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Головна Свята Свято Петра і Павла 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя

Свято Петра і Павла 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 06:01
З Днем Петра і Павла 29 червня 2026: красиві привітання та листівки до свята
Святкування Дня Петра і Павла. Колаж: Новини.LIVE

Одне з найважливіших православних свят літа — День святих апостолів Петра і Павла — українці традиційно відзначають 29 червня. Цю святкову дату заведено проводити у колі близьких, а також обов'язково вітати один одного теплими словами.

Новини.LIVE ділиться красивими листівками та душевними привітаннями у прозі та віршах зі святом Петра і Павла 2026.

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 у віршах українською мовою

День Петра й Павла —
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

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З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб горя не знать!

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, це ти знай!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

З Днем Петра і Павла 2026: щира проза та побажання щастя

Щиро вітаю зі святом святих апостолів Петра і Павла! Нехай міцна віра додає сил, а щира молитва знаходить відгук на небесах. 

***

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, душевного спокою, миру та здійснення найзаповітніших бажань. Зі святом Петра і Павла!

***

Зі святом святих апостолів Петра і Павла! Бажаю міцного здоров'я, щоденної радості, родинного затишку та Божого благословення.

***

Вітаю з Днем апостолів Петра і Павла! Нехай віра допомагає долати будь-які труднощі, надія дарує впевненість у завтрашньому дні, а любов зігріває серце.

***

Світлого вам свята! Нехай у домі панують злагода й достаток, рідні будуть здоровими та щасливими.

***

Зі святом апостолів Петра і Павла! Від щирого серця бажаю, щоб у вашому домі завжди панували спокій і любов, а всі негаразди та турботи залишалися осторонь. 

***

Нехай кожен день приносить добрі новини, теплі посмішки та радісні миті. Зі святом Петра і Павла!

Листівки до свята Петра і Павла 2026

Листівки до свята Петра і Павла 2026
Листівки до свята Петра і Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Петра і Павла 2026: листівки
Листівки до свята Петра і Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем Петра і Павла 2026
Листівки до свята Петра і Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися, що варто зробити у свято Петра і Павла, щоб увесь рік був щасливий та багатий.

Також дізнавайтеся, що категорично не можна робити у День Петра і Павла, щоб не накликати біду.

Петра і Павла привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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