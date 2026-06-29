С Днем Петра и Павла 29 июня 2026: красивые поздравления и открытки к празднику

Праздник Петра и Павла 2026: красивые открытки, пожелания мира и счастья
Один из важнейших православных праздников лета — День святых апостолов Петра и Павла — украинцы традиционно отмечают 29 июня. Эту праздничную дату принято проводить в кругу близких, а также обязательно поздравлять друг друга теплыми словами.
Новини.LIVE делится красивыми открытками и душевными поздравлениями в прозе и стихах с праздником Петра и Павла 2026.
Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в стихах на украинском языке
День Петра й Павла —
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб горя не знать!
***
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, це ти знай!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
С Днем Петра и Павла 2026: искренняя проза и пожелания счастья
Искренне поздравляю с праздником святых апостолов Петра и Павла! Пусть крепкая вера придает сил, а искренняя молитва находит отклик на небесах.
***
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного покоя, мира и исполнения самых заветных желаний. С Днем Петра и Павла!
***
С праздником святых апостолов Петра и Павла! Желаю крепкого здоровья, ежедневной радости, семейного уюта и Божьего благословения.
***
Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Пусть вера помогает преодолевать любые трудности, надежда дарит уверенность в завтрашнем дне, а любовь согревает сердце.
***
Светлого вам праздника! Пусть в доме царят согласие и достаток, а родные будут здоровыми и счастливыми.
***
С праздником апостолов Петра и Павла! От всего сердца желаю, чтобы в вашем доме всегда царили покой и любовь, а все невзгоды и заботы оставались в стороне.
***
Пусть каждый день приносит хорошие новости, теплые улыбки и радостные мгновения. С праздником Петра и Павла!
Открытки к празднику Петра и Павла 2026
Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в праздник Петра и Павла, чтобы весь год был счастливым и богатым.
Также узнайте, чего категорически нельзя делать в День Петра и Павла, чтобы не навлечь на себя беду.