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Собор Иоанна Предтечи 2025 — душевные поздравления с праздником

7 января 2025 00:09
Светлана Конюшенко - Редактор
Поздравления с праздником Собора Предтечи 2025 — красивые проза, стихи и открытки
Иоанн Предтеча, Креститель Господень. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Ежегодно после Крещения Господня украинцы отмечают Собор Иоанна Предтечи, чествуя Крестителя Господня. В праздник принято посещать церковь, молиться святому и, конечно же, поздравлять друг друга со светлым днем, желая добра, душевной гармонии и мира.

Новини.LIVE подготовил сильные и душевные поздравления с праздником Собора Иоанна Предтечи в прозе, стихах и открытках.

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Собор Иоанна Предтечи 7 января 2025 года — красивые стихи на украинском языке

Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!

***

Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.

***

У Собор Івана Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.

Душевные поздравления с праздником Собора Иоанна Крестителя в прозе и своими словами

С Днем Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Крестителя! Пусть святой принесет в ваш дом мир и благодать, укрепит вашу веру и наполнит сердца любовью. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и гармонии.

***

С праздником Собора Иоанна Крестителя! Пусть ваше сердце будет наполнено верой, а жизнь — добрыми делами. Пусть Божья благодать и любовь сопровождают вас в каждом дне.

***

Искренне поздравляем с праздником Собора Иоанна Предтечи! Пусть молитвы к святому помогут вам обрести покой и радость в сердце, а ваш дом наполнится теплом. Пусть каждый день будет освещен любовью и верой.

***

Поздравляем с праздником Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! Пусть святой пророк оберегает вашу семью, придает сил и вдохновения, а Бог дарует благодать, здоровье и благополучие. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и радостью.

***

Поздравляю с Днем Собора Иоанна Крестителя! Пусть этот святой помогает в осуществлении мечтаний и замыслов. Желаю радости, достатка, тепла в сердце и душевного покоя.

***

С праздником Собора Иоанна Предтечи! Желаем, чтобы каждый день был наполнен гармонией, теплом и искренними моментами радости. Пусть в вашем доме всегда царят мир и спокойствие.

***

Поздравляю с Днем Собора святого Иоанна Крестителя! Пусть его защита помогает вам преодолевать все трудности, а вашей семье приносит счастье, здоровье и достаток.

Поздравления с праздником Собора Иоанна Предтечи 7 января 2025 года

Душевные поздравления с праздником Собора Иоанна Крестителя
Открытки к празднику Собор Иоанна Предтечи. Фото: Новини.LIVE
Открытки с праздником Собора Иоанна Предтечи 7 января 2025 года
Открытки к празднику Собор Иоанна Предтечи. Фото: Новини.LIVE
Собор Иоанна Предтечи 7 января 2025 года - красивые открытки
Открытки к празднику Собор Иоанна Предтечи. Фото: Новини.LIVE
Собор Иоанна Предтечи 2025 - сильные и душевные поздравления
Открытки к празднику Собор Иоанна Предтечи. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Собором Иоанна Предтечи 2025 года

 

 

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи и какую молитву прочитать в праздник 7 января.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2025 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поздравления открытки пожелания праздник проза Собор Иоана Предтечи

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