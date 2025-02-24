С Масленицей 2025 — самые красивые поздравления для родных в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Масленицей 2025 — открытки и теплые пожелания
Украинцы с 24 февраля по 2 марта 2025 года будут праздновать Масленицу, а это прекрасная возможность сказать приятные слова родным. Мы делимся самыми лучшими идеями поздравлений для близких людей к празднику в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится интересными вариантами поздравлений к Масленице.
Как можно поздравить с Масленицей — теплые слова в стихах
З Масляною вітаємо,
Змін великих бажаємо.
Принесе хай весна
Багато світла та тепла!
Веселітися, життя прекрасне!
Нехай панує добро!
Ну, а ми бажаємо щастя,
І щоб вам у всьому щастило!
***
Бажаю вам за стіл присісти,
Млинців смачних з ікрою з’їсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощальний день простити.
***
Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає,
Тиждень весняний, масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги і розради
Масляна — найкращий час!
Как поздравить с Масленицей в прозе
В этот замечательный праздник мы провожаем зиму, с которой вместе уходят все невзгоды и беды. Поэтому пусть Масленица принесет вам только самое лучшее! Желаем вам веселого праздника, тепла, семейного благополучия и крепкого здоровья. С праздником весны вас!
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Поздравляем вас с Масленицей! Пусть этот период заберет с собой все беды и невзгоды, которые были в вашей жизни. Тепла в душе, здоровья крепкого, любви и семейного уюта! Поздравляем вас с праздником!
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От чистого сердца поздравляю тебя с Масленицей! Пусть в твоей жизни всегда будет только тепло, добро и любовь! Желаю, чтобы эта весна принесла с собой только лучшие моменты! Поздравляю с праздником!
Самые лучшие поздравления с Масленицей в открытках
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