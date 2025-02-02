Зі Стрітенням Господнім 2 лютого 2025 — красиві листівки та душевні привітання

Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 2 лютого, в Україні віряни відзначають велике свято — Стрітення Господнє. Важлива релігійна подія присвячена зустрічі немовляти Ісуса Христа зі святим Симеоном Богоприїмцем, який явив людству Сина Божого. А у народному календарі цього дня українці святкують — зустріч зими з весною.

Спеціально до великого свята Стрітення Господнє Новини.LIVE підготував добірку душевних та щирих привітань у віршах, прозі та листівках. Обов'язково привітайте близьких, рідних, друзів та знайомих з цією світлою датою та побажайте їм миру й щастя.

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Стрітення Господнє 2025 — душевні привітання у прозі

Зі Стрітенням Господнім 2025! Попри важкі випробування війною, нехай у Вашій душі завжди палає вогонь віри та любові до Батьківщини. Бажаю, щоб кожна зустріч приносила підтримку, а кожне слово давало непохитну надію на мирне майбутнє України!

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У це чарівне свято Стрітення Господнього 2025, коли зима поступається місцем весні, бажаю Вам відчути тепло не лише природи, а й душі. Нехай любов, щастя та мир осяють Ваше життя, даруючи радість кожного дня!

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Щиро вітаю з чудовим святом Стрітення Господнього 2025! Нехай твоє серце наповнюється теплом, любов'ю та вірою, а кожен день дарує яскраві моменти.

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З великою радістю вітаю зі святом Стрітення Господнього! Нехай цей день, коли світ прийняв свого Спасителя, стане для тебе початком чистого, світлого та радісного життя. Нехай віра та благодать завжди ведуть до великих досягнень!

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Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім 2025! В умовах війни нехай Ваш дух залишається незламним, а кожен крок супроводжується Божою підтримкою. Бажаю, щоб тепло близьких людей допомагало долати всі труднощі, а мир повернувся до наших домівок якнайшвидше!

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Вітаю зі святом Стрітення Господнього 2025 — днем віри, надії та безмежної любові. Нехай кожна біда залишиться позаду, а в домі панує тепло, злагода і радість.

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У цей день Стрітення Господнього 2025 бажаю, щоб серце Ваше завжди відчувало присутність Божої любові. Нехай життя дарує здоров'я, мир і справжнє щастя, а кожен новий день приносить світло і надію!

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Вітаю зі святом Стрітення Господнього 2025! Нехай цей день принесе Вам душевну гармонію, тепло родинного вогнища та добробут. Бажаю, щоб Господь завжди був поруч у важкі хвилини, а удача ніколи не покидала Ваш дім!

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Вітаю зі святом Стрітення! У ці непрості часи, коли наша Україна продовжує боротися за мир, бажаю Вам сил, віри та незламної надії. Нехай Божа благодать надихає на мужність, а кожен новий день наближає перемогу!

Привітання зі Стрітенням Господнім у віршах українською мовою

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

Зі святом Стрітення!

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині вашій бажаю.

Нехай радість вас наповняє,

І Господь завжди охороняє.

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Сльозою скапують бурульки,

І снігові зникають кульки,

Від сонця, що радіє свято,

Рум'янцем бавиться завзято.

Ця зустріч на людське спасіння,

З великого боговоління,

У день побаченої днини

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

А Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає.

***

А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.

Пролісок білий, серденько радіє.

Хоч квіточка тендітна та мала,

А радістю людині серце гріє.

Ну, що ж весна, таки, перемогла,

І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.

І хоч ще рано, та вона прийшла

І починають птахи прилітати.

Зі Стрітенням Господнім 2 лютого — красиві та теплі листівки

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі Стрітенням Господнім 2025 року

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Стрітення Господнє, щоб не згрішити та не притягнути до себе нещастя.

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