День летнего солнцестояния 2026: какой простой ритуал привлечет богатство

Красивая девушка с венком на голове. Фото: depositphotos.com

Уже в эти выходные украинцы будут отмечать самый длинный световой день в году — День летнего солнцестояния. Наши предки верили, что это момент наибольшей энергии природы. А определенные ритуалы помогают привлечь в жизнь удачу и благополучие.

Новини.LIVE рассказывают, что стоит сделать во время летнего солнцестояния 21 июня, чтобы весь год жить в достатке.

Почему летнее солнцестояние связывают с достатком

Для наших предков Солнце символизировало жизненную силу, плодородие и процветание. Люди верили, что в день летнего солнцестояния природа получает наибольшее количество солнечной энергии и делится ею со всеми, кто правильно попросит. Проводили обряды, прося у Солнца богатого урожая, который и был залогом богатства и сытой жизни.

И сегодня эзотерики и даже психологи советуют проводить простые ритуалы, направленные на привлечение денег, успеха в делах и хороших перемен. Особенно важно думать о хорошем, мечтать, благодарить Вселенную за то, что у вас уже есть. Ведь позитив, который вы будете излучать, вернется к вам сторицей.

Какой простой ритуал на деньги стоит провести в день летнего солнцестояния

Это один из самых известных обрядов, для которого вам понадобится ваш кошелек. Его следует "наполнить энергией изобилия". Для этого утром 21 июня кошелек нужно оставить на солнце на несколько минут. Содержимое кошелька оставьте, но без чеков. В этот момент важно мысленно представить себе финансовую стабильность, успешные проекты, новые возможности для заработка и жизнь без постоянных материальных забот.

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Что еще стоит сделать 21 июня для привлечения благополучия

В народе верили, что в этот день нельзя жаловаться на нехватку денег или говорить о собственных финансовых проблемах. Вместо этого рекомендовали благодарить за все хорошее, что уже есть в жизни.

Также удачным знаком считалось:

навести порядок в кошельке;

избавиться от старых чеков;

погасить мелкие долги;

совершить доброе дело или помочь тем, кто в этом нуждается;

составить список финансовых целей на ближайшие месяцы.

Какие приметы на благополучие существовали у наших предков

В день солнцестояния люди собирали ароматные травы — мяту и тимьян. Вечером проводили обряд: в большой костер бросали пучок трав и наблюдали за дымом. Если он поднимался высоко в небо, в этом году можно было ожидать счастья, крепкого здоровья и достатка. Если стелился низко над землей, год мог принести трудности.

Популярным был обычай плести венки из полевых цветов. Во время плетения люди сосредотачивались на своих самых заветных желаниях — от гармонии в семье до финансового успеха. Считалось, что искренние мысли, вложенные в венок, помогают приблизить желаемое.

Также наши предки были убеждены: если встретить восход Солнца в день летнего солнцестояния с добрыми мыслями и верой в собственные силы, то последующие месяцы могут принести приятные новости и доходы.

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