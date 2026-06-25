День Петра и Павла 2026: что стоит сделать 29 июня для счастья и благополучия

Икона Петра и Павла, женщина в украинском наряде. Коллаж: Новини.LIVE

Большой православный праздник — День апостолов Петра и Павла — украинцы будут отмечать 29 июня. Наши предки относились к этому дню с большим почтением, соблюдали давние обычаи и традиции. Верили, что в этот праздничный день можно привлечь в свою жизнь счастье, мир и достаток.

Новини.LIVE рассказывает, что, согласно народным поверьям, стоит сделать в День Петра и Павла, чтобы счастье не покидало вас весь год.

Семь важных дел в день Петра и Павла 29 июня: что следует сделать

День святых апостолов Петра и Павла в народе называли "вершиной лета". Он знаменовал период активных полевых работ, начало сенокоса и приближение сбора урожая.

Семь простых дел в этот день обещали счастливую жизнь:

Помолиться святым и посетить церковь

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Традиционно верующие посещают праздничное богослужение, молятся о здоровье близких, просят мира в семье и благословения на труд. Те, кто не имеет возможности посетить храм, читают молитву дома.

Встречайте праздник в чистом доме

Наши предки были убеждены: чистый дом притягивает покой, добрые новости и семейное согласие. Перед праздником подметали пол, мыли окна, меняли скатерть. Чистый дом украшали полевыми цветами.

Посвятите время самым дорогим людям

Издавна считалось, что праздник особенно способствует укреплению отношений. Хорошей приметой является провести день или хотя бы вечер в кругу семьи или наедине с любимым человеком. Верили, что искренние разговоры и важные решения, принятые в этот день, помогают сохранить гармонию на долгие годы.

Приготовьте традиционные мандрики

Одним из самых известных блюд праздника являются мандрики — ароматная выпечка с творожной начинкой. Согласно народной легенде, именно такие лепешки брали с собой в путь апостолы Петр и Павел. Хозяйки пекли мандрики не только в качестве угощения, но и как символ достатка, гостеприимства и щедрости.

Соберите первый урожай лука и чеснока

Во многих регионах Украины именно в день Петра и Павла хозяева выкапывали первые головки чеснока и лука. Люди верили, что так можно защитить хозяйство от бед.

Отправляйтесь на рыбалку

Апостол Петр был рыбаком, поэтому его издавна считают покровителем рыбаков. По народным поверьям, рыбалка 29 июня сулит удачный улов, а также символизирует достаток и благополучие в семье на весь год.

Соберите ароматные травы

Наши предки верили, что травы, собранные в день Петра и Павла, обладают особой силой и сохраняют больше полезных свойств. Их сушили на зиму, использовали для ароматного чая и домашних настоев.

Народные приметы на Петра и Павла 2026

Украинцы веками наблюдали за природой и передавали из поколения в поколение приметы, связанные с праздником:

Дождь 29 июня предвещает щедрый будущий урожай.

Утренняя роса сулит несколько сухих и солнечных дней подряд.

Если на Петра и Павла стоит ясная погода, год будет щедрым, спокойным и удачным.

Если в праздник стоит жара, зима будет морозной.

Если кукушка продолжает кукорекать в конце июня, еще можно высевать некоторые поздние культуры.

Каким будет улов на Петра и Павла, таким окажется и весь рыболовный сезон.

Также делимся православным календарем праздников на июль 2026 года, который подскажет, когда и какие важные даты нас ждут во второй месяц лета.