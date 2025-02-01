Що не можна робити на Стрітення Господнє 2025 року — головні заборони та молитва

Церковне свято Стрітення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

У цю неділю, 2 лютого 2025 року, українці відзначають одне з 12 найбільших церковних свят — Стрітення Господнє. Саме цього дня відбулася зустріч немовляти Христа зі старцем Симеоном, який явив Спасителя світові. Сьогодні віряни згадують значущі події для християнського світу, а також дотримуються певних заборон.

Що категорично не можна робити у свято Стрітення Господнє, щоб уникнути бід та нещасть, а також яку молитву прочитати на щастя та здоров'я, читайте далі у нашому матеріалі.

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Це важливе для християн свято вважається днем спокою та духовного очищення. Віряни обов'язково відвідують церкви, де проводяться святкові літургії. Потім освячуються свічки та воду.

Обов'язково цього дня дотримуються певних заборон. Так, віряни не пропускають богослужіння в церкві й не приходять без свічки, адже стрітенська "громнична" свічка зберігається в оселі цілий рік, щоб захистити родину від лих.

Якщо немає змоги відстояти всю літургію, необхідно хоча б поставити свічку та помолитися. Тим, хто не може відвідати храм, потрібно помолитися вдома.

Священнослужителі наголошують, будь-які негативні емоції затьмарюють суть свята. Щоб не згрішити, не можна:

сваритися;

кричати на когось;

ображати інших;

лихословити;

злитися;

заздрити;

пліткувати;

обмовляти когось.

У цей день важливо проявляти милосердя та допомагати ближнім. Тому не можна відмовляти в допомозі нужденним. Попри те, що Стрітення вважається днем обрядів, церква засуджує будь-які форми ворожінь чи магії.

Крім того, не можна переїдати та зловживати алкоголем — стіл у цей день має бути скромним, а надмірне споживання їжі та напоїв вважається недоречним.

Вірянка молиться у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Також існують народні заборони на Стрітення Господнє, яких українці дотримуються з покоління в покоління. Вважається, що у це велике церковне свято не можна:

займатися важкою фізичною працею, якщо вона не робиться безоплатно для блага інших людей;

починати будь-які будівельні чи ремонтні роботи;

займатися хатніми справами, прибиранням — прибирати оселю необхідно за день до свята, а в Стрітення краще присвятити час спілкуванню з близькими або молитвам;

займатися рукоділлям (шити, в'язати, вишивати тощо);

лагодити одяг або побутові прилади;

вирушати у далеку дорогу — подорож може скінчитися несподівано та погано;

починати нові справи;

організовувати переїзд;

виливати освячену на Стрітення воду.

Жінка зі стрітенською свічкою. Фото: MistoMaistriv/Facebook

Прикмети на Стрітення Господнє 2 лютого

Наші предки цього дня вірили у такі прикмети:

Якщо напередодні свята ясне небо, гарно вродять фрукти та ягоди.

Якщо у ніч з 1 та 2 лютого небо зоряне, до пізньої весни.

Якщо на Стрітення ясна і тепла погода, слід чекати щедрого врожаю цього року.

Якщо день виявився теплим, до ранньої та теплої весни.

Якщо цього дня відлига, до пізньої та дощової весни.

Якщо на свято почалася заметіль, теж до пізньої весни.

Якщо на Стрітення з'явилися великі бурульки, що звисають з дахів, буде багатий врожай кукурудзи.

Якщо на церковне свято 2 лютого сонячна і безвітряна погода, буде хороший сезон для пасічників.

Якщо день видався дощовий, до спекотного літа, а якщо йде сніг — чекайте на пізні заморозки навесні.

Сильний вітер на Стрітення — погана прикмета для посівів.

Жінка молиться у церкві перед іконами. Фото: freepik.com

Стрітення Господнє — як і про що молитися у свято

У свято віряни зазвичай читають молитви перед іконою Стрітення Господнє. Люди просять прощення за всі гріхи та дякують Богу за те, що є. Просять здоров'я та захисту від зла для себе та близьких.

Молитва на Стрітення Господнє Ісусу Христу

"Господи наш Всемилостивий. Як Тебе Діва Марія принесла до храму на уклін, так і ми просимо за дітей наших, дітей Твоїх. Захисти їх від печалей і скорбот, захисти від нечистого та осади в душах радість буття. Стань їх надією та опорою в житті й ми, раби грішні, будемо молити за них Тебе й Ангелів, які проповідують Слово Твоє. Амінь!"

Молитва на Стрітення Господнє про прощення гріхів та здоров'я

"О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що Тобі в Нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я) недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Амінь".

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