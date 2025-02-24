З Масляною 2025 — найгарніші привітання для рідних у віршах, прозі та листівках

Привітання з Масляною 2025 — листівки і теплі побажання
Українці з 24 лютого до другого березня 2025 року святкуватимуть Масляну, а це чудова нагода сказати приємні слова найріднішим. Ми ділимося найкращими ідеями привітань для близьких людей до свята у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться цікавими варіантами привітань до Масляної.
Як можна привітати з Масляною — теплі слова у віршах
З Масляною вітаємо,
Змін великих бажаємо.
Принесе хай весна
Багато світла та тепла!
Веселіться, життя прекрасне!
Нехай панує добро!
Ну, а ми бажаємо щастя,
І щоб вам у всьому щастило!
***
Бажаю вам за стіл присісти,
Млинців смачних з ікрою з’їсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощальний день простити.
***
Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає,
Тиждень весняний, масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги і розради
Масляна — найкращий час!
Як привітати з Масляною у прозі
У це чудове свято ми проводжаємо зиму, з якою разом йдуть всі негаразди і біди. Тож, нехай Масляна принесе вам тільки найкраще! Бажаємо вам веселого свята, тепла, сімейного добробуту і міцного здоров’я. Зі святом весни вас!
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Вітаємо вас із Масляною! Нехай цей період забере із собою всі лиха і негаразди, які були у вашому житті. Тепла в душі, здоров’я міцного, кохання і сімейного затишку! Вітаємо вас зі святом!
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Від чистого серця вітаю тебе з Масляною! Нехай у твоєму житті завжди буде лише тепло, добро і кохання! Бажаю, щоб ця весна принесла із собою тільки найкращі моменти! Вітаю зі святом!
Найкращі привітання з Масляною у листівках
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