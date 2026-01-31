Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Повня у Леві 2 лютого — що зробити, щоб залучити удачу та щастя

Повня у Леві 2 лютого — що зробити, щоб залучити удачу та щастя

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 20:52
Повня у Леві 2 лютого — що слід обов'язково зробити, щоб залучити удачу
Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вже 2 лютого ми зустрінемо повний Місяць у знаку Лева. Як стверджують астрологи, ця астрологічна подія для багатьох може стати справді доленосною. Повня підсвітить теми самоповаги, розвитку, творчості, стосунків та кохання. А ще це шанс залучити удачу й щастя у життя. 

Новини.LIVE розповідає, як повний Місяць у лютому вплине на життя, що не можна робити у цей період, а що варто зробити, аби використати його енергію на свою користь.

Реклама
Читайте також:

Коли настане повний Місяць — точний час

Повня відбудеться 2 лютого о 00:09 за київським часом (UTC+2). Варто зауважити, що за світовим часом повний Місяць настане 1 лютого о 22:09 (UTC). Різниця пояснюється часовими поясами.

Астрологи радять орієнтуватися саме на місцевий, київський час, адже Місяць впливає на біоритми, емоційний стан і події відповідно до того, де фізично перебуває людина. Саме в цей момент енергія повні найбільш відчутна для нашого простору, тіла та свідомості. Але водночас варто пам'ятати, що вплив повного Місяця триває не лише в саму ніч, а приблизно три дні до і три дні після кульмінації.

 

Коли настане повний Місяць — точний час
Зображення Місяця у хмарах. Фото: depositphotos.com

Чому цю повню називають Сніжною

Лютнева повня традиційно має назву Сніжний Місяць. Її дали корінні народи Північної Америки, для яких лютий був місяцем найсильніших снігопадів і суворих морозів. Через складні умови для виживання цю повню також називали Голодним Місяцем — у цей час було важко полювати й добувати їжу.

В інших культурах повня мала свої назви:

  • у кельтів — Крижаний Місяць;
  • у китайській традиції — Квітучий Місяць;
  • у народів Аляски — Гусячий Місяць.

У Південній півкулі, де сезони протилежні, лютневу повню називали Зерновим, Ячмінним або Червоним Місяцем.

Як повний Місяць у Леві вплине на життя

Повня у Леві завжди говорить про саморозвиток, самовираження, гідність і внутрішню силу. Цей повний Місяць може принести:

  • важливі події в особистих стосунках;
  • розмови, які довго відкладалися;
  • рішення, пов'язані з самореалізацією або публічністю;
  • бажання змінити імідж, роль або життєвий вектор;
  • події, пов'язані з дітьми або внутрішньою дитиною.

Водночас астрологи попереджають, що напружений аспект із Марсом може провокувати спалахи емоцій, боротьбу за правоту, конфлікти через гордість. Саме тому так важливо не діяти з позиції образи чи бажання щось довести.

 

Як повний Місяць у Леві вплине на життя
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: etsy.com

Повня 2 лютого — кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кому варто бути обережними

Сприятливий вплив повні відчують:

  • Леви;
  • Овни;
  • Стрільці;
  • Близнюки;
  • Терези.

Цим знакам Зодіаку період може принести завершення важливих справ, ясність у стосунках і відчуття, що все стає на свої місця.

Більш напруженим цей час може бути для:

  • Водоліїв;
  • Скорпіонів;
  • Тельців.

Можливі різкі новини, зміна планів, підвищена втома або емоційна нестабільність. У ці дні особливо важливо берегти нервову систему.

 

Повня 2 лютого — кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кому варто бути обережними
Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Що можна робити у повню 2 лютого

Енергія цього повного Місяця сприятлива для:

  • завершення важливих проєктів;
  • відвертих, але спокійних розмов;
  • творчих занять;
  • публічних виступів;
  • оновлення образу;
  • фотосесій;
  • усвідомленого підбиття підсумків.

Це добрий час, щоб чесно визнати свої досягнення й дозволити собі більше, ніж раніше.

Що не можна робити у цей лютневий повний Місяць

Під час повні у Леві варто уникати:

  • рішень на емоціях;
  • конфліктів через самолюбство;
  • ультиматумів у стосунках;
  • імпульсивних фінансових витрат;
  • поспішних обіцянок.

Також варто бути уважними з технікою та електронними пристроями — можливі збої.

Ритуали на удачу та щастя у цю повню

У повню у Леві найсильніше працює щирість із собою. У ніч повні або протягом наступного дня можна провести простий, але дієвий ритуал. Залиштеся наодинці, запаліть свічку й запишіть:

  • що у вашому житті варто завершити;
  • за що ви вдячні собі;
  • що хочете дозволити собі в найближчі місяці.

Після цього подумки подякуйте за вже отриманий досвід і уявіть, як у ваше життя входить відчуття впевненості та радості. 

Також пропонуємо астрологічні прогнози на повню 2 лютого

Кому зі знаків Зодіаку Всесвіт відправить доленосне послання.

Хто має бути обережним у цей повний Місяць.

Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить.

 

повний місяць Астрологія ритуали заборони повня 2 лютого
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації