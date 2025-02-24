З Масляною 2025 — найгарніші привітання для рідних у віршах, прозі та листівках

Людина, яка прикрашає млинці ягодами. Фото: Pixabay

Українці з 24 лютого до другого березня 2025 року святкуватимуть Масляну, а це чудова нагода сказати приємні слова найріднішим. Ми ділимося найкращими ідеями привітань для близьких людей до свята у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться цікавими варіантами привітань до Масляної.

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З Масляною вітаємо,

Змін великих бажаємо.

Принесе хай весна

Багато світла та тепла!

Веселіться, життя прекрасне!

Нехай панує добро!

Ну, а ми бажаємо щастя,

І щоб вам у всьому щастило!

***

Бажаю вам за стіл присісти,

Млинців смачних з ікрою з’їсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощальний день простити.

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає,

Тиждень весняний, масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги і розради

Масляна — найкращий час!

Як привітати з Масляною у прозі

У це чудове свято ми проводжаємо зиму, з якою разом йдуть всі негаразди і біди. Тож, нехай Масляна принесе вам тільки найкраще! Бажаємо вам веселого свята, тепла, сімейного добробуту і міцного здоров’я. Зі святом весни вас!

***

Вітаємо вас із Масляною! Нехай цей період забере із собою всі лиха і негаразди, які були у вашому житті. Тепла в душі, здоров’я міцного, кохання і сімейного затишку! Вітаємо вас зі святом!

***

Від чистого серця вітаю тебе з Масляною! Нехай у твоєму житті завжди буде лише тепло, добро і кохання! Бажаю, щоб ця весна принесла із собою тільки найкращі моменти! Вітаю зі святом!

Найкращі привітання з Масляною у листівках

Привітання з Масляною 2025. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Масляною 2025. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Масляною 2025. Фото ілюстративне: Pinterest

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