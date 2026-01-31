Полнолуние во Льве 2 февраля — что следует обязательно сделать, чтобы привлечь удачу

Полнолуние во Льве 2 февраля — что сделать, чтобы привлечь удачу и счастье
Уже 2 февраля мы встретим полнолуние в знаке Льва. Как утверждают астрологи, это астрологическое событие для многих может стать действительно судьбоносным. Полнолуние подсветит темы самоуважения, развития, творчества, отношений и любви. А еще это шанс привлечь удачу и счастье в жизнь.
Новини.LIVE рассказывает, как полнолуние в феврале повлияет на жизнь, что нельзя делать в этот период, а что стоит сделать, чтобы использовать его энергию в свою пользу.
Когда наступит полнолуние — точное время
Полнолуние состоится 2 февраля в 00:09 по киевскому времени (UTC+2). Стоит заметить, что по мировому времени полнолуние наступит 1 февраля в 22:09 (UTC). Разница объясняется часовыми поясами.
Астрологи советуют ориентироваться именно на местное, киевское время, ведь Луна влияет на биоритмы, эмоциональное состояние и события в соответствии с тем, где физически находится человек. Именно в этот момент энергия полнолуния наиболее ощутима для нашего пространства, тела и сознания. Но в то же время стоит помнить, что влияние полной Луны длится не только в саму ночь, а примерно три дня до и три дня после кульминации.
Почему это полнолуние называют Снежным
Февральское полнолуние традиционно носит название Снежная Луна. Его дали коренные народы Северной Америки, для которых февраль был месяцем сильнейших снегопадов и суровых морозов. Из-за сложных условий для выживания это полнолуние также называли Голодной Луной — в это время было трудно охотиться и добывать пищу.
В других культурах полнолуние имело свои названия:
- у кельтов — Ледяная Луна;
- в китайской традиции — Цветущая Луна;
- у народов Аляски — Гусиная Луна.
В Южном полушарии, где сезоны противоположны, февральское полнолуние называли Зерновой, Ячменной или Красной Луной.
Как полнолуние во Льве повлияет на жизнь
Полнолуние во Льве всегда говорит о саморазвитии, самовыражении, достоинстве и внутренней силе. Это полнолуние может принести:
- важные события в личных отношениях;
- разговоры, которые долго откладывались;
- решения, связанные с самореализацией или публичностью;
- желание сменить имидж, роль или жизненный вектор;
- события, связанные с детьми или внутренним ребенком.
В то же время астрологи предупреждают, что напряженный аспект с Марсом может провоцировать вспышки эмоций, борьбу за правоту, конфликты из-за гордости. Именно поэтому так важно не действовать с позиции обиды или желания что-то доказать.
Полнолуние 2 февраля — кому из знаков Зодиака повезет, а кому стоит быть осторожными
Благоприятное влияние полнолуния почувствуют:
- Львы;
- Овны;
- Стрельцы;
- Близнецы;
- Весы.
Этим знакам Зодиака период может принести завершение важных дел, ясность в отношениях и ощущение, что все становится на свои места.
Более напряженным это время может быть для:
- Водолеев;
- Скорпионов;
- Тельцов.
Возможны резкие новости, изменение планов, повышенная усталость или эмоциональная нестабильность. В эти дни особенно важно беречь нервную систему.
Что можно делать в полнолуние 2 февраля
Энергия этого полнолуния благоприятна для:
- завершения важных проектов;
- откровенных, но спокойных разговоров;
- творческих занятий;
- публичных выступлений;
- обновления образа;
- фотосессий;
- осознанного подведения итогов.
Это хорошее время, чтобы честно признать свои достижения и позволить себе больше, чем раньше.
Что нельзя делать в это февральское полнолуние
Во время полнолуния во Льве стоит избегать:
- решений на эмоциях;
- конфликтов из-за самолюбия;
- ультиматумов в отношениях;
- импульсивных финансовых трат;
- поспешных обещаний.
Также стоит быть внимательными с техникой и электронными устройствами — возможны сбои.
Ритуалы на удачу и счастье в это полнолуние
В полнолуние во Льве сильнее всего работает искренность с собой. В ночь полнолуния или в течение следующего дня можно провести простой, но действенный ритуал. Останьтесь наедине, зажгите свечу и запишите:
- что в вашей жизни стоит завершить;
- за что вы благодарны себе;
- что хотите позволить себе в ближайшие месяцы.
После этого мысленно поблагодарите за уже полученный опыт и представьте, как в вашу жизнь входит ощущение уверенности и радости.
Также предлагаем астрологические прогнозы на полнолуние 2 февраля
Кому из знаков Зодиака Вселенная отправит судьбоносное послание.
Кто должен быть осторожным в это полнолуние.
Каким знакам Зодиака невероятно повезет.
Читайте Новини.LIVE!