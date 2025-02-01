Что нельзя делать на Сретение Господне 2025 — главные запреты и молитва

Церковный праздник Сретение Господне. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 2 февраля 2025 года, украинцы отмечают один из 12 крупнейших церковных праздников — Сретение Господне. Именно в этот день состоялась встреча младенца Христа со старцем Симеоном, который явил Спасителя миру. Сегодня верующие вспоминают значимые события для христианского мира, а также придерживаются определенных запретов.

Что категорически нельзя делать в праздник Сретение Господне, чтобы избежать бед и несчастий, а также какую молитву прочитать на счастье и здоровье, читайте далее в нашем материале.

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Сретение Господне 2025 — что нельзя делать в большой праздник 2 февраля

Этот важный для христиан праздник считается днем покоя и духовного очищения. Верующие обязательно посещают церкви, где проводятся праздничные литургии. Затем освящаются свечи и вода.

Обязательно в этот день соблюдаются определенные запреты. Так, верующие не пропускают богослужения в церкви и не приходят без свечи, ведь сретенская "громничная" свеча хранится в доме целый год, чтобы защитить семью от бедствий.

Если нет возможности отстоять всю литургию, необходимо хотя бы поставить свечу и помолиться. Тем, кто не может посетить храм, нужно помолиться дома.

Священнослужители отмечают, любые негативные эмоции омрачают суть праздника. Чтобы не согрешить, нельзя:

ссориться;

кричать на кого-то;

оскорблять других;

сквернословить;

злиться;

завидовать;

сплетничать;

клеветать на кого-то.

В этот день важно проявлять милосердие и помогать ближним. Поэтому нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Несмотря на то, что Сретение считается днем обрядов, церковь осуждает любые формы гаданий или магии.

Кроме того, нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем — стол в этот день должен быть скромным, а чрезмерное потребление пищи и напитков считается неуместным.

Верующая молится в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Также существуют народные запреты на Сретение Господне, которых украинцы придерживаются из поколения в поколение. Считается, что в этот большой церковный праздник нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом, если он не делается безвозмездно для блага других людей;

начинать любые строительные или ремонтные работы;

заниматься домашними делами, уборкой — убирать дом необходимо за день до праздника, а в Сретение лучше посвятить время общению с близкими или молитвам;

заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать и т.д.);

чинить одежду или бытовые приборы;

отправляться в дальнюю дорогу — путешествие может закончиться неожиданно и плохо;

начинать новые дела;

организовывать переезд;

выливать освященную на Сретение воду.

Женщина со Сретенской свечой. Фото: MistoMaistriv/Facebook

Приметы на Сретение Господне 2 февраля

Наши предки в этот день верили в такие приметы:

Если накануне праздника ясное небо, хорошо уродят фрукты и ягоды.

Если в ночь с 1 и 2 февраля небо звездное, до поздней весны.

Если на Сретение ясная и теплая погода, следует ждать щедрого урожая в этом году.

Если день оказался теплым, к ранней и теплой весне.

Если в этот день оттепель, к поздней и дождливой весне.

Если на праздник началась метель, тоже к поздней весне.

Если на Сретение появились большие сосульки, свисающие с крыш, будет богатый урожай кукурузы.

Если на церковный праздник 2 февраля солнечная и безветренная погода, будет хороший сезон для пасечников.

Если день выдался дождливый, к жаркому лету, а если идет снег — ждите поздних заморозков весной.

Сильный ветер на Сретение — плохая примета для посевов.

Женщина молится в церкви перед иконами. Фото: freepik.com

Сретение Господне — как и о чем молиться в праздник

В праздник верующие обычно читают молитвы перед иконой Сретение Господне. Люди просят прощения за все грехи и благодарят Бога за то, что есть. Просят здоровья и защиты от зла для себя и близких.

Молитва на Сретение Господне Иисусу Христу

"Господи наш Всемилостивый. Как Тебя Дева Мария принесла в храм на поклон, так и мы просим за детей наших, детей Твоих. Защити их от печалей и скорбей, защити от нечистого и осади в душах радость бытия. Стань их надеждой и опорой в жизни и мы, рабы грешные, будем молить за них Тебя и Ангелов, которые проповедуют Слово Твое. Аминь!"

Молитва на Сретение Господне о прощении грехов и здравии

"О, премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святой Душе, Тебе в Нераздельной Троице поклоняемся и Тебя славим! Взгляни милостиво на раба Твоего (имя) недужного, отпусти ему все проступки его, подай ему исцеление от болезни, верни ему здоровье и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные Твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы Тебе, всещедрому Богу и Творцу нашему. Аминь".

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