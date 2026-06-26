Петра и Павла, 29 июня 2026: чего нельзя делать и о чем предупреждают приметы

Икона апостолов Петра и Павла, девушка в украинском костюме. Коллаж: Новини.LIVE

Совсем скоро украинцы отметят большой православный праздник — День святых апостолов Петра и Павла. По новому церковному календарю — 29 июня. Эта дата наполнена не только традициями, но и важными предостережениями. Считалось, что некоторые неосторожные поступки могут навлечь на себя печаль и беды.

Новини.LIVE рассказывает, о чем предупреждают народные приметы и каких запретов стоит придерживаться в День Петра и Павла.

Что означает праздник Петра и Павла для верующих

Праздник посвящен памяти святых апостолов Петра и Павла, которых считают одними из важнейших проповедников христианской веры. Согласно церковным преданиям, именно 29 июня состоялось перенесение их мощей в храм в Константинополе, в честь чего было установлено торжественное празднование. Для христиан этот день является напоминанием о силе веры и преданности Богу.

Что категорически нельзя делать в день Петра и Павла 29 июня 2026

Заниматься тяжелым трудом и домашними делами

Как говорят священнослужители, хотя труд и не считается грехом, праздник стоит посвятить молитве, отдыху и общению с близкими.

Заниматься шитьем и рукоделием

Наши предки верили, что любая работа с нитками, иглами или тканью в этот день может "запутать" судьбу и принести мелкие неприятности. Но церковь такого мнения не разделяет.

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Злоупотреблять алкоголем и переедать

Праздник не о шумных застольях, а о семейном уюте. В народе говорили: тот, кто потянется к выпивке, рискует весь год провести в бедности и проблемах.

Петь и танцевать

Чрезмерные веселье и шум в большой церковный праздник являются проявлением неуважения к памяти святых. Такое поведение могло принести в дом неприятности и ссоры.

Выбрасывать остатки праздничной трапезы

Наши предки старались не выбрасывать еду с праздничного стола. Ее отдавали домашним животным или оставляли как символическую память об умерших родственниках. Такой обычай был знаком уважения к памяти предков и благодарности за полученные дары.

Давать или брать деньги в долг

Существовало поверье, что средства, одолженные на Петра и Павла, могут "унести" из дома благополучие.

Отказывать тем, кто нуждается в поддержке

День святых апостолов считался особым временем для милосердия и добрых дел. Отказ в помощи без веской причины, по народным представлениям, мог обернуться собственными жизненными испытаниями.

Ссориться, ругаться и желать другим зла

В народе говорили: кто будет ругаться в день Петра и Павла, тот еще долго будет проливать слезы. Поэтому в этот день старались мириться, прощать обиды и сохранять спокойствие в семье.

Оставаться в одиночестве

Наши предки верили, что день, проведенный в полном одиночестве, может принести одиночество и грусть на все лето.

Купаться в водоемах

Верили, что в день Петра и Павла активизируется нечистая сила, а русалки могут заманить человека в воду.

Ходить в лес без надобности

Верили, что в этот день в лесу можно встретить злые силы или заблудиться.

Почему на Петра и Павла не венчаются

Традиционно 29 июня в храмах не совершают таинство венчания. В народе говорили, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым.

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