Привітання зі святом Собору Предтечі 2025 — красиві проза, вірші та листівки

Іван Предтеча, Хреститель Господній. Колаж: Новини.LIVE

Щороку після Хрещення Господнього українці відзначають Собор Івана Предтечі, вшановуючи Хрестителя Господнього. У свято заведено відвідувати церкву, молитися святому і, звісно ж, вітати одне одного зі світлим днем, бажаючи добра, душевної гармонії та миру.

Новини.LIVE підготував сильні та душевні привітання зі святом Собору Івана Предтечі у прозі, віршах та листівках.

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Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

***

Зі святом Іоанна Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

***

У Собор Івана Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

Душевні привітання зі святом Собору Івана Хрестителя у прозі та своїми словами

З Днем Собору Предтечі та Хрестителя Господнього Івана! Нехай святий принесе у ваш дім мир і благодать, зміцнить вашу віру та наповнить серця любов'ю. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та гармонії.

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Зі святом Собору Івана Хрестителя! Нехай ваше серце буде сповнене вірою, а життя — добрими справами. Нехай Божа благодать і любов супроводжують вас у кожному дні.

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Щиро вітаємо зі святом Собору Івана Предтечі! Хай молитви до святого допоможуть вам знайти спокій і радість у серці, а ваш дім наповниться теплом. Нехай кожен день буде освітлений любов'ю та вірою.

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Вітаємо зі святом Собору Предтечі та Хрестителя Господнього Івана! Нехай святий пророк оберігає вашу родину, додає сил і натхнення, а Бог дарує благодать, здоров'я та добробут. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю та радістю.

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Вітаю з Днем Собору Івана Хрестителя! Нехай цей святий допомагає у здійсненні мрій і задумів. Бажаю радості, достатку, тепла в серці й душевного спокою.

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Зі святом Собору Івана Предтечі! Бажаємо, щоб кожен день був сповнений гармонією, теплом і щирими моментами радості. Нехай у вашому домі завжди панують мир і спокій.

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Вітаю з Днем Собору святого Іоанна Хрестителя! Нехай його захист допомагає вам долати всі труднощі, а вашій родині приносить щастя, здоров'я та достаток.

Листівки зі святом Собору Івана Предтечі 7 січня 2025 року

Листівки до свята Собор Івана Предтечі. Фото: Новини.LIVE

Листівки до свята Собор Івана Предтечі. Фото: Новини.LIVE

Листівки до свята Собор Івана Предтечі. Фото: Новини.LIVE

Листівки до свята Собор Івана Предтечі. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання із Собором Івана Предтечі 2025 року

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