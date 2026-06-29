Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Праздник Петра и Павла 2026: красивые открытки, пожелания мира и счастья

Праздник Петра и Павла 2026: красивые открытки, пожелания мира и счастья

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 06:01
С Днем Петра и Павла 29 июня 2026: красивые поздравления и открытки к празднику
Празднование Дня Петра и Павла. Коллаж: Новини.LIVE

Один из важнейших православных праздников лета — День святых апостолов Петра и Павла — украинцы традиционно отмечают 29 июня. Эту праздничную дату принято проводить в кругу близких, а также обязательно поздравлять друг друга теплыми словами.

Новини.LIVE делится красивыми открытками и душевными поздравлениями в прозе и стихах с праздником Петра и Павла 2026.

Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в стихах на украинском языке

День Петра й Павла —
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

Читайте также:

З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб горя не знать!

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, це ти знай!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

С Днем Петра и Павла 2026: искренняя проза и пожелания счастья

Искренне поздравляю с праздником святых апостолов Петра и Павла! Пусть крепкая вера придает сил, а искренняя молитва находит отклик на небесах.

***

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного покоя, мира и исполнения самых заветных желаний. С Днем Петра и Павла!

***

С праздником святых апостолов Петра и Павла! Желаю крепкого здоровья, ежедневной радости, семейного уюта и Божьего благословения.

***

Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Пусть вера помогает преодолевать любые трудности, надежда дарит уверенность в завтрашнем дне, а любовь согревает сердце.

***

Светлого вам праздника! Пусть в доме царят согласие и достаток, а родные будут здоровыми и счастливыми.

***

С праздником апостолов Петра и Павла! От всего сердца желаю, чтобы в вашем доме всегда царили покой и любовь, а все невзгоды и заботы оставались в стороне.

***

Пусть каждый день приносит хорошие новости, теплые улыбки и радостные мгновения. С праздником Петра и Павла!

Открытки к празднику Петра и Павла 2026

Листівки до свята Петра і Павла 2026
Открытки к празднику Петра и Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем Петра і Павла 2026: листівки
Открытки ко дню Петра и Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем Петра і Павла 2026
Открытки к празднику Петра и Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в праздник Петра и Павла, чтобы весь год был счастливым и богатым.

Также узнайте, чего категорически нельзя делать в День Петра и Павла, чтобы не навлечь на себя беду.

Петра и Павла поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации