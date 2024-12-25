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Привітання з Різдвом 2024 — щирі побажання та святкові листівки

25 грудня 2024 00:13
Світлана Конюшенко - Редактор
З Різдвом Христовим 2024 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках
Українці у Львові святкують Різдво. Фото: zbruc.eu
Світлана Конюшенко - Редактор

Різдво Христове — особливе свято для кожного українця. Адже це час, коли серця сповнюються теплом, вірою та надією. Це чудова нагода привітати рідних і близьких щирими словами, побажаннями миру, щастя та добробуту.

Новини.LIVE підготував добірку красивих, щирих, веселих та теплих привітань з Різдвом Христовим у прозі, віршах та листівках. Пориньте у святкову атмосферу й даруйте радість своїм близьким!

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Привітання з Різдвом Христовим 2024 у віршах українською мовою

Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
у світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свій залишить слід
будьте дужі, щирі й багаті
щастя вам і довгих многих літ!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,
Миру і щастя я вам бажаю.
Хай ангели вас оберігають,
Любов у серцях хай не згасає.

***

Вас з Різдвом вітаю нині!
Всім бажаю щастя я,
Мир панує хай в родині,
В радості живе сім'я.
Хай Господь вас благодаттю
Нагородить за добро,
Буде тіло хай здоровим,
В душах хай живе тепло.

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!
З Різдвом Христовим!

***

Сім'ю щиро вашу вітаю!
І в день цей зимовий бажаю
В здоров'ї, турботі та злагоді жити,
Не мати причин, щоб тужити,
Хай буде це свято казковим,
Вітаю з Різдвом Христовим!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!
Бажаю від краю до краю
Здоров'я та мирного неба.
Хай справи вдаються, як треба.
Хай світлою буде дорога.
Хай геть оминає тривога.
На серці хай радісно буде.
Хай мир і добро будуть всюди!

***

На Різдво всі біди хай минають,
Янголи хату вашу зберігають.
Хай радість в душі завжди живе,
І Господь благословення своє дає!

***

Нехай Різдвяна ніч свята
Дарує мрії та дива,
Щоб щастя з вами поруч йшло,
А серце гріло лиш добро!

 

Привітання з Різдвом Христовим 2024 у віршах українською мовою
Українці у Львові святкують Різдво. Фото: zbruc.eu

Різдво Христове 2024 — щирі, веселі та теплі привітання у прозі 

1. Побажання тепла і затишку:

Зі святом Різдва Христового! Нехай ваш дім наповнюється світлом та радістю, а серце — теплом і вірою. Бажаю вам міцного здоров'я, душевного затишку та добробуту. Нехай у вашому житті завжди буде місце для щасливих моментів!

2. Побажання надії та гармонії:

Щиро вітаю з Різдвом! Нехай це світле свято подарує вам добрі надії, радість від кожного нового дня та любов, яка зігріватиме серце. Бажаю гармонії у душі та миру у вашому домі.

3. Привітання з побажаннями сімейного затишку:

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панує затишок і добробут, а святкова атмосфера об'єднує серця рідних та близьких. Бажаю вам миру, щастя та невичерпної енергії для нових звершень.

4. Привітання про любов та віру:

Хай Різдво принесе у ваше життя віру в добро, надію на краще та любов, яка буде надихати. Нехай кожен день буде наповнений щастям, а всі мрії здійснюються легко та радісно!

5. Побажання миру і добра:

Нехай у день Різдва Христового ваш дім наповниться теплом, любов'ю та світлом. Бажаю вам добробуту та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у наших серцях завжди живе надія на мир і добро! Зі святом!

6. Привітання, яке подарує відчуття казки та святкової магії:

З Різдвом Христовим! Нехай це чудове свято стане казковим моментом у вашому житті. Бажаю вам радості, щирих емоцій та приємних несподіванок, які принесуть у ваше життя натхнення та гармонію.

7. Побажання віри у диво:

Вітаю з Різдвом! Нехай чарівна Різдвяна ніч подарує віру в справжні дива. Бажаю, щоб у вашому житті завжди були моменти щастя, гармонії та любові.

8. Радість у колі сім'ї:

Мої дорогі, щасливого Різдва! Як добре, що цього вечора ми разом. Нехай Різдвяна зірка освітлює наш дім, а святкова кутя зігріває наші серця. Бажаю всім здоров'я, миру та щирої радості.

9. Святкова надія:

З Різдвом Христовим! Нехай святкове світло завжди осяює ваш шлях, а душа наповнюється щастям. Бажаю гармонії в серці та достатку в оселі. Зі святом!

10. Щастя і мрії:

Нехай Різдво стане початком чудових змін у вашому житті. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпного щастя та здійснення найзаповітніших мрій!

11. Побажання любові та натхнення:

Світлого Різдва! Нехай ваші дні будуть наповнені любов'ю, натхненням та теплом. Хай кожен вечір завершується приємними спогадами, а кожен ранок приносить нові можливості!

12. Побажання віри у справжнє диво:

Вітаю зі святом Різдва! Нехай у це світле свято здійсняться всі ваші бажання, а життя подарує моменти, наповнені щастям, затишком та вірою у справжнє диво.

Яскраві та красиві листівки до свята Різдво Христове 2024

Яскраві та красиві листівки до свята Різдво Христове 2024
Листівки з Різдвом Христовим 2024. Колаж: Новини.LIVE
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Привітання з Різдвом 2024 — щирі побажання та святкові листівки
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Відеопривітання з Різдвом 2024 року

 

 

 

Раніше ми ділилися жартівливими колядками для дорослих на Різдво, які можна заспівати або відправити у святковому повідомленні.

Нагадаємо, ми публікували святкову добірку класичних та старовинних колядок, які звеселять та подарують особливий настрій на Різдво. У цій статті ви також знайдете відео. 

Також пропонуємо добірку коротких, простих, веселих, та старовинних колядок для дітей різного віку.

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