С Масленицей 2025 — самые красивые поздравления для родных в стихах, прозе и открытках

Человек, который украшает блины ягодами. Фото: Pixabay

Украинцы с 24 февраля по 2 марта 2025 года будут праздновать Масленицу, а это прекрасная возможность сказать приятные слова родным. Мы делимся самыми лучшими идеями поздравлений для близких людей к празднику в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится интересными вариантами поздравлений к Масленице.

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З Масляною вітаємо,

Змін великих бажаємо.

Принесе хай весна

Багато світла та тепла!

Веселітися, життя прекрасне!

Нехай панує добро!

Ну, а ми бажаємо щастя,

І щоб вам у всьому щастило!

***

Бажаю вам за стіл присісти,

Млинців смачних з ікрою з’їсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощальний день простити.

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає,

Тиждень весняний, масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги і розради

Масляна — найкращий час!

Как поздравить с Масленицей в прозе

В этот замечательный праздник мы провожаем зиму, с которой вместе уходят все невзгоды и беды. Поэтому пусть Масленица принесет вам только самое лучшее! Желаем вам веселого праздника, тепла, семейного благополучия и крепкого здоровья. С праздником весны вас!

***

Поздравляем вас с Масленицей! Пусть этот период заберет с собой все беды и невзгоды, которые были в вашей жизни. Тепла в душе, здоровья крепкого, любви и семейного уюта! Поздравляем вас с праздником!

***

От чистого сердца поздравляю тебя с Масленицей! Пусть в твоей жизни всегда будет только тепло, добро и любовь! Желаю, чтобы эта весна принесла с собой только лучшие моменты! Поздравляю с праздником!

Самые лучшие поздравления с Масленицей в открытках

Поздравление с Масленицей 2025. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Масленицей 2025. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Масленицей 2025. Фото иллюстративное: Pinterest

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