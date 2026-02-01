Повня у Леві в лютому 2026 — які знаки Зодіаку відчують найсильніший вплив

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ми зустрічаємо одну з найважливіших астрологічних подій місяця — повний Місяць у знаку Лева. Як стверджують астрологи, ця повня буде по-справжньому доленосна, вона змусить подивитися правді в очі та ухвалити зважені рішення.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan ділиться гороскопом на цю лютневу повню для кожного знака Зодіаку.

Коли настане повний Місяць — точний час

Повний Місяць настане в ніч на 2 лютого о 00:09 за київським часом (UTC+2). За всесвітнім часом це відбудеться трохи раніше — 1 лютого о 22:09 (UTC).

Астрологи радять орієнтуватися саме на місцевий час, адже місячні ритми проявляються по-різному залежно від того, де перебуває людина. Водночас важливо пам'ятати, що дія повного Місяця не обмежується однією ніччю, його енергетичний фон зберігається приблизно три дні до піку та ще три дні після нього.

Гороскоп на лютневу повню у Леві для всіх знаків Зодіаку

Овен

Цей повний Місяць перевірить вашу здатність керувати силою і емоціями. Є ризик імпульсивних рішень. Події навчать вас: справжня сила проявляється не у різких кроках, а у відповідальності.

Телець

Для вас ця повня стане моментом чесної розмови з собою про комфорт і безпеку. Ви нарешті побачите, де тримаєтеся за звичне зі страху змін. Ви зможете відпустити те, що більше не приносить вам користі.

Близнюки

Повний Місяць змусить вас обирати між зручністю та правдою. На перший план вийдуть розмови, які ви відкладали вже дуже давно. Цей період навчить говорити прямо.

Рак

Лютнева повня торкнеться вашої самоцінності. Ви чітко побачите, де віддаєте більше, ніж отримуєте. Настає час повернути собі енергію і встановити здорові межі без почуття провини.

Лев

Для вас ця повня дійсно доленосна. Вона вплине на вас найбільше. Це буде момент глибокого внутрішнього оновлення та переосмислення себе. Ви зможете відпустити образи, визначити нові пріоритети та зрозуміти свої бажання.

Діва

Повня закликає вас до внутрішньої тиші і відновлення. Вам важливо дозволити собі зупинитися, не аналізувати кожну емоцію і не намагатися все виправити. Відповіді прийдуть через спокій.

Терези

Ця повня допоможе чітко зрозуміти, де вам справді добре, а де ви лише намагаєтеся "вписатися". Ви можете помітити, що часто підлаштовувалися заради миру й зручності. Настає час залишати поруч тих, хто приймає вас без умов. Ваше коло може змінитися, але саме ці зміни приведуть до відчуття справжньої близькості.

Скорпіон

Повня у Леві торкнеться теми влади і впливу. Ви побачите, де контроль замінив довіру, а напруга — щирість. Цей період допоможе усвідомити, що справжня сила проявляється у стриманості і внутрішній впевненості.

Стрілець

Ваші переконання проходять перевірку. Те, у що ви вірили раніше, може вимагати оновлення. Повня у Леві відкриє шлях до глибшого розуміння через діалог і готовність вчитися.

Козеріг

Повний Місяць підніме питання довіри і близькості. Ви усвідомите, де занадто покладалися лише на себе. Дозволивши іншим бути поруч, ви не втратите силу — навпаки, примножите її.

Водолій

У цю повню ви переосмислите свої стосунки. Ви побачите ваші звичні сценарії. Відстороненість могла допомагати зберігати свободу, але водночас заважала справжній близькості. Цей період нагадує: ясність і незалежність важливі, але без тепла вони не працюють.

Риби

Повня звертає увагу на повсякденні звички і турботу про тіло. Настає час перейти від мрій до конкретних дій. Маленькі, але регулярні кроки принесуть найбільший результат.

