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Главная Праздники Поздравления с Днем летнего солнцестояния 2026: теплые открытки

Поздравления с Днем летнего солнцестояния 2026: теплые открытки

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 06:01
С Днем летнего солнцестояния 2026: красивые поздравления и теплые открытки
Улыбающаяся девочка в венке из трав. Коллаж: Новини.LIVE

Самый длинный день в году — День летнего солнцестояния — мы встречаем сегодня, 21 июня. Наши предки считали его особенным временем, когда природа достигает пика своей силы. Праздник — лучший повод сказать близким теплые слова.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках с Днем летнего солнцестояния.

Поздравления с Днем летнего солнцестояния 2026 в стихах на украинском языке

З днем літнього сонцестояння!
Нехай здійсняться всі бажання.
Хай сонце шлях твій осяє,
Теплом і радістю наповняє.
Здоров'я, щастя, світлих днів,
І найпрекрасніших подій!

***

В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя, щоб цікавим було!

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***

Нехай це літнє сонце золоте
Осяє шлях, розжене всі тривоги.
Хай у душі любов твоя цвіте,
І будуть світлими життєві всі дороги!

***

У день сонцестояння, в літній час,
Хай магія природи оживає!
Промінчик сонця хай обійме вас,
І кожну мрію в дійсність обертає.

День летнего солнцестояния 2026: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния! Пусть самый длинный день в году наполнит жизнь светом, радостью и душевным теплом.

***

Искренне поздравляю с Днем летнего солнцестояния! Пусть солнечные лучи принесут вам энергию, силы и желание воплощать самые смелые замыслы.

***

Поздравляю с самым длинным днем в году! Пусть летнее солнцестояние подарит вам радость, крепкое здоровье, искреннюю любовь и уют родного дома.

***

Искренне поздравляем вас с Днем летнего солнцестояния! Желаем солнечного лета, гармонии в сердце и множества поводов для улыбок.

***

В День летнего солнцестояния желаю настроиться на добро, отпустить лишние тревоги и открыться новым возможностям. Пусть это особое время подарит вдохновение и силы для свершений.

Красивые открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026

Красиві листівки до Дня літнього сонцестояння 2026
Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE
День літнього сонцестояння 2026: привітання
Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE
День літнього сонцестояння 2026: листівки
Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем літнього сонцестояння 2026
Открытки ко Дню летнего солнцестояния 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать в день летнего солнцестояния, чтобы привлечь деньги и благосостояние.

Напомним, мы рассказывали, что нужно сделать в день летнего солнцестояния, чтобы исполнить свое заветное желание.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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