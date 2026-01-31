Видео
Главная Праздники Полнолуние во Льве 2 февраля — что сделать, чтобы привлечь удачу и счастье

Полнолуние во Льве 2 февраля — что сделать, чтобы привлечь удачу и счастье

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 20:52
Полнолуние во Льве 2 февраля — что следует обязательно сделать, чтобы привлечь удачу
Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 2 февраля мы встретим полнолуние в знаке Льва. Как утверждают астрологи, это астрологическое событие для многих может стать действительно судьбоносным. Полнолуние подсветит темы самоуважения, развития, творчества, отношений и любви. А еще это шанс привлечь удачу и счастье в жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, как полнолуние в феврале повлияет на жизнь, что нельзя делать в этот период, а что стоит сделать, чтобы использовать его энергию в свою пользу.

Читайте также:

Когда наступит полнолуние — точное время

Полнолуние состоится 2 февраля в 00:09 по киевскому времени (UTC+2). Стоит заметить, что по мировому времени полнолуние наступит 1 февраля в 22:09 (UTC). Разница объясняется часовыми поясами.

Астрологи советуют ориентироваться именно на местное, киевское время, ведь Луна влияет на биоритмы, эмоциональное состояние и события в соответствии с тем, где физически находится человек. Именно в этот момент энергия полнолуния наиболее ощутима для нашего пространства, тела и сознания. Но в то же время стоит помнить, что влияние полной Луны длится не только в саму ночь, а примерно три дня до и три дня после кульминации.

 

Когда наступит полнолуние — точное время
Изображение Луны в облаках. Фото: depositphotos.com

Почему это полнолуние называют Снежным

Февральское полнолуние традиционно носит название Снежная Луна. Его дали коренные народы Северной Америки, для которых февраль был месяцем сильнейших снегопадов и суровых морозов. Из-за сложных условий для выживания это полнолуние также называли Голодной Луной — в это время было трудно охотиться и добывать пищу.

В других культурах полнолуние имело свои названия:

  • у кельтов — Ледяная Луна;
  • в китайской традиции — Цветущая Луна;
  • у народов Аляски — Гусиная Луна.

В Южном полушарии, где сезоны противоположны, февральское полнолуние называли Зерновой, Ячменной или Красной Луной.

Как полнолуние во Льве повлияет на жизнь

Полнолуние во Льве всегда говорит о саморазвитии, самовыражении, достоинстве и внутренней силе. Это полнолуние может принести:

  • важные события в личных отношениях;
  • разговоры, которые долго откладывались;
  • решения, связанные с самореализацией или публичностью;
  • желание сменить имидж, роль или жизненный вектор;
  • события, связанные с детьми или внутренним ребенком.

В то же время астрологи предупреждают, что напряженный аспект с Марсом может провоцировать вспышки эмоций, борьбу за правоту, конфликты из-за гордости. Именно поэтому так важно не действовать с позиции обиды или желания что-то доказать.

 

Как полнолуние во Льве повлияет на жизнь
Девушка держит Луну в руках. Фото:
etsy
.com

Полнолуние 2 февраля — кому из знаков Зодиака повезет, а кому стоит быть осторожными

Благоприятное влияние полнолуния почувствуют:

  • Львы;
  • Овны;
  • Стрельцы;
  • Близнецы;
  • Весы.

Этим знакам Зодиака период может принести завершение важных дел, ясность в отношениях и ощущение, что все становится на свои места.

Более напряженным это время может быть для:

  • Водолеев;
  • Скорпионов;
  • Тельцов.

Возможны резкие новости, изменение планов, повышенная усталость или эмоциональная нестабильность. В эти дни особенно важно беречь нервную систему.

 

Полнолуние 2 февраля — кому из знаков Зодиака повезет, а кому стоит быть осторожными
Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новости.LIVE

Что можно делать в полнолуние 2 февраля

Энергия этого полнолуния благоприятна для:

  • завершения важных проектов;
  • откровенных, но спокойных разговоров;
  • творческих занятий;
  • публичных выступлений;
  • обновления образа;
  • фотосессий;
  • осознанного подведения итогов.

Это хорошее время, чтобы честно признать свои достижения и позволить себе больше, чем раньше.

Что нельзя делать в это февральское полнолуние

Во время полнолуния во Льве стоит избегать:

  • решений на эмоциях;
  • конфликтов из-за самолюбия;
  • ультиматумов в отношениях;
  • импульсивных финансовых трат;
  • поспешных обещаний.

Также стоит быть внимательными с техникой и электронными устройствами — возможны сбои.

Ритуалы на удачу и счастье в это полнолуние

В полнолуние во Льве сильнее всего работает искренность с собой. В ночь полнолуния или в течение следующего дня можно провести простой, но действенный ритуал. Останьтесь наедине, зажгите свечу и запишите:

  • что в вашей жизни стоит завершить;
  • за что вы благодарны себе;
  • что хотите позволить себе в ближайшие месяцы.

После этого мысленно поблагодарите за уже полученный опыт и представьте, как в вашу жизнь входит ощущение уверенности и радости.

