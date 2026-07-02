Місячний календар стрижок на липень 2026: коли стригти волосся для краси та багатства

Стрижка волосся за фазами Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Середина літа — чудовий час, щоб оновити зачіску або змінити імідж. А щоб похід до перукаря точно був вдалий, варто скористатися місячним календарем на липень 2026. Адже, за словами астрологів, є дні, коли навіть звичайне підрівнювання кінчиків може подарувати впевненість, особливу красу або притягнути фінансову удачу.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем, який підкаже, коли у липні 2026 найкраще стригти волосся та доглядати за ним, а в які дні краще відкласти візит до салону.

Фази Місяця у липні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 13 липня;

— з 1 по 13 липня; Молодик у знаку Рака — 14 липня о 12:43 за київським часом;

— 14 липня о 12:43 за київським часом; Місяць, що зростає — з 15 по 28 липня;

— з 15 по 28 липня; Повня у знаку Водолія — 29 липня о 17:36 за київським часом;

— 29 липня о 17:36 за київським часом; Місяць, що спадає — 30–31 липня;

— 30–31 липня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Коли у липні 2026 доглядати за волоссям: сприятливі дні

4 липня — можна сміливо підстригати волосся, освіжати кінчики чи оновлювати звичну зачіску. Волосся добре реагуватиме на догляд і довше зберігатиме охайний вигляд.

— можна сміливо підстригати волосся, освіжати кінчики чи оновлювати звичну зачіску. Волосся добре реагуватиме на догляд і довше зберігатиме охайний вигляд. 5 липня — один із найкращих днів для класичної стрижки. Також день підходить для відновлювальних процедур.

— один із найкращих днів для класичної стрижки. Також день підходить для відновлювальних процедур. 6 липня — звичайна стрижка або підрівнювання кінчиків будуть вдалими, але не рекомендуються агресивні косметичні процедури, глибокі пілінги.

— звичайна стрижка або підрівнювання кінчиків будуть вдалими, але не рекомендуються агресивні косметичні процедури, глибокі пілінги. 7 липня — вдалий день для догляду за волоссям та відновлюваних процедур. Стрижка допоможе зробити зачіску більш акуратною.

— вдалий день для догляду за волоссям та відновлюваних процедур. Стрижка допоможе зробити зачіску більш акуратною. 8 липня — можна підрізати кінчики. Волосся добре сприйматиме будь-який дбайливий догляд.

— можна підрізати кінчики. Волосся добре сприйматиме будь-який дбайливий догляд. 9 липня — чудовий час для стрижки, лікування волосся, професійного догляду. Усі процедури будуть максимально вдалими.

— чудовий час для стрижки, лікування волосся, професійного догляду. Усі процедури будуть максимально вдалими. 15 липня — день підходить для легкої зміни зачіски, підрівнювання волосся та відновлювального догляду.

— день підходить для легкої зміни зачіски, підрівнювання волосся та відновлювального догляду. 16 липня — дуже сприятливий день для зміни іміджу. Можна сміливо робити нову стрижку, позбавлятися пошкодженого волосся або змінювати форму зачіски. Стрижка допоможе "відсікти" старі проблеми та налаштуватися на позитивні зміни.

— дуже сприятливий день для зміни іміджу. Можна сміливо робити нову стрижку, позбавлятися пошкодженого волосся або змінювати форму зачіски. Стрижка допоможе "відсікти" старі проблеми та налаштуватися на позитивні зміни. 17 липня — стригтися можна, але краще відмовитися від складних або травматичних процедур. Найкращий вибір — класична стрижка та легкий догляд.

— стригтися можна, але краще відмовитися від складних або травматичних процедур. Найкращий вибір — класична стрижка та легкий догляд. 18 липня — волосся добре реагуватиме на оновлення форми зачіски та відновлювальні процедури.

— волосся добре реагуватиме на оновлення форми зачіски та відновлювальні процедури. 19 липня — гарний день для стрижки та позбавлення від посічених кінчиків. Новий образ допоможе відчути легкість і свіжість.

