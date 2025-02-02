Со Сретением Господним 2 февраля 2025 — красивые открытки и душевные поздравления

Сретение Господне 2025 — душевные поздравления и открытки
Сегодня, 2 февраля, в Украине верующие отмечают большой праздник — Сретение Господне. Важное религиозное событие посвящено встрече младенца Иисуса Христа со святым Симеоном Богоприимцем, который явил человечеству Сына Божьего. А в народном календаре в этот день украинцы празднуют — встречу зимы с весной.
Специально к великому празднику Сретение Господне Новини.LIVE подготовил подборку душевных и искренних поздравлений в стихах, прозе и открытках. Обязательно поздравьте близких, родных, друзей и знакомых с этой светлой датой и пожелайте им мира и счастья.
Сретение Господне 2025 — душевные поздравления в прозе
Со Сретением Господним 2025! Несмотря на тяжелые испытания войной, пусть в Вашей душе всегда пылает огонь веры и любви к Родине. Желаю, чтобы каждая встреча приносила поддержку, а каждое слово давало непоколебимую надежду на мирное будущее Украины!
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В этот волшебный праздник Сретения Господня 2025, когда зима уступает место весне, желаю Вам почувствовать тепло не только природы, но и души. Пусть любовь, счастье и мир озарят Вашу жизнь, даря радость каждый день!
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Искренне поздравляю с замечательным праздником Сретения Господня 2025! Пусть твое сердце наполняется теплом, любовью и верой, а каждый день дарит яркие моменты.
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С большой радостью поздравляю с праздником Сретения Господня! Пусть этот день, когда мир принял своего Спасителя, станет для тебя началом чистой, светлой и радостной жизни. Пусть вера и благодать всегда ведут к большим достижениям!
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Поздравляю Вас со Сретением Господним 2025! В условиях войны пусть Ваш дух остается несокрушимым, а каждый шаг сопровождается Божьей поддержкой. Желаю, чтобы тепло близких людей помогало преодолевать все трудности, а мир вернулся в наши дома как можно быстрее!
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Поздравляю с праздником Сретения Господня 2025 — днем веры, надежды и безграничной любви. Пусть каждая беда останется позади, а в доме царит тепло, согласие и радость.
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В этот день Сретения Господня 2025 желаю, чтобы сердце Ваше всегда чувствовало присутствие Божьей любви. Пусть жизнь дарит здоровье, мир и настоящее счастье, а каждый новый день приносит свет и надежду!
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Поздравляю с праздником Сретения Господня 2025. Пусть этот день принесет Вам душевную гармонию, тепло семейного очага и благополучие. Желаю, чтобы Господь всегда был рядом в трудные минуты, а удача никогда не покидала Ваш дом!
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Поздравляю с праздником Сретения! В эти непростые времена, когда наша Украина продолжает бороться за мир, желаю Вам сил, веры и несокрушимой надежды. Пусть Божья благодать вдохновляет на мужество, а каждый новый день приближает победу!
Поздравления со Сретением Господним в стихах на украинском языке
З Господнім Стрітенням Вас вітаю
І миру, і щастя я Вам бажаю!
У день цей про спасіння Бога моліть!
І хай Спаситель Вас благословить!
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Коли зима стрічається з весною,
Твердих крижин розгойдується спів,
Пухнастий сніг крихкою пеленою
Мов водоспад сповзає із дахів!
Зі святом Стрітення!
***
Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру і любові родині вашій бажаю.
Нехай радість вас наповняє,
І Господь завжди охороняє.
***
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я прибавляє!
***
У день побаченої днини —
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Сльозою скапують бурульки,
І снігові зникають кульки,
Від сонця, що радіє свято,
Рум'янцем бавиться завзято.
Ця зустріч на людське спасіння,
З великого боговоління,
У день побаченої днини
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
А Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає.
***
А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.
Пролісок білий, серденько радіє.
Хоч квіточка тендітна та мала,
А радістю людині серце гріє.
Ну, що ж весна, таки, перемогла,
І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.
І хоч ще рано, та вона прийшла
І починають птахи прилітати.
Со Сретением Господним 2 февраля — красивые и теплые открытки
Видеопоздравления со Сретением Господним 2025 года
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Сретение Господне, чтобы не согрешить и не притянуть к себе несчастье.
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