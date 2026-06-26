Петра і Павла 29 червня 2026: що не можна робити і про що попереджають прикмети

Ікона апостолів Петра і Павла, дівчина в українському вбранні. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро українці зустрінуть велике православне свято — День святих апостолів Петра і Павла. За новим церковним календарем, 29 червня. Ця дата сповнена не тільки традицій, а й важливих застережень. Вважалося, що деякі необережні вчинки можуть накликати смуток та негаразди.

Новини.LIVE розповідає, про що попереджають народні прикмети та яких заборон варто дотримуватися у День Петра і Павла.

Що означає свято Петра і Павла для вірян

Свято присвячене пам'яті святих апостолів Петра і Павла, яких вважають одними з найважливіших проповідників християнської віри. За церковними переказами, саме 29 червня відбулося перенесення їхніх мощей до храму в Константинополі, на честь чого було встановлено урочисте вшанування. Для християн цей день є нагадуванням про силу віри та відданість Богові.

Що категорично не можна робити на Петра і Павла 29 червня 2026

Займатися важкою працею та домашніми справами

Як кажуть священнослужителі, хоч праці і не вважається гріхом, свято варто присвятити молитві, відпочинку та спілкуванню з рідними.

Займатися шиттям та рукоділлям

Наші предки вірили, що будь-яка робота з нитками, голками чи тканиною в цей день може "заплутати" долю та принести дрібні неприємності. Але церква такої думки не поділяє.

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Зловживати алкоголем та переїдати

Свято не про гучні застілля, а про сімейний затишок. У народі казали: той, хто потягнеться до оковитої, ризикує увесь рік провести у бідності та проблемах.

Співати й танцювати

Надмірні веселощі та галас у велике церковне свято є проявом неповаги до пам'яті святих. Така поведінка могла принести у дім неприємності та сварки.

Викидати залишки святкової трапези

Наші предки намагалися не викидати їжу зі святкового столу. Її віддавали домашнім тваринам або залишали як символічну згадку про померлих родичів. Такий звичай був знаком поваги до пам'яті предків та вдячності за отримані дари.

Давати або брати гроші в борг

Існувало повір'я, що позичені на Петра і Павла кошти можуть "винести" з дому добробут.

Відмовляти тим, хто потребує підтримки

День святих апостолів вважали особливим часом для милосердя та добрих справ. Відмова у допомозі без вагомої причини, за народними уявленнями, могла повернутися власними життєвими випробуваннями.

Сваритися, лихословити та бажати іншим зла

У народі говорили: хто лаятиметься на Петра і Павла, той ще довго проливатиме сльози. Тому цього дня намагалися миритися, відпускати образи та зберігати спокій у родині.

Залишатися на самоті

Наші пращури вірили, що проведений у повній самотності день може притягнути самотність і смуток на все літо.

Купатися у водоймах

Вірили, що на Петра і Павла активізується нечиста сила, а русалки можуть заманити людину у воду.

Ходити до лісу без потреби

Вірили, що цього дня в лісі можна зустріти недобрі сили або заблукати.

Чому на Петра і Павла не вінчаються

Традиційно 29 червня у храмах не звершують Таїнство Вінчання. У народі казали, що шлюб, укладений цього дня, буде нещасливим.

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