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Головна Свята Стрижка у ці дні принесе гроші і красу: місячний календар на липень 2026

Стрижка у ці дні принесе гроші і красу: місячний календар на липень 2026

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 23:54
Місячний календар стрижок на липень 2026: коли стригти волосся для краси та багатства
Стрижка волосся за фазами Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Середина літа — чудовий час, щоб оновити зачіску або змінити імідж. А щоб похід до перукаря точно був вдалий, варто скористатися місячним календарем на липень 2026. Адже, за словами астрологів, є дні, коли навіть звичайне підрівнювання кінчиків може подарувати впевненість, особливу красу або притягнути фінансову удачу.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем, який підкаже, коли у липні 2026 найкраще стригти волосся та доглядати за ним, а в які дні краще відкласти візит до салону.

Фази Місяця у липні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 13 липня;
  • Молодик у знаку Рака — 14 липня о 12:43 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 15 по 28 липня;
  • Повня у знаку Водолія — 29 липня о 17:36 за київським часом;
  • Місяць, що спадає — 30–31 липня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Коли у липні 2026 доглядати за волоссям: сприятливі дні

  • 4 липня — можна сміливо підстригати волосся, освіжати кінчики чи оновлювати звичну зачіску. Волосся добре реагуватиме на догляд і довше зберігатиме охайний вигляд.
  • 5 липня — один із найкращих днів для класичної стрижки. Також день підходить для відновлювальних процедур.
  • 6 липня — звичайна стрижка або підрівнювання кінчиків будуть вдалими, але не рекомендуються агресивні косметичні процедури, глибокі пілінги.
  • 7 липня — вдалий день для догляду за волоссям та відновлюваних процедур. Стрижка допоможе зробити зачіску більш акуратною.
  • 8 липня — можна підрізати кінчики. Волосся добре сприйматиме будь-який дбайливий догляд.
  • 9 липня — чудовий час для стрижки, лікування волосся, професійного догляду. Усі процедури будуть максимально вдалими.
  • 15 липня — день підходить для легкої зміни зачіски, підрівнювання волосся та відновлювального догляду.
  • 16 липня — дуже сприятливий день для зміни іміджу. Можна сміливо робити нову стрижку, позбавлятися пошкодженого волосся або змінювати форму зачіски. Стрижка допоможе "відсікти" старі проблеми та налаштуватися на позитивні зміни.
  • 17 липня — стригтися можна, але краще відмовитися від складних або травматичних процедур. Найкращий вибір — класична стрижка та легкий догляд.
  • 18 липня — волосся добре реагуватиме на оновлення форми зачіски та відновлювальні процедури.
  • 19 липня — гарний день для стрижки та позбавлення від посічених кінчиків. Новий образ допоможе відчути легкість і свіжість.
  • 20 липня — волосся легко переноситиме процедури буде гарним та легким.
  • 21 липня — можна сміливо оновлювати зачіску, робити професійний догляд.
  • 22 липня — процедури пройдуть легко, а результат довго радуватиме.
  • 23 липня — можна експериментувати із зовнішністю, кардинально змінювати зачіску чи звертатися до нового майстра. Будь-які зміни зовнішності можуть притягувати нові можливості, успіх у справах і фінансову удачу.
  • 24 липня — будь-які зміни іміджу мають усі шанси перевершити очікування.
  • 25 липня — чудовий час для стрижки, кератинового вирівнювання, ламінування, ботоксу для волосся чи інших процедур із тривалим ефектом.
  • 26 липня до 16:58 — день сприятливий для будь-яких процедур із волоссям.
  • 27 липня — найкращий день для кардинальної зміни іміджу. Стрижка може привабити у життя позитивні зміни та грошову удачу.
  • 31 липня після 14:14 — можна освіжити кінчики, підрівняти чубчик, зробити зволожувальні процедури або легку стрижку.

Несприятливі дні для стрижки волосся у липні 2026

  • 1 липня після 13:51 — волосся потребуватиме відпочинку та легкого домашнього догляду.
  • 2 липня — результат стрижки може виявитися зовсім не таким, як ви очікували. День не підходить для експериментів.
  • 3 липня — енергетика залишається нестабільною. Будь-які процедури краще відкласти.
  • 10 липня після 12:13 — візит до перукаря не принесе бажаного результату.
  • 11 липня — невдалий день для зміни зачіски. Волосся краще живити й відновлювати.
  • 12 липня — експерименти із зовнішністю можуть не виправдати очікувань.
  • 13 липня — навіть прості процедури будуть невдалими та можуть нашкодити волоссю.
  • 14 липня — один із найневдаліших днів місяця.
  • 28 липня — нова зачіска розчарує.
  • 29 липня — не рекомендується ухвалювати імпульсивні рішення щодо зміни образу. Якщо хочеться приділити увагу волоссю, краще обмежитися легким доглядом або масками.
  • 30 липня — волосся сьогодні краще живити та зволожувати.
  • 31 липня до 14:14 — у першій половині дня краще не планувати візит до салону.

Раніше ми розповідали, коли почнеться ретроградний Меркурій у Раку та як пережити цей період без потрясінь.

Також дізнавайтеся, які знаки Зодіаку у липні 2026 залишать чорну смугу позаду завдяки Юпітеру в Леві.

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Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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