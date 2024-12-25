Красивые щедривки на Щедрый вечер 2025 — милые песни на украинском для детей разного возраста

Щедривки для детей разного возраста — милые песни на украинском
С недавних пор Щедрый вечер отмечается в канун Нового года, однако, делать это можно дважды — как 31 декабря, так и 13 января, то есть, накануне Старого Нового года. Мы рассказываем, какие милые и простые щедривки можно спеть детям разного возраста.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Простые щедривки для детей на украинском языке
Щедривки для детей от трех до четырех лет
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім'ї порозуміння!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров'я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
Щедривки для детей от пяти до восьми лет
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала.
— Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Щедрий вечір, добрий вечір — щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині діточок багато!
Щоб були усі здорові, сповнені рум'янку!
Щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру!
Щедривки для детей от девяти до десяти лет
Ой сивая, тая зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому — ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому — красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому — дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце — жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки — то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
***
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала.
Що ти тітко напекла,
Неси нам до вікна,
Чи вареник, чи пиріг
Неси нам за поріг.
Щедрик, ведрик, дайте вареник,
З грушами пироги,
Здоровенькі були.
Щедрівочка, щедрівочка
Добра з медом горілочка
А без меду не така
Дайте нам п'ятака
А п'ятак не такий, дайте руб золотий.
Ми щедрівки заспівали,
За щедрівки ленти дали.
Ленти в коси заплетем і в таночок підем.
Ленти в коси заплетем і в таночок підем.
Щедрик, ведрик, дайте вареник
З грушами пироги
Здоровенькі були.
Щедривки для детей от 11 до 12 лет
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!
***
Старий Рік минає,
Новий наступає,
Новий наступає!
Пане Господарю,
Великий Владарю,
Великий Владарю!
Дайте нам з полиці
Із медом пшениці,
Із медом пшениці!
А ще щось такого —
До того смачного,
До того смачного!
Не дайте нам стояти,
Впускайте до хати,
Впускайте до хати!
Новий Рік приходить,
Щастя в дім приносить,
Щастя в дім приносить!
Напомним, мы писали о том, какие щедривки можно спеть на украинском языке в Щедрый вечер.
Раньше мы рассказывали о том, когда украинцы колядуют, засевают и щедруют.
Также мы сообщали о том, что можно и чего лучше не делать в Сочельник 2025.
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