— гарний день для стрижки та позбавлення від посічених кінчиків. Новий образ допоможе відчути легкість і свіжість. 20 липня — волосся легко переноситиме процедури буде гарним та легким.

— волосся легко переноситиме процедури буде гарним та легким. 21 липня — можна сміливо оновлювати зачіску, робити професійний догляд.

— можна сміливо оновлювати зачіску, робити професійний догляд. 22 липня — процедури пройдуть легко, а результат довго радуватиме.

— процедури пройдуть легко, а результат довго радуватиме. 23 липня — можна експериментувати із зовнішністю, кардинально змінювати зачіску чи звертатися до нового майстра. Будь-які зміни зовнішності можуть притягувати нові можливості, успіх у справах і фінансову удачу.

— можна експериментувати із зовнішністю, кардинально змінювати зачіску чи звертатися до нового майстра. Будь-які зміни зовнішності можуть притягувати нові можливості, успіх у справах і фінансову удачу. 24 липня — будь-які зміни іміджу мають усі шанси перевершити очікування.

— будь-які зміни іміджу мають усі шанси перевершити очікування. 25 липня — чудовий час для стрижки, кератинового вирівнювання, ламінування, ботоксу для волосся чи інших процедур із тривалим ефектом.

— чудовий час для стрижки, кератинового вирівнювання, ламінування, ботоксу для волосся чи інших процедур із тривалим ефектом. 26 липня до 16:58 — день сприятливий для будь-яких процедур із волоссям.

— день сприятливий для будь-яких процедур із волоссям. 27 липня — найкращий день для кардинальної зміни іміджу. Стрижка може привабити у життя позитивні зміни та грошову удачу.

— найкращий день для кардинальної зміни іміджу. Стрижка може привабити у життя позитивні зміни та грошову удачу. 31 липня після 14:14 — можна освіжити кінчики, підрівняти чубчик, зробити зволожувальні процедури або легку стрижку.

Несприятливі дні для стрижки волосся у липні 2026

1 липня після 13:51 — волосся потребуватиме відпочинку та легкого домашнього догляду.

— волосся потребуватиме відпочинку та легкого домашнього догляду. 2 липня — результат стрижки може виявитися зовсім не таким, як ви очікували. День не підходить для експериментів.

— результат стрижки може виявитися зовсім не таким, як ви очікували. День не підходить для експериментів. 3 липня — енергетика залишається нестабільною. Будь-які процедури краще відкласти.

— енергетика залишається нестабільною. Будь-які процедури краще відкласти. 10 липня після 12:13 — візит до перукаря не принесе бажаного результату.

— візит до перукаря не принесе бажаного результату. 11 липня — невдалий день для зміни зачіски. Волосся краще живити й відновлювати.

— невдалий день для зміни зачіски. Волосся краще живити й відновлювати. 12 липня — експерименти із зовнішністю можуть не виправдати очікувань.

— експерименти із зовнішністю можуть не виправдати очікувань. 13 липня — навіть прості процедури будуть невдалими та можуть нашкодити волоссю.

— навіть прості процедури будуть невдалими та можуть нашкодити волоссю. 14 липня — один із найневдаліших днів місяця.

— один із найневдаліших днів місяця. 28 липня — нова зачіска розчарує.

— нова зачіска розчарує. 29 липня — не рекомендується ухвалювати імпульсивні рішення щодо зміни образу. Якщо хочеться приділити увагу волоссю, краще обмежитися легким доглядом або масками.

— не рекомендується ухвалювати імпульсивні рішення щодо зміни образу. Якщо хочеться приділити увагу волоссю, краще обмежитися легким доглядом або масками. 30 липня — волосся сьогодні краще живити та зволожувати.

— волосся сьогодні краще живити та зволожувати. 31 липня до 14:14 — у першій половині дня краще не планувати візит до салону.

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