Лунный календарь стрижек на июль 2026: когда стричь волосы для красоты и богатства

Стрижка волос в соответствии с фазами Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Середина лета — прекрасное время, чтобы обновить прическу или сменить имидж. А чтобы поход к парикмахеру точно удался, стоит воспользоваться лунным календарем на июль 2026 года. Ведь, по словам астрологов, есть дни, когда даже обычная стрижка кончиков может подарить уверенность, особую красоту или привлечь финансовую удачу.

Новини.LIVE делится лунным календарем, который подскажет, когда в июле 2026 года лучше всего стричь волосы и ухаживать за ними, а в какие дни лучше отложить визит в салон.

Фазы Луны в июле 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 13 июля;

— с 1 по 13 июля; Новолуние в знаке Рака — 14 июля в 12:43 по киевскому времени;

— 14 июля в 12:43 по киевскому времени; Растущая Луна — с 15 по 28 июля;

— с 15 по 28 июля; Полнолуние в знаке Водолея — 29 июля в 17:36 по киевскому времени;

— 29 июля в 17:36 по киевскому времени; Убывающая Луна — 30–31 июля;

— 30–31 июля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Когда в июле 2026 года ухаживать за волосами: благоприятные дни

4 июля — можно смело стричь волосы, подравнивать кончики или обновлять привычную прическу. Волосы будут хорошо реагировать на уход и дольше сохранять ухоженный вид.

— можно смело стричь волосы, подравнивать кончики или обновлять привычную прическу. Волосы будут хорошо реагировать на уход и дольше сохранять ухоженный вид. 5 июля — один из лучших дней для классической стрижки. Также день подходит для восстанавливающих процедур.

— один из лучших дней для классической стрижки. Также день подходит для восстанавливающих процедур. 6 июля — обычная стрижка или подравнивание кончиков будут удачными, но не рекомендуются агрессивные косметические процедуры, глубокие пилинги.

— обычная стрижка или подравнивание кончиков будут удачными, но не рекомендуются агрессивные косметические процедуры, глубокие пилинги. 7 июля — удачный день для ухода за волосами и восстанавливающих процедур. Стрижка поможет сделать прическу более аккуратной.

— удачный день для ухода за волосами и восстанавливающих процедур. Стрижка поможет сделать прическу более аккуратной. 8 июля — можно подстричь кончики. Волосы хорошо воспримут любой бережный уход.

— можно подстричь кончики. Волосы хорошо воспримут любой бережный уход. 9 июля — прекрасное время для стрижки, лечения волос, профессионального ухода. Все процедуры будут максимально удачными.

— прекрасное время для стрижки, лечения волос, профессионального ухода. Все процедуры будут максимально удачными. 15 июля — день подходит для небольшого изменения прически, подравнивания волос и восстанавливающего ухода.

— день подходит для небольшого изменения прически, подравнивания волос и восстанавливающего ухода. 16 июля — очень благоприятный день для смены имиджа. Можно смело делать новую стрижку, избавляться от поврежденных волос или менять форму прически. Стрижка поможет «отсечь» старые проблемы и настроиться на позитивные изменения.

— очень благоприятный день для смены имиджа. Можно смело делать новую стрижку, избавляться от поврежденных волос или менять форму прически. Стрижка поможет «отсечь» старые проблемы и настроиться на позитивные изменения. 17 июля — стричься можно, но лучше отказаться от сложных или травматичных процедур. Лучший выбор — классическая стрижка и легкий уход.

— стричься можно, но лучше отказаться от сложных или травматичных процедур. Лучший выбор — классическая стрижка и легкий уход. 18 июля — волосы хорошо отреагируют на обновление формы прически и восстанавливающие процедуры.

— волосы хорошо отреагируют на обновление формы прически и восстанавливающие процедуры. 19 июля — хороший день для стрижки и избавления от секущихся кончиков. Новый образ поможет почувствовать легкость и свежесть.

— хороший день для стрижки и избавления от секущихся кончиков. Новый образ поможет почувствовать легкость и свежесть. 20 июля — волосы легко перенесут процедуры, будут красивыми и лёгкими.

— волосы легко перенесут процедуры, будут красивыми и лёгкими. 21 июля — можно смело обновлять прическу, проводить профессиональный уход.

— можно смело обновлять прическу, проводить профессиональный уход. 22 июля — процедуры пройдут легко, а результат будет долго радовать.

— процедуры пройдут легко, а результат будет долго радовать. 23 июля — можно экспериментировать с внешностью, кардинально менять прическу или обращаться к новому мастеру. Любые изменения внешности могут привлечь новые возможности, успех в делах и финансовую удачу.

— можно экспериментировать с внешностью, кардинально менять прическу или обращаться к новому мастеру. Любые изменения внешности могут привлечь новые возможности, успех в делах и финансовую удачу. 24 июля — любые изменения имиджа имеют все шансы превзойти ожидания.

— любые изменения имиджа имеют все шансы превзойти ожидания. 25 июля — отличное время для стрижки, кератинового выпрямления, ламинирования, ботокса для волос или других процедур с длительным эффектом.

— отличное время для стрижки, кератинового выпрямления, ламинирования, ботокса для волос или других процедур с длительным эффектом. 26 июля до 16:58 — день благоприятен для любых процедур с волосами.

— день благоприятен для любых процедур с волосами. 27 июля — лучший день для кардинальной смены имиджа. Стрижка может привлечь в жизнь положительные изменения и денежную удачу.

— лучший день для кардинальной смены имиджа. Стрижка может привлечь в жизнь положительные изменения и денежную удачу. 31 июля после 14:14 — можно освежить кончики, подравнять челку, провести увлажняющие процедуры или сделать легкую стрижку.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2026

1 июля после 13:51 — волосы потребуют отдыха и легкого домашнего ухода.

— волосы потребуют отдыха и легкого домашнего ухода. 2 июля — результат стрижки может оказаться совсем не таким, как вы ожидали. День не подходит для экспериментов.

— результат стрижки может оказаться совсем не таким, как вы ожидали. День не подходит для экспериментов. 3 июля — энергетика остается нестабильной. Любые процедуры лучше отложить.

— энергетика остается нестабильной. Любые процедуры лучше отложить. 10 июля после 12:13 — визит к парикмахеру не принесет желаемого результата.

— визит к парикмахеру не принесет желаемого результата. 11 июля — неудачный день для смены прически. Волосы лучше питать и восстанавливать.

— неудачный день для смены прически. Волосы лучше питать и восстанавливать. 12 июля — эксперименты с внешностью могут не оправдать ожиданий.

— эксперименты с внешностью могут не оправдать ожиданий. 13 июля — даже простые процедуры будут неудачными и могут навредить волосам.

— даже простые процедуры будут неудачными и могут навредить волосам. 14 июля — один из самых неудачных дней месяца.

— один из самых неудачных дней месяца. 28 июля — новая прическа разочарует.

— новая прическа разочарует. 29 июля — не рекомендуется принимать импульсивные решения об изменении образа. Если хочется уделить внимание волосам, лучше ограничиться легким уходом или масками.

— не рекомендуется принимать импульсивные решения об изменении образа. Если хочется уделить внимание волосам, лучше ограничиться легким уходом или масками. 30 июля — волосы сегодня лучше питать и увлажнять.

— волосы сегодня лучше питать и увлажнять. 31 июля до 14:14 — в первой половине дня лучше не планировать визит в салон.

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