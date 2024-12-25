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Щедривки для детей разного возраста — милые песни на украинском

25 декабря 2024 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Красивые щедривки на Щедрый вечер 2025 — милые песни на украинском для детей разного возраста
Маленькие дети, поющие щедривки. Фото: Молодой буковинец
Светлана Конюшенко - Редактор

С недавних пор Щедрый вечер отмечается в канун Нового года, однако, делать это можно дважды — как 31 декабря, так и 13 января, то есть, накануне Старого Нового года. Мы рассказываем, какие милые и простые щедривки можно спеть детям разного возраста.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім'ї порозуміння!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров'я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

Щедривки для детей от пяти до восьми лет

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала.

— Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Щедрий вечір, добрий вечір — щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині діточок багато!

Щоб були усі здорові, сповнені рум'янку!

Щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру!

Щедривки для детей от девяти до десяти лет

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому — дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце — жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки — то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п'ятака

А п'ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Щедривки для детей от 11 до 12 лет

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого —

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

Напомним, мы писали о том, какие щедривки можно спеть на украинском языке в Щедрый вечер.

Раньше мы рассказывали о том, когда украинцы колядуют, засевают и щедруют.

Также мы сообщали о том, что можно и чего лучше не делать в Сочельник 2025.

праздники дети песни Новый год 2025 Щедрый вечер щедривки

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05:50 Субсидии и другие выплаты в Украине пересчитают — что известно

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