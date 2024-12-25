С Рождеством Христовым 2024 — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы во Львове отмечают Рождество. Фото: zbruc.eu

Рождество Христово — особый праздник для каждого украинца. Это ведь время, когда сердца наполняются теплом, верой и надеждой. Это прекрасная возможность поздравить родных и близких искренними словами, пожеланиями мира, счастья и благополучия.

Новини.LIVE подготовил подборку красивых, искренних, веселых и теплых поздравлений с Рождеством в прозе, стихах и открытках. Окунитесь в праздничную атмосферу и дарите радость своим близким!

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Поздравление с Рождеством Христовым 2024 в стихах на украинском языке

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

у світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залишить слід

будьте дужі, щирі й багаті

щастя вам і довгих многих літ!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Миру і щастя я вам бажаю.

Хай ангели вас оберігають,

Любов у серцях хай не згасає.

***

Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім'я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

З Різдвом Христовим!

***

Сім'ю щиро вашу вітаю!

І в день цей зимовий бажаю

В здоров'ї, турботі та злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров'я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

На Різдво всі біди хай минають,

Янголи хату вашу зберігають.

Хай радість в душі завжди живе,

І Господь благословення своє дає!

***

Нехай Різдвяна ніч свята

Дарує мрії та дива,

Щоб щастя з вами поруч йшло,

А серце гріло лиш добро!

Украинцы во Львове отмечают Рождество. Фото: zbruc.eu

Рождество Христово 2024 — искренние, веселые и теплые поздравления в прозе

1. Пожелание тепла и уюта:

С праздником Рождества Христова! Пусть ваш дом наполняется светом и радостью, а сердце — теплом и верой. Желаю вам крепкого здоровья, душевного уюта и благополучия. Пусть в вашей жизни всегда будет место для счастливых моментов!

2. Пожелание надежды и гармонии:

Поздравляю с Рождеством! Пусть этот светлый праздник подарит вам добрые надежды, радость от каждого нового дня и любовь, которая согревает сердце. Желаю гармонии в душе и мира в вашем доме.

3. Поздравление с пожеланиями семейного уюта:

Поздравляю с Рождеством! Пусть в вашем доме всегда царит уют и благополучие, а праздничная атмосфера объединяет сердца родных и близких. Желаю вам мира, счастья и неистощимой энергии для новых свершений.

4. Поздравление о любви и вере:

Пусть Рождество принесет в вашу жизнь веру в добро, надежду на лучшее и вдохновляющую любовь. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а все мечты сбываются легко!

5. Пожелание мира и добра:

Пусть в день Рождества Христова ваш дом наполнится теплом, любовью и светом. Желаю вам благополучия и осуществления самых заветных мечтаний. Пусть в наших сердцах всегда живет надежда на мир и добро! С праздником!

6. Поздравление, которое подарит ощущение сказки и праздничной магии:

С Рождеством! Пусть этот замечательный праздник станет сказочным моментом в вашей жизни. Желаю вам радости, искренних эмоций и приятных неожиданностей, которые принесут в вашу жизнь вдохновение и гармонию.

7. Пожелание веры в чудо:

Поздравляю с Рождеством! Пусть волшебная Рождественская ночь подарит веру в настоящие чудеса. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда были моменты счастья, гармонии и любви.

8. Радость в кругу семьи:

Мои дорогие, счастливого Рождества! Как хорошо, что в этот вечер мы вместе. Пусть Рождественская звезда освещает наш дом, а праздничная кутья согревает наши сердца. Желаю всем здоровья, мира и искренней радости.

9. Праздничная надежда:

С Рождеством! Пусть праздничный свет всегда озаряет ваш путь, а душа наполняется счастьем. Желаю гармонии в сердце и достатка в доме. С праздником!

10. Счастье и мечты:

Пусть Рождество станет началом замечательных перемен в вашей жизни. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого счастья и исполнения самых заветных мечтаний!

11. Пожелание любви и вдохновения:

Светлого Рождества! Пусть ваши дни будут наполнены любовью, вдохновением и теплом. Пусть каждый вечер завершается приятными воспоминаниями, а каждое утро приносит новые возможности!

12. Пожелание веры в настоящее чудо:

Поздравляю с праздником Рождества! Пусть в этот светлый праздник сбудутся все ваши желания, а жизнь подарит моменты, наполненные счастьем, уютом и верой в настоящее чудо.

Яркие и красивые открытки к Рождеству 2024

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Рождеством Христовым 2024. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Рождеством 2024 года

Ранее мы делились шутливыми колядками для взрослых на Рождество, которые можно спеть или отправить в праздничном сообщении.

Напомним, мы публиковали праздничную подборку классических и старинных колядок, которые развеселят и подарят особое настроение на Рождество. В этой статье вы найдете видео.

Также предлагаем подборку коротких, простых, веселых и старинных колядок для детей всех возрастов.