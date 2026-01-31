Повня у Леві 2 лютого — що слід обов'язково зробити, щоб залучити удачу

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вже 2 лютого ми зустрінемо повний Місяць у знаку Лева. Як стверджують астрологи, ця астрологічна подія для багатьох може стати справді доленосною. Повня підсвітить теми самоповаги, розвитку, творчості, стосунків та кохання. А ще це шанс залучити удачу й щастя у життя.

Новини.LIVE розповідає, як повний Місяць у лютому вплине на життя, що не можна робити у цей період, а що варто зробити, аби використати його енергію на свою користь.

Коли настане повний Місяць — точний час

Повня відбудеться 2 лютого о 00:09 за київським часом (UTC+2). Варто зауважити, що за світовим часом повний Місяць настане 1 лютого о 22:09 (UTC). Різниця пояснюється часовими поясами.

Астрологи радять орієнтуватися саме на місцевий, київський час, адже Місяць впливає на біоритми, емоційний стан і події відповідно до того, де фізично перебуває людина. Саме в цей момент енергія повні найбільш відчутна для нашого простору, тіла та свідомості. Але водночас варто пам'ятати, що вплив повного Місяця триває не лише в саму ніч, а приблизно три дні до і три дні після кульмінації.

Зображення Місяця у хмарах. Фото: depositphotos.com

Чому цю повню називають Сніжною

Лютнева повня традиційно має назву Сніжний Місяць. Її дали корінні народи Північної Америки, для яких лютий був місяцем найсильніших снігопадів і суворих морозів. Через складні умови для виживання цю повню також називали Голодним Місяцем — у цей час було важко полювати й добувати їжу.

В інших культурах повня мала свої назви:

у кельтів — Крижаний Місяць;

у китайській традиції — Квітучий Місяць;

у народів Аляски — Гусячий Місяць.

У Південній півкулі, де сезони протилежні, лютневу повню називали Зерновим, Ячмінним або Червоним Місяцем.

Як повний Місяць у Леві вплине на життя

Повня у Леві завжди говорить про саморозвиток, самовираження, гідність і внутрішню силу. Цей повний Місяць може принести:

важливі події в особистих стосунках;

розмови, які довго відкладалися;

рішення, пов'язані з самореалізацією або публічністю;

бажання змінити імідж, роль або життєвий вектор;

події, пов'язані з дітьми або внутрішньою дитиною.

Водночас астрологи попереджають, що напружений аспект із Марсом може провокувати спалахи емоцій, боротьбу за правоту, конфлікти через гордість. Саме тому так важливо не діяти з позиції образи чи бажання щось довести.

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: etsy.com

Повня 2 лютого — кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кому варто бути обережними

Сприятливий вплив повні відчують:

Леви;

Овни;

Стрільці;

Близнюки;

Терези.

Цим знакам Зодіаку період може принести завершення важливих справ, ясність у стосунках і відчуття, що все стає на свої місця.

Більш напруженим цей час може бути для:

Водоліїв;

Скорпіонів;

Тельців.

Можливі різкі новини, зміна планів, підвищена втома або емоційна нестабільність. У ці дні особливо важливо берегти нервову систему.

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Що можна робити у повню 2 лютого

Енергія цього повного Місяця сприятлива для:

завершення важливих проєктів;

відвертих, але спокійних розмов;

творчих занять;

публічних виступів;

оновлення образу;

фотосесій;

усвідомленого підбиття підсумків.

Це добрий час, щоб чесно визнати свої досягнення й дозволити собі більше, ніж раніше.

Що не можна робити у цей лютневий повний Місяць

Під час повні у Леві варто уникати:

рішень на емоціях;

конфліктів через самолюбство;

ультиматумів у стосунках;

імпульсивних фінансових витрат;

поспішних обіцянок.

Також варто бути уважними з технікою та електронними пристроями — можливі збої.

Ритуали на удачу та щастя у цю повню

У повню у Леві найсильніше працює щирість із собою. У ніч повні або протягом наступного дня можна провести простий, але дієвий ритуал. Залиштеся наодинці, запаліть свічку й запишіть:

що у вашому житті варто завершити;

за що ви вдячні собі;

що хочете дозволити собі в найближчі місяці.

Після цього подумки подякуйте за вже отриманий досвід і уявіть, як у ваше життя входить відчуття впевненості та радості.

