраль начнется с полнолуния в знаке Льва, которое принесет в личную жизнь ясность и заставит принять важные решения. Возможен переход отношений на новый уровень: предложения руки и сердца, совместное проживание. Кому-то наоборот станет очевидной необходимость завершить то, что давно тяготит.

Одна из ключевых дат месяца — 15 февраля. Именно в этот день Сатурн наконец покидает сектор финансов, в котором находился с 2023 года. Это означает завершение долгого периода жесткой экономии и ограничений. Вы можете почувствовать реальное облегчение, больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

20 февраля произойдет редкое астрологическое явление — точное соединение Сатурна с Нептуном. Такое событие случается раз в несколько десятилетий и для вас символизирует глубокие изменения в мировоззрении. Это может стать толчком к обучению, смене профессии, освоению новых навыков или даже переезду. В жизнь придут новые люди, информация и идеи.

Солнечное затмение 17 февраля открывает вам новый жизненный цикл. Определенные события, которые произойдут в вашей жизни, могут полностью изменить ваш путь. В конце месяца Меркурий заставит вас внимательнее отнестись к финансам. Необходимо будет закрыть старые вопросы.

Автор:
Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
