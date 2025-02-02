Со Сретением Господним 2 февраля 2025 — красивые открытки и душевные поздравления

Украинские верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Сегодня, 2 февраля, в Украине верующие отмечают большой праздник — Сретение Господне. Важное религиозное событие посвящено встрече младенца Иисуса Христа со святым Симеоном Богоприимцем, который явил человечеству Сына Божьего. А в народном календаре в этот день украинцы празднуют — встречу зимы с весной.

Специально к великому празднику Сретение Господне Новини.LIVE подготовил подборку душевных и искренних поздравлений в стихах, прозе и открытках. Обязательно поздравьте близких, родных, друзей и знакомых с этой светлой датой и пожелайте им мира и счастья.

Читайте также:

Сретение Господне 2025 — душевные поздравления в прозе

Со Сретением Господним 2025! Несмотря на тяжелые испытания войной, пусть в Вашей душе всегда пылает огонь веры и любви к Родине. Желаю, чтобы каждая встреча приносила поддержку, а каждое слово давало непоколебимую надежду на мирное будущее Украины!

***

В этот волшебный праздник Сретения Господня 2025, когда зима уступает место весне, желаю Вам почувствовать тепло не только природы, но и души. Пусть любовь, счастье и мир озарят Вашу жизнь, даря радость каждый день!

***

Искренне поздравляю с замечательным праздником Сретения Господня 2025! Пусть твое сердце наполняется теплом, любовью и верой, а каждый день дарит яркие моменты.

***

С большой радостью поздравляю с праздником Сретения Господня! Пусть этот день, когда мир принял своего Спасителя, станет для тебя началом чистой, светлой и радостной жизни. Пусть вера и благодать всегда ведут к большим достижениям!

***

Поздравляю Вас со Сретением Господним 2025! В условиях войны пусть Ваш дух остается несокрушимым, а каждый шаг сопровождается Божьей поддержкой. Желаю, чтобы тепло близких людей помогало преодолевать все трудности, а мир вернулся в наши дома как можно быстрее!

***

Поздравляю с праздником Сретения Господня 2025 — днем веры, надежды и безграничной любви. Пусть каждая беда останется позади, а в доме царит тепло, согласие и радость.

***

В этот день Сретения Господня 2025 желаю, чтобы сердце Ваше всегда чувствовало присутствие Божьей любви. Пусть жизнь дарит здоровье, мир и настоящее счастье, а каждый новый день приносит свет и надежду!

***

Поздравляю с праздником Сретения Господня 2025. Пусть этот день принесет Вам душевную гармонию, тепло семейного очага и благополучие. Желаю, чтобы Господь всегда был рядом в трудные минуты, а удача никогда не покидала Ваш дом!

***

Поздравляю с праздником Сретения! В эти непростые времена, когда наша Украина продолжает бороться за мир, желаю Вам сил, веры и несокрушимой надежды. Пусть Божья благодать вдохновляет на мужество, а каждый новый день приближает победу!

Поздравления со Сретением Господним в стихах на украинском языке

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

Зі святом Стрітення!

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині вашій бажаю.

Нехай радість вас наповняє,

І Господь завжди охороняє.

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Сльозою скапують бурульки,

І снігові зникають кульки,

Від сонця, що радіє свято,

Рум'янцем бавиться завзято.

Ця зустріч на людське спасіння,

З великого боговоління,

У день побаченої днини

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

А Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає.

***

А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.

Пролісок білий, серденько радіє.

Хоч квіточка тендітна та мала,

А радістю людині серце гріє.

Ну, що ж весна, таки, перемогла,

І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.

І хоч ще рано, та вона прийшла

І починають птахи прилітати.

Со Сретением Господним 2 февраля — красивые и теплые открытки

Поздравления со Сретением Господним 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравления со Сретением Господним 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравления со Сретением Господним 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравления со Сретением Господним 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравления со Сретением Господним 2025. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Сретением Господним 2025 года

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Сретение Господне, чтобы не согрешить и не притянуть к себе несчастье.

Также предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на февраль 2025 года.