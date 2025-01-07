Поздравления с праздником Собора Предтечи 2025 — красивые проза, стихи и открытки

Собор Иоанна Предтечи 2025 — душевные поздравления с праздником
Ежегодно после Крещения Господня украинцы отмечают Собор Иоанна Предтечи, чествуя Крестителя Господня. В праздник принято посещать церковь, молиться святому и, конечно же, поздравлять друг друга со светлым днем, желая добра, душевной гармонии и мира.
Новини.LIVE подготовил сильные и душевные поздравления с праздником Собора Иоанна Предтечи в прозе, стихах и открытках.
Собор Иоанна Предтечи 7 января 2025 года — красивые стихи на украинском языке
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!
***
Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
***
У Собор Івана Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.
Душевные поздравления с праздником Собора Иоанна Крестителя в прозе и своими словами
С Днем Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Крестителя! Пусть святой принесет в ваш дом мир и благодать, укрепит вашу веру и наполнит сердца любовью. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и гармонии.
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С праздником Собора Иоанна Крестителя! Пусть ваше сердце будет наполнено верой, а жизнь — добрыми делами. Пусть Божья благодать и любовь сопровождают вас в каждом дне.
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Искренне поздравляем с праздником Собора Иоанна Предтечи! Пусть молитвы к святому помогут вам обрести покой и радость в сердце, а ваш дом наполнится теплом. Пусть каждый день будет освещен любовью и верой.
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Поздравляем с праздником Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! Пусть святой пророк оберегает вашу семью, придает сил и вдохновения, а Бог дарует благодать, здоровье и благополучие. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и радостью.
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Поздравляю с Днем Собора Иоанна Крестителя! Пусть этот святой помогает в осуществлении мечтаний и замыслов. Желаю радости, достатка, тепла в сердце и душевного покоя.
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С праздником Собора Иоанна Предтечи! Желаем, чтобы каждый день был наполнен гармонией, теплом и искренними моментами радости. Пусть в вашем доме всегда царят мир и спокойствие.
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Поздравляю с Днем Собора святого Иоанна Крестителя! Пусть его защита помогает вам преодолевать все трудности, а вашей семье приносит счастье, здоровье и достаток.
Поздравления с праздником Собора Иоанна Предтечи 7 января 2025 года
Видеопоздравление с Собором Иоанна Предтечи 2025 года
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