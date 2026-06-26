Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Петра и Павла 2026: что нельзя делать, чтобы не проливать слезы весь год

Петра и Павла 2026: что нельзя делать, чтобы не проливать слезы весь год

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 17:54
Петра и Павла, 29 июня 2026: чего нельзя делать и о чем предупреждают приметы
Икона апостолов Петра и Павла, девушка в украинском костюме. Коллаж: Новини.LIVE

Совсем скоро украинцы отметят большой православный праздник — День святых апостолов Петра и Павла. По новому церковному календарю — 29 июня. Эта дата наполнена не только традициями, но и важными предостережениями. Считалось, что некоторые неосторожные поступки могут навлечь на себя печаль и беды.

Новини.LIVE рассказывает, о чем предупреждают народные приметы и каких запретов стоит придерживаться в День Петра и Павла.

Что означает праздник Петра и Павла для верующих

Праздник посвящен памяти святых апостолов Петра и Павла, которых считают одними из важнейших проповедников христианской веры. Согласно церковным преданиям, именно 29 июня состоялось перенесение их мощей в храм в Константинополе, в честь чего было установлено торжественное празднование. Для христиан этот день является напоминанием о силе веры и преданности Богу.

Что категорически нельзя делать в день Петра и Павла 29 июня 2026

  • Заниматься тяжелым трудом и домашними делами

Как говорят священнослужители, хотя труд и не считается грехом, праздник стоит посвятить молитве, отдыху и общению с близкими.

  • Заниматься шитьем и рукоделием

Наши предки верили, что любая работа с нитками, иглами или тканью в этот день может "запутать" судьбу и принести мелкие неприятности. Но церковь такого мнения не разделяет.

Читайте также:
  • Злоупотреблять алкоголем и переедать

Праздник не о шумных застольях, а о семейном уюте. В народе говорили: тот, кто потянется к выпивке, рискует весь год провести в бедности и проблемах.

  • Петь и танцевать

Чрезмерные веселье и шум в большой церковный праздник являются проявлением неуважения к памяти святых. Такое поведение могло принести в дом неприятности и ссоры.

  • Выбрасывать остатки праздничной трапезы

Наши предки старались не выбрасывать еду с праздничного стола. Ее отдавали домашним животным или оставляли как символическую память об умерших родственниках. Такой обычай был знаком уважения к памяти предков и благодарности за полученные дары.

  • Давать или брать деньги в долг

Существовало поверье, что средства, одолженные на Петра и Павла, могут "унести" из дома благополучие.

  • Отказывать тем, кто нуждается в поддержке

День святых апостолов считался особым временем для милосердия и добрых дел. Отказ в помощи без веской причины, по народным представлениям, мог обернуться собственными жизненными испытаниями.

  • Ссориться, ругаться и желать другим зла

В народе говорили: кто будет ругаться в день Петра и Павла, тот еще долго будет проливать слезы. Поэтому в этот день старались мириться, прощать обиды и сохранять спокойствие в семье.

  • Оставаться в одиночестве

Наши предки верили, что день, проведенный в полном одиночестве, может принести одиночество и грусть на все лето.

  • Купаться в водоемах

Верили, что в день Петра и Павла активизируется нечистая сила, а русалки могут заманить человека в воду.

  • Ходить в лес без надобности

Верили, что в этот день в лесу можно встретить злые силы или заблудиться.

Почему на Петра и Павла не венчаются

Традиционно 29 июня в храмах не совершают таинство венчания. В народе говорили, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым.

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать в день Петра и Павла, чтобы привлечь в жизнь счастье и достаток.

Также делимся православным календарем праздников на июль 2026 года, который подскажет главные даты месяца.

народные приметы Петра и Павла запреты на праздник
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации