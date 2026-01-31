Полнолуние во Льве 2 февраля — что следует обязательно сделать, чтобы привлечь удачу

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 2 февраля мы встретим полнолуние в знаке Льва. Как утверждают астрологи, это астрологическое событие для многих может стать действительно судьбоносным. Полнолуние подсветит темы самоуважения, развития, творчества, отношений и любви. А еще это шанс привлечь удачу и счастье в жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, как полнолуние в феврале повлияет на жизнь, что нельзя делать в этот период, а что стоит сделать, чтобы использовать его энергию в свою пользу.

Реклама

Читайте также:

Когда наступит полнолуние — точное время

Полнолуние состоится 2 февраля в 00:09 по киевскому времени (UTC+2). Стоит заметить, что по мировому времени полнолуние наступит 1 февраля в 22:09 (UTC). Разница объясняется часовыми поясами.

Астрологи советуют ориентироваться именно на местное, киевское время, ведь Луна влияет на биоритмы, эмоциональное состояние и события в соответствии с тем, где физически находится человек. Именно в этот момент энергия полнолуния наиболее ощутима для нашего пространства, тела и сознания. Но в то же время стоит помнить, что влияние полной Луны длится не только в саму ночь, а примерно три дня до и три дня после кульминации.

Изображение Луны в облаках. Фото: depositphotos.com

Почему это полнолуние называют Снежным

Февральское полнолуние традиционно носит название Снежная Луна. Его дали коренные народы Северной Америки, для которых февраль был месяцем сильнейших снегопадов и суровых морозов. Из-за сложных условий для выживания это полнолуние также называли Голодной Луной — в это время было трудно охотиться и добывать пищу.

В других культурах полнолуние имело свои названия:

у кельтов — Ледяная Луна;

в китайской традиции — Цветущая Луна;

у народов Аляски — Гусиная Луна.

В Южном полушарии, где сезоны противоположны, февральское полнолуние называли Зерновой, Ячменной или Красной Луной.

Как полнолуние во Льве повлияет на жизнь

Полнолуние во Льве всегда говорит о саморазвитии, самовыражении, достоинстве и внутренней силе. Это полнолуние может принести:

важные события в личных отношениях;

разговоры, которые долго откладывались;

решения, связанные с самореализацией или публичностью;

желание сменить имидж, роль или жизненный вектор;

события, связанные с детьми или внутренним ребенком.

В то же время астрологи предупреждают, что напряженный аспект с Марсом может провоцировать вспышки эмоций, борьбу за правоту, конфликты из-за гордости. Именно поэтому так важно не действовать с позиции обиды или желания что-то доказать.

Девушка держит Луну в руках. Фото: etsy .com

Полнолуние 2 февраля — кому из знаков Зодиака повезет, а кому стоит быть осторожными

Благоприятное влияние полнолуния почувствуют:

Львы;

Овны;

Стрельцы;

Близнецы;

Весы.

Этим знакам Зодиака период может принести завершение важных дел, ясность в отношениях и ощущение, что все становится на свои места.

Более напряженным это время может быть для:

Водолеев;

Скорпионов;

Тельцов.

Возможны резкие новости, изменение планов, повышенная усталость или эмоциональная нестабильность. В эти дни особенно важно беречь нервную систему.

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новости.LIVE

Что можно делать в полнолуние 2 февраля

Энергия этого полнолуния благоприятна для:

завершения важных проектов;

откровенных, но спокойных разговоров;

творческих занятий;

публичных выступлений;

обновления образа;

фотосессий;

осознанного подведения итогов.

Это хорошее время, чтобы честно признать свои достижения и позволить себе больше, чем раньше.

Что нельзя делать в это февральское полнолуние

Во время полнолуния во Льве стоит избегать:

решений на эмоциях;

конфликтов из-за самолюбия;

ультиматумов в отношениях;

импульсивных финансовых трат;

поспешных обещаний.

Также стоит быть внимательными с техникой и электронными устройствами — возможны сбои.

Ритуалы на удачу и счастье в это полнолуние

В полнолуние во Льве сильнее всего работает искренность с собой. В ночь полнолуния или в течение следующего дня можно провести простой, но действенный ритуал. Останьтесь наедине, зажгите свечу и запишите:

что в вашей жизни стоит завершить;

за что вы благодарны себе;

что хотите позволить себе в ближайшие месяцы.

После этого мысленно поблагодарите за уже полученный опыт и представьте, как в вашу жизнь входит ощущение уверенности и радости.

Также предлагаем астрологические прогнозы на полнолуние 2 февраля

Кому из знаков Зодиака Вселенная отправит судьбоносное послание.

Кто должен быть осторожным в это полнолуние.

Каким знакам Зодиака невероятно повезет.