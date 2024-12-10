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Что можно подарить своему парню на Рождество 2025 — идеи

10 декабря 2024 20:15
Светлана Конюшенко - Редактор
Что подарить парню на Рождество 2025 — самые интересные идеи подарка
Молодая девушка, которая дарит своему любимому подарок. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Приближается Рождество, которое в этом году отмечается 25 декабря, поэтому поспешите позаботиться о том, что можно подарить своим самым близким. Если у вас есть парень и хотите порадовать его в этот праздник, узнайте, что ему можно подарить на Рождество.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Подарки для развлечений

Многим людям хочется вернуться в детство, и мужчины этому не исключение. На Рождество можете подарить своему парню что-нибудь из этих подарков:

  • Квадрокоптер, машина на радиоуправлении или вертолет
  • Санки, сноуборд или лыжи
  • Билеты в кинотеатр или на хоккейную игру
  • Настольная игра
Пора
Женщина с мужчиной в постели. Фото: Freepik

Практические подарки

Также отличным рождественским подарком будет такой подарок, которым парень будет пользоваться в повседневной жизни. Подарите своей второй половинке подарок, который она, например, будет одевать или которым она будет пользоваться каждый день. Это может быть один из этих подарков:

  • Вещи
  • Техника
  • Предметы для хобби
  • Билеты на концерт или футбольную игру
  • Термокружка или галстук
  • Предметы для автомобиля

Не банальные подарки

Если вы не хотите быть банальной, вы можете украсить рождественский день оригинальным подарком для своего любимого. Будьте оригинальны и удивите свою вторую половинку необычным подарком. Это могут быть:

  • Одежда с именем
  • Купон на исполнение желаний
  • Съедобные подарки
  • Подарки ручной работы
Подарок парню
Подарок парня от девушки. Фото: Freepik

Эффектные подарки

Чтобы создать яркие эмоции и оставить хорошие впечатления у своего мужчины, придумайте какой-нибудь эффектный подарок ему на Рождество. Это могут быть следующие подарки:

  • Поездка на двоих в другой город или даже страну
  • Вкусный ужин
  • Посещение батутного центра
  • Сертификат на аэродинамическую трубу

Напомним, мы писали о том, какой подарок можно сделать своему ребенку на Рождество 2025.

Ранее мы рассказывали о том, какими комнатными растениями можно украсить свой дом на Рождество.

Также мы сообщали о том, в какие европейские страны лучше не ехать украинцам на Рождество.

праздники подарки Рождество советы мужчины парни

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20:20 Украинцы начали получать "тысячу от Зеленского"

20:19 Гололедица и мокрый снег — какой будет погода в Украине завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

20:13 Почему стоит пропустить iPhone 16 Pro ради iPhone 17 Air

